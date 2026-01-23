Javascript is not enabled.

Falsa representación de agencia federal o estatal

Lo que ocurre:

  • Para los estafadores resulta de mucha utilidad hacerse pasar por agentes o representantes autorizados de agencias federales o estatales, ya que el público tiene mucha confianza de lo que representa Gobierno y resulta más fácil engañarlos.
  • Este tipo de esquemas suelen tener mucho auge luego de desastres naturales o en situaciones de mucho interés público, como fue durante la pandemia.
  • El enfoque principal del estafador es presentarse con la formalidad, seriedad y oficialidad de un Agente del Gobierno Federal o Estatal y comunicar la urgencia hacia su víctima o la importancia de qué la persona siga sus instrucciones para cumplir con lo que se le pide.
  • Hay situaciones en que se hacen pasar por Agentes de Hacienda Federal o Estatal indicando que hay una deuda contributiva, esto con el propósito de intimidar a su víctima y obligarlo a actuar precipitadamente para pagar la deuda.
  • De todos modos, esa combinación de oficialidad con sentido de urgencia o causa de preocupación para la víctima es una combinación perfecta para llevar a las personas a actuar sin pensar y seguir al pie de la letra lo que le está solicitando o exigiendo el estafador.
  • Casi siempre surge de una llamada telefónica, mediante mensaje de texto o correo electrónico, aunque mientras más directo es el contacto con la víctima más efectiva puede ser la estafa en obtener su colaboración en el esquema. Las consecuencias cuando un estafador se hace pasar por un agente o representante oficial de alguna Agencia Federal o Estatal es que logra obtener información valiosa de la víctima y controlar las acciones de la persona haciéndole pensar que tiene que seguir sus órdenes.
  • Esto puede incluir obtener número de tarjeta de crédito o número de cuenta bancaria para, como es en el caso de las supuestas deudas contributiva, que causan preocupación y deseo de la persona de actuar inmediatamente para resolver lo que piensa es un ‘’problema’’ que tiene con la Agencia Gubernamental.
  • Al asumir control de la situación, el estafador puede causarnos un gran perjuicio apropiándose de información confidencial y personal importante para robo de identidad y/o exigirnos pago de dinero.
  • A diferencia de los fraudes que involucra instituciones financieras, en los cuales se puede recuperar el dinero, en las situaciones de estos fraudes, el dinero casi nunca se logra recuperar.

Protégete

  • Todos debemos entender que ninguna Agencia Federal o Estatal va a utilizar la vía telefónica, un texto o correo electrónico personal para iniciar gestión alguna. En todo caso, envían cartas u otra comunicación oficial requiriendo que nos comuniquemos con ellos para atender la situación
  • Si recibes algún acercamiento de alguna Agencia Estatal o Federal con algún requerimiento o situación no te dejes engañar porque el individuo te presente alguna credencial o parezca representar una agencia oficial
  • Respetuosamente puedes indicarle a la persona que te dé toda su información y que tú te comuniques con ellos directamente por los medios oficiales para corroborar la situación.
  • Resulta importante en estos casos que tomes control de la situación, hagas muchas preguntas, seas suspicaz para evitar que la persona que te contacta tome control de la situación y de tu información.

Pasos a seguir:

  1. Inmediatamente contacta a la Agencia Oficial para averiguar si en efecto tienes una situación pendiente con ellos, en vez de dejarte llevar por la persona que inició la comunicación.
  2. Si en efecto caes víctima de una de estas estafas presenta una querella con la Policía y deja establecido que has sido víctima de una estafa. Es importante que te comuniques a través de la línea de alerta de la Administración Seguro Social al 1-800-269-0271 y solicites una alerta de seguridad sobre tu cuenta, sobre todo si has divulgado información confidencial como tu número de Seguro Social.
  3. Alerta a otras personas en tu comunidad y a tu familia sobre la situación para que no caigan presas de este esquema, dado que suelen ocurrir por temporadas particulares y afectar a muchas personas.

 
Regla de oro:

  1. Ninguna Agencia Gubernamental te va a contactar para pedirte información confidencial o dinero sin antes dirigirte una comunicación oficial por escrito, sea por carta o por correo electrónico
  2. Si recibes una comunicación de una Agencia Gubernamental, Estatal o Federal, debes comunicarte por los medios oficiales con dichas agencias y corroborar que el acercamiento es legítimo
  3. Si se comunican contigo, solicita información de la persona que te está llamando y comunícate con la agencia directamente. Nunca te dejes llevar por alguien que te contacte e intente darte directrices sobre cómo proceder. Ve directo a la agencia.

