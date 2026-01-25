Javascript is not enabled.

Javascript must be enabled to use this site. Please enable Javascript in your browser and try again.

Get a free job search toolkit with tools to improve your resume, job search tips and interactive worksheets.

Content starts here
CLOSE
Buscar
Temas con más busquedas

Salud

Dinero

Beneficios para socios

Descuentos de viaje de AARP

Inscripción abierta de Medicare

Sugerido
Ayuda Accede a tu perfíl en línea de AARP Actualiza tu información Únete a AARP Contactar a AARP en español Imprime/reemplaza la tarjeta de membresía

AARP en inglés

Ayuda

Facilitando el cuido: equipos de asistencia tecnológica para cuidadores

En la era digital, la tecnología no solo mejora nuestras vidas, sino que también puede ser un recurso invaluable para los cuidadores. La asistencia tecnológica (AT) se refiere a equipos y servicios que ayudan a mejorar, aumentar y mantener las capacidades de una persona con diversidad funcional. Los avances disponibles ofrecen soluciones innovadoras que ayudan a los cuidadores a brindar un mejor cuidado a sus seres queridos. Desde dispositivos simples hasta sofisticadas aplicaciones, estos equipos están diseñados para hacer más fácil la vida de quienes se dedican al cuidado de otros. Aquí presentamos cinco ejemplos, junto con su uso y consejos prácticos para los cuidadores:

1. Localizadores GPS: son dispositivos portátiles que permiten a los cuidadores rastrear la ubicación de sus seres queridos en tiempo real. Son especialmente útiles para aquellos que cuidan a personas con demencia u otros trastornos cognitivos. Los cuidadores pueden recibir notificaciones si el usuario sale de una zona segura, lo que proporciona tranquilidad y seguridad adicional. Consejo práctico: Configura zonas seguras y notificaciones personalizadas para adaptarse a las necesidades y rutinas del usuario.

2. Asistentes de voz: Dispositivos como Amazon Echo o Google Home pueden ayudar a simplificar las tareas diarias para los cuidadores y sus seres queridos. Desde recordatorios de medicamentos hasta la reproducción de música relajante, los asistentes de voz pueden mejorar la calidad de vida tanto para el cuidador como para el paciente. Consejo práctico: Programa recordatorios regulares para tomar medicamentos, citas médicas y actividades diarias importantes.

3. Monitores de salud: Los dispositivos como tensiómetros digitales o los oxímetros de pulso, permiten realizar un seguimiento de la salud física de sus seres queridos desde la comodidad del hogar. Son especialmente útiles para aquellos que cuidan a personas mayores o con condiciones médicas crónicas. Consejo práctico: Establece una rutina regular para tomar lecturas y registra los datos para compartir con el médico en las visitas de seguimiento.

4. Aplicaciones de organización: Las aplicaciones diseñadas específicamente para ayudar a los cuidadores a organizar tareas, llevar un registro de medicamentos y compartir información con otros miembros del equipo de cuidados pueden ser herramientas invaluables. Estas aplicaciones pueden mejorar la comunicación y la coordinación entre los cuidadores y garantizar que todas las necesidades del receptor de cuidados sean atendidas de manera efectiva.

Consejo práctico: Explora diferentes aplicaciones y elige aquella que se adapte mejor a las necesidades y preferencias de tu situación de cuidado específica.

5. Sistemas de monitorización remota: Permiten a los cuidadores controlar el entorno del hogar y recibir alertas sobre actividades inusuales o emergencias. Desde detectores de humo inteligentes hasta cámaras de seguridad con sensores de movimiento, estos sistemas brindan tranquilidad y seguridad adicional tanto para el cuidador como para el receptor de cuidados.

Consejo práctico: Configura alertas personalizadas para detectar actividades inusuales, como caídas o ausencia de movimiento durante periodos prolongados.

6. Sensores de Movimiento y Alarmas de Caídas: Colocados estratégicamente en el hogar, pueden detectar actividades inusuales o caídas, alertando automáticamente a los cuidadores o a servicios de emergencia. Estos dispositivos proporcionan una capa adicional de seguridad, permitiendo una respuesta rápida en caso de accidente o emergencia médica.

Consejo práctico: prueben regularmente la funcionalidad y asegúrese de que estén correctamente instalados.

En resumen, los equipos de AT ofrecen una variedad de soluciones innovadoras para ayudar a los cuidadores en su labor diaria. Al aprovechar estas herramientas y seguir consejos prácticos, los cuidadores pueden mejorar la calidad de vida de quienes cuidan y hacer que el proceso de cuidado sea más efectivo y menos estresante.

REFERENCIAS:

  • Smith, J. (2023). "The Role of Technology in Caregiving: A Review of Current Trends and Future Directions." Journal of Aging and Technology, 15(2), 78-92.
  • Jones, A. & Patel, R. (2022). "Exploring the Impact of Assistive Technology on Caregiver Stress and Well-being: A Longitudinal Study." Journal of Gerontological Nursing, 48(3), 45-56.
  • Sensor de Movimiento
  • Fuente: https://www.amazon.com/-/es/mejorada-prevenci%C3%B3n-movimiento-cuidadores-buscapersonas/dp/B096WBQWBX?th=1

Más información de AARP Estados

Most Popular

Recommended For You

Member Benefits

Benefits Recommended For you

See All