Explotación financiera: abuso disfrazado de buena fe

Vicepresidenta Ejecutiva

Asociación de Bancos de Puerto Rico (ABPR)

Lamentablemente, los adultos mayores no solo tienen que preocuparse de ser estafados por figuras externas, sino también por personas cercanas a ellos, como familiares, amigos, vecinos, etc. Esta situación se denomina explotación financiera y se define como el uso impropio de los fondos, de la propiedad, o de los recursos económicos de un adulto mayor o persona con impedimento por otra persona.

De acuerdo con la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA), entre las modalidades más comunes de este abuso se encuentran: el mal manejo de fondos, retiros no autorizados de las cuentas a través de sistemas de ATM, transacciones no autorizadas con tarjetas de crédito y débito, firmas de documentos financieros sin autorización, y transferencias no autorizadas de fondos a través del internet, entre otras. También se suman la extorsión, fraude y apropiación de la identidad.

Reconociendo que la explotación financiera afecta profundamente la estabilidad y la seguridad de los adultos mayores, la banca comercial en la isla cuenta con rigurosos protocolos internos para prevenir, detectar y reportar esta práctica en sus diversas modalidades a las autoridades y las agencias pertinentes. Estos protocolos se rigen bajo las leyes y los reglamentos existentes para atender esta problemática, entre ellos el nuevo Reglamento 9368 del 25 de marzo de 2022 de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF). Según este reglamento, hay varias acciones o comportamientos que pueden ser considerados sospechosos e indicativos de posible explotación financiera. Entre ellos: la persona de edad avanzada o persona con impedimento acude a la institución financiera acompañado de una persona, ya sea familiar o extraño, que...

Debido a que las caras de la explotación financiera pueden ser conocidas y amigables, en ocasiones las víctimas prefieren no tomar acción para evitar la confrontación. Si uno de los tuyos pudiese estar siendo objeto de explotación financiera, no te quedes callado ni seas cómplice de ello. Repórtalo al Departamento de la Familia, a la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada, y en caso de emergencia o cuando sea necesario, al Negociado de la Policía de Puerto Rico y/o cualquier otra agencia autorizada por ley para atender dichos asuntos, según aplique.

Eduquemos y ayudemos a nuestros adultos mayores y personas con impedimentos a identificar las prácticas de fraude en sus distintas modalidades. Es deber de todos velar por ellos, protegerlos y ser sus defensores.