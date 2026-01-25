Estafas de gestoría de agencias gubernamentales

Este tipo de fraude suele ocurrir luego de desastres naturales o en caso de alguna situación donde se requiera algún tipo de solicitud ante el Gobierno.
Por ejemplo durante periodo de pago de contribuciones sobre ingresos o en situaciones en que el gobierno federal efectúa desembolso de ayuda a la ciudadanía, como ocurrió luego de los huracanes y durante la pandemia del COVID-19.
Usted recibe una comunicación (llamada, correo electrónico o texto) indicándole que tiene a su disposición un servicio que le va a facilitar hacer las gestiones necesarias para obtener las ayudas que le corresponden.
El estafador viene preparado con su nombre completo y alguna información suya que le hace pensar que la comunicación viene de una fuente legítima, como una agencia gubernamental o municipal.
Le solicitan datos confidenciales y a veces hasta algún tipo de depósito vía pago electrónico.
Suelen brindarle información detallada y técnica de manera, que usted piense que representa una fuente genuina de ayuda para el servicio que usted desea solicitar.
Ante la inquietud que pueda usted tener por la situación, sea de emergencia luego de un desastre natural o por algún otro asunto, el estafador se aprovecha para dar un sentido de urgencia para que usted se apresure a actuar.
Las Consecuencias:
Este es otro clásico esquema de fraude para robar información confidencial y hasta dinero.
El estafador se aprovecha de una situación inusual, como lo es el paso de un desastre natural, para brindarle a su potencial víctima un servicio que nunca tiene la intención de prestar.
En los casos en que usted les brinde información confidencial a esos estafadores, sus datos personales están comprometidos y pueden utilizarse para robarle la identidad y causarle un daño económico.
Por otro lado, si usted accede a brindarle algún tipo de depósito monetario por vía electrónica o cualquier otro medio, es altamente probable que no obtenga nada a cambio y pierda su dinero.
