Estafas de gestoría de agencias gubernamentales

Lo que ocurre:

  • Este tipo de fraude suele ocurrir luego de desastres naturales o en caso de alguna situación donde se requiera algún tipo de solicitud ante el Gobierno.
  • Por ejemplo durante periodo de pago de contribuciones sobre ingresos o en situaciones en que el gobierno federal efectúa desembolso de ayuda a la ciudadanía, como ocurrió luego de los huracanes y durante la pandemia del COVID-19.
  • Usted recibe una comunicación (llamada, correo electrónico o texto) indicándole que tiene a su disposición un servicio que le va a facilitar hacer las gestiones necesarias para obtener las ayudas que le corresponden.
  • El estafador viene preparado con su nombre completo y alguna información suya que le hace pensar que la comunicación viene de una fuente legítima, como una agencia gubernamental o municipal.
  • Le solicitan datos confidenciales y a veces hasta algún tipo de depósito vía pago electrónico.
  • Suelen brindarle información detallada y técnica de manera, que usted piense que representa una fuente genuina de ayuda para el servicio que usted desea solicitar.
  • Ante la inquietud que pueda usted tener por la situación, sea de emergencia luego de un desastre natural o por algún otro asunto, el estafador se aprovecha para dar un sentido de urgencia para que usted se apresure a actuar.

Las Consecuencias:

  • Este es otro clásico esquema de fraude para robar información confidencial y hasta dinero.
  • El estafador se aprovecha de una situación inusual, como lo es el paso de un desastre natural, para brindarle a su potencial víctima un servicio que nunca tiene la intención de prestar.
  • En los casos en que usted les brinde información confidencial a esos estafadores, sus datos personales están comprometidos y pueden utilizarse para robarle la identidad y causarle un daño económico.
  • Por otro lado, si usted accede a brindarle algún tipo de depósito monetario por vía electrónica o cualquier otro medio, es altamente probable que no obtenga nada a cambio y pierda su dinero.

Protégete

  • NUNCA des información cuando te llamen, por mas legitimo que parezca. Verifica primero.
  • Por ejemplo, durante la pandemia algunos municipios llamaron a individuos por razones de salud para el rastreo de casos de COVID. Incluso en algunas de esas llamadas, algunos estafadores se aprovecharon y se hicieron pasar por empleados municipales para cometer fraude.
  • Teniendo esto en mente, la única manera de protegerte es no aceptar la comunicación, no hacerle caso y mucho menos hacer lo que te piden.
  • La mejor opción es tomar control de la situación y solicitarle al que te contacta que te brinde su información de contacto para que seas tú entonces quien les llama

    Pasos a seguir:
  1. Si en contra tuya hay un intento de fraude de gestoría o eres víctima de un fraude como este, contacta inmediatamente a la policía para denunciarlo. Si entre los datos que diste estuvo tu seguro social, asegúrate también de contactar a la Administración Seguro Social al 1-800-269-0271 y solicitar que se ponga en una alerta de observación tu cuenta de seguro social (‘’Security Alert’’).

Regla de oro:

  1. Si recibes llamadas ofreciéndote servicios de gestoría o de apoyo para completar solicitudes de agencias gubernamentales, engancha.
  2. Toma control de la situación y asegúrate de ser tú quien contacte a la agencia o entidad pertinente para solicitar un servicio.
  3. Nunca brindes información confidencial o emitas pagos electrónicos que surjan de llamadas telefónicas no solicitadas para ofrecerte ayudas o servicios.
  4. Importante contactar a las autoridades locales para que den voz de alerta cuando se están dando este tipo de estafas.

