Estafas de falsa identidad por redes sociales o aplicaciones

Con el aumento vertiginoso de la comunicación por redes sociales y aplicaciones de intercambio social, los estafadores encuentran terreno fértil para utilizar su identidad digital o la de otros y cometer robo de identidad.
Este tipo de esquemas comienza precisamente cuando el estafador obtiene la identidad digital de alguna persona mediante algún esquema de ‘’Phishing’’ o ‘’Smishing’’ y luego utiliza esa identidad digital para hacerse pasar por la persona.
Recibes un mensaje a tu aplicación o a tus redes sociales desde el número o el perfil de una persona que conoces. Puedes ver claramente que es un contacto tuyo y no tienes razón para desconfiar. En esa comunicación la persona te saluda, establece contacto cordial contigo, pero te dice que está pasando por una situación difícil o tiene un problema.
Como parte de la historia, la persona te puede hacer cualquiera de estos cuentos u otros
Que, estando de viaje, fue víctima de robo y necesita dinero.
Que tiene alguna necesidad económica urgente y no tiene acceso a sus cuentas.
Que ha sufrido un percance de salud y necesita una transferencia rápida de fondos para poder atenderla.
El esquema depende de que tú confíes en que el que te está escribiendo es un amigo o conocido tuyo, dado que su perfil o su número de contacto es reconocido por tu aparato electrónico como perteneciente a esa persona.
Esa confianza, tu incredulidad de que no se trate de una estafa y tu precipitación de actuar sin verificar son precisamente lo que hace de este tipo de estafas una tan efectiva y difícil de detectar.
Las Consecuencias:
Lo que ha ocurrido en esta situación es que tanto un conocido tuyo como tú han sido víctimas. La persona conocida ha perdido su identidad digital y la están utilizando para hacerse pasar por ella para cometer fraude contra ti. Al tu sentir confianza en la persona que se comunica contigo, pensando que es un contacto, estás en peligro de brindarle información confidencial tuya y hasta cumplir con su solicitud de enviarle dinero o información de tus cuentas. Esto resulta bien dañino porque ni la información y el dinero podrán recuperarse.
Más información de AARP Estados
Noticias locales, información y recursosNoticias locales, información y recursos que mejoran la vida de los residentes de Puerto Rico.
Noviembre es el Mes Nacional de los Cuidadores Familiares
Noviembre es el Mes Nacional de los Cuidadores Familiares, una oportunidad para reconocer las contribuciones, el compromiso y los sacrificios que hacen los 63 millones de cuidadores familiares en Estados Unidos cada día.
AARP New York publica datos a nivel estatal que detallan la prevalencia del cuidado en Nueva York
Nuevos datos muestran que el 26% de los adultos en Nueva York brindan cuidados, destacando la necesidad urgente de acción para apoyar a los cuidadores familiares