Estafas de falsa identidad por redes sociales o aplicaciones

Lo que ocurre:

  • Con el aumento vertiginoso de la comunicación por redes sociales y aplicaciones de intercambio social, los estafadores encuentran terreno fértil para utilizar su identidad digital o la de otros y cometer robo de identidad.
  • Este tipo de esquemas comienza precisamente cuando el estafador obtiene la identidad digital de alguna persona mediante algún esquema de ‘’Phishing’’ o ‘’Smishing’’ y luego utiliza esa identidad digital para hacerse pasar por la persona.
  • Recibes un mensaje a tu aplicación o a tus redes sociales desde el número o el perfil de una persona que conoces. Puedes ver claramente que es un contacto tuyo y no tienes razón para desconfiar. En esa comunicación la persona te saluda, establece contacto cordial contigo, pero te dice que está pasando por una situación difícil o tiene un problema.
  • Como parte de la historia, la persona te puede hacer cualquiera de estos cuentos u otros
    • Que, estando de viaje, fue víctima de robo y necesita dinero.
    • Que tiene alguna necesidad económica urgente y no tiene acceso a sus cuentas.
    • Que ha sufrido un percance de salud y necesita una transferencia rápida de fondos para poder atenderla.
  • El esquema depende de que tú confíes en que el que te está escribiendo es un amigo o conocido tuyo, dado que su perfil o su número de contacto es reconocido por tu aparato electrónico como perteneciente a esa persona.
  • Esa confianza, tu incredulidad de que no se trate de una estafa y tu precipitación de actuar sin verificar son precisamente lo que hace de este tipo de estafas una tan efectiva y difícil de detectar.

Las Consecuencias:

  • Lo que ha ocurrido en esta situación es que tanto un conocido tuyo como tú han sido víctimas. La persona conocida ha perdido su identidad digital y la están utilizando para hacerse pasar por ella para cometer fraude contra ti. Al tu sentir confianza en la persona que se comunica contigo, pensando que es un contacto, estás en peligro de brindarle información confidencial tuya y hasta cumplir con su solicitud de enviarle dinero o información de tus cuentas. Esto resulta bien dañino porque ni la información y el dinero podrán recuperarse.

Protégete

  • Como en tantos otros esquemas de fraude, es importante que tomes control de la situación y no te dejes llevar por lo que te indica la persona que te contacta, aunque la comunicación venga de un contacto
  • Se suspicaz, ¿suele esta persona pedirte dinero o comunicarse contigo de esta manera?, debes cuestionarte y sospechar antes de tomar cualquier decisión
  • Lo más lógico es que no tomes acción y te comuniques directamente con la persona para verificar la legitimidad de la comunicación. Si no consigues a la otra persona, se paciente y no te dejes llevar por el impulso
  • Espera a poder corroborar que la comunicación es genuina antes de actuar. En esta situación es lo que más ayuda a los estafadores y lo que más perjudica a las personas, es la impulsividad de actuar.

    Pasos a seguir:
  1. Aunque este tipo de fraude es muy difícil de detectar por parte de las autoridades, de todos modos, resulta útil que lo reportes a la División de Crímenes Cibernéticos del Negociado de la Policía de Puerto Rico al 787-793-1234 (ext. 2487). También si vives en alguna comunidad que tenga redes sociales o de comunicación, sería muy útil que alertes comunicando que esto te ocurrió para que otros estén pendientes de la situación.

 
Regla de oro:

  1. Debes ser suspicaz y mantente consciente de cómo actúan las personas que te contactan. El que sea un contacto conocido, no necesariamente significa que la persona que te está llamando es quien dice ser.
  2. Si recibes una petición extraña o poco usual de una persona conocida, verifica directamente con el individuo antes de tomar cualquier acción.

