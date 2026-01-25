Javascript is not enabled.

Javascript must be enabled to use this site. Please enable Javascript in your browser and try again.

Get a free job search toolkit with tools to improve your resume, job search tips and interactive worksheets.

Content starts here
CLOSE
Buscar
Temas con más busquedas

Salud

Dinero

Beneficios para socios

Descuentos de viaje de AARP

Inscripción abierta de Medicare

Sugerido
Ayuda Accede a tu perfíl en línea de AARP Actualiza tu información Únete a AARP Contactar a AARP en español Imprime/reemplaza la tarjeta de membresía

AARP en inglés

Ayuda

Estafas de donativos a causas benéficas

Lo que ocurre:

  • El fraude sobre donativos o aportaciones es uno muy difícil de detectar, ya que son muchas las solicitudes que recibimos a diario solicitando ayuda de diversas personas y organizaciones.
  • Como consecuencia, resulta difícil distinguir cuál de las peticiones es legítima y cual es fraudulenta.
  • Hay muchas posibles maneras de acercamiento. Puede ser en persona en algún lugar público, mediante llamada telefónica o medios electrónicos o redes sociales.
  • Como nos abordan espontáneamente, no nos brinda la oportunidad a veces de corroborar la legitimidad de la causa.
  • Apelan a nuestros sentimientos y aprovechan que por lo general tenemos a nuestra disposición algún dinero o cambio de sobra para dar la aportación.
  • Se nos acercan una petición, presentándonos alguna situación de salud de la persona o alguna causa que está siendo apoyada por una fundación, asociación u otro tipo de institución.

Las Consecuencias:

  • En la mayoría de los casos, la cantidad de los donativos es nominal y no nos causa un impacto económico significativo.
  • Sin embargo, hay casos en los cuales se obtiene la información personal o financiera del donante y posteriormente se utiliza esa información para robar cantidad de dinero mayores.
  • Por inocente que parezca una solicitud de donativo, tenemos que estar muy alertas de qué información nos solicitan y para qué propósito.

Protégete

  • Precisamente por el hecho de que algunos estafadores se valen de la petición de donativos y la consecuente generosidad de las personas para implantar esquemas de fraude, debemos estar muy atentos a dos factores: Primero, la legitimidad de la causa. Significa que debemos prestar atención a la información que nos brindan para solicitarnos el donativo y hacer preguntas para obtener más información. De la persona no estar dispuesta a ofrecer información, eso puede servir como un factor de sospecha de que la petición de donativo es fraudulenta.
  • Segundo, verificar si lo que están solicitando es algo más que dinero. Los estafadores a veces aprovechan las peticiones de donativos para casualmente solicitar nuestra dirección postal y teléfono. Esta información no es necesaria para este tipo de donativo. En el caso en que digan que la información personal es necesaria para efectos contributivos, debemos entonces ser nosotros quienes les pidamos a ellos el número y la información de contacto de la institución para corroborar su legitimidad y entonces tomar la decisión de si le pasamos la información o no. En algunos casos nos solicitan información de cuenta bancaria o tarjeta de crédito. Esto representa un factor de alto riesgo dado que, en muchos de estos esquemas, al principio la cantidad de donación que se debita de nuestra cuenta es nominal, pero luego continúan efectuando débitos periódicamente para que no nos percatemos de que nos están robando. Para protegernos, debemos estar bien atentos a estos factores.

Pasos a seguir:

  1. En primer lugar, debemos ser muy juiciosos al momento de recibir una solicitud de donativo o aportación a una causa benéfica. Si el donativo es nominal ($1.00), tal vez no hay razón para preocuparse. Sin embargo, si el donativo es mayor o se está solicitando a nombre de una institución que nos está pidiendo alguna información debemos detenernos y no brindar ninguna información.
  2. De sentir que la entidad o individuo que está solicitando el donativo están cometiendo fraude, reportarlo inmediatamente, llamando al 911.

 
Regla de oro:

  1. Resulta generoso aportar donativos a organizaciones benéficas, siempre y cuando no ponga en riesgo nuestra información personal.
  2. Si la cantidad del donativo es nominal ($1 o $2) no representa riesgo.
  3. Si junto con el donativo nos están solicitando otro tipo de información, ojo, puede ser un esquema de fraude.
  4. Los expertos sugieren qué, para manifestar nuestra generosidad y humanidad a través de donativos, seamos nosotros los que escojamos las causas a las cuales queremos aportar y seamos extremadamente cuidadosos de solicitudes externas de donativos de aportación.

Más información de AARP Estados

Most Popular

Recommended For You

Member Benefits

Benefits Recommended For you

See All