Estafas de apoyo técnico

Lo que ocurre:

  • Las estafas de apoyo técnico se están convirtiendo en una de las herramientas favoritas de los estafadores para robar nuestra identidad digital.
  • Dado que muchas personas suelen experimentar algún tipo de dificultad o preocupación en el uso de sus aparatos electrónicos, los estafadores se aprovechan de estas inquietudes para hacernos el acercamiento y ofrecernos ayuda.
  • La estafa comienza con un acercamiento a la víctima mediante llamada telefónica al hogar o en su celular personal o a través de un correo electrónico o mensaje instantáneo que aparece en nuestro aparato electrónico, sea computadora, tableta o celular.
  • El mensaje siempre es el mismo: -‘’Proteja su aparato electrónico, adquiera antivirus y comuníquese con apoyo técnico para que le podamos ayudar’’.
  • Este primer acercamiento va dirigido a crearnos preocupación de que podamos estar en riesgo de contraer un virus o de que nuestro sistema sea hackeado para que nos precipitemos y le pidamos ayuda al que nos está haciendo el acercamiento.
  • Lamentablemente, esa oferta de apoyo técnico es precisamente una invitación a que le abramos la puerta al estafador para efectivamente robarnos aquello que dijo querer ayudarnos a proteger.

Las Consecuencias:

  • Las estafas de apoyo técnico pueden ser desastrosas, dado que nosotros mismos les estamos abriendo la puerta a los estafadores a nuestro sistema electrónico.
  • En muchas de estas estafas solicitan que le demos control de nuestro ‘’desktop’’ para poder ayudarnos. Proceden a enviarnos un enlace en el cual le damos control total de nuestro aparato a la otra persona.
  • Desde ese momento, ya están dentro de nuestro sistema y pueden hacer todo tipo de cambio, incluyendo tomar total control de nuestro sistema y todas nuestras aplicaciones.
  • Las consecuencias pueden ser terribles, dado que no sólo pueden adquirir el total control de todo lo que hacemos a través de nuestro aparato electrónico, sino también de nuestras cuentas bancarias y otras cuentas para causarnos pérdidas monetarias considerables.
  • El fraude de apoyo técnico nos pone en riesgo de que el estafador nos robe y tome control casi total y permanente sobre todo lo que hacemos a través de nuestros aparatos electrónicos, que hoy día se han convertido en la herramienta de trabajo básica para nuestro diario vivir.

Protégete

  • NO aceptes ninguna oferta de apoyo técnico que te soliciten. En todos los casos, el apoyo técnico es algo que uno mismo debe solicitar, no algo que te ofrecen, porque no tenemos idea de donde procede esa oferta de apoyo.
  • Si le llaman por teléfono con una oferta de apoyo técnico, cuelgue. Si le hacen un acercamiento por Internet, redes sociales o mensaje de texto a su celular, ignore ese mensaje. Borre el mensaje y repórtelo al ‘’junk-mail’’. La mejor manera de protegerse de estos esquemas de fraude es no aceptar el acercamiento inicial del estafador.

Pasos a seguir:

  1. Sí, aún con todas las advertencias, sientes que has caído en una estafa de apoyo técnico, debes comunicarte al Negociado Federal de Investigaciones (FBI), División de Fraude por Internet, al 787-987-6500. También te puedes comunicar a la División de Crímenes Cibernéticos del Negociado de la Policía de Puerto Rico al 787-793-1234 (ext. 2487). Es importante que reportes el intento de estafa, aunque no hayan logrado ‘’pescarte’’. Esto puede ayudar a proteger a otras potenciales víctimas que tal vez no tengan la malicia o la suspicacia para evitar estos esquemas.
  2. Vale la pena recordar que manteniendo al día las actualizaciones (‘’updates’’) de tus aparatos electrónicos se minimiza la posibilidad de que requieras apoyo técnico, dado que a través de esas actualizaciones se ponen los aparatos electrónicos al día.
  3. También debes asegurarte de mantener al día tus aparatos antivirus para asegurarte de que tu aparato electrónico goce de las protecciones idóneas contra los más recientes ataques cibernéticos que inventen los hackers.

 
Regla de oro:

  1. Cualquiera que te contacte para ofrecerte apoyo técnico, que seguramente es un estafador intentando robar tu identidad y tu dinero. Si te contactan con una oferta de apoyo técnico, engancha e ignora el acercamiento.
  2. Si necesitarás apoyo técnico, eres quien debe buscar ese apoyo de un establecimiento o fuente de apoyo técnico confiable. Trata de no permitir que tomen control de tu aparato electrónico remotamente, si puedes evitarlo.
  3. Las estafas de apoyo técnico dependen de que te sientas inseguro en cuanto a la seguridad de tu aparato electrónico.
  4. Para superar esta inseguridad, asegúrate de mantenerlo al día con las actualizaciones tanto del sistema como de las aplicaciones antivirus.

