Las estafas de apoyo técnico se están convirtiendo en una de las herramientas favoritas de los estafadores para robar nuestra identidad digital.
Dado que muchas personas suelen experimentar algún tipo de dificultad o preocupación en el uso de sus aparatos electrónicos, los estafadores se aprovechan de estas inquietudes para hacernos el acercamiento y ofrecernos ayuda.
La estafa comienza con un acercamiento a la víctima mediante llamada telefónica al hogar o en su celular personal o a través de un correo electrónico o mensaje instantáneo que aparece en nuestro aparato electrónico, sea computadora, tableta o celular.
El mensaje siempre es el mismo: -‘’Proteja su aparato electrónico, adquiera antivirus y comuníquese con apoyo técnico para que le podamos ayudar’’.
Este primer acercamiento va dirigido a crearnos preocupación de que podamos estar en riesgo de contraer un virus o de que nuestro sistema sea hackeado para que nos precipitemos y le pidamos ayuda al que nos está haciendo el acercamiento.
Lamentablemente, esa oferta de apoyo técnico es precisamente una invitación a que le abramos la puerta al estafador para efectivamente robarnos aquello que dijo querer ayudarnos a proteger.
Las Consecuencias:
Las estafas de apoyo técnico pueden ser desastrosas, dado que nosotros mismos les estamos abriendo la puerta a los estafadores a nuestro sistema electrónico.
En muchas de estas estafas solicitan que le demos control de nuestro ‘’desktop’’ para poder ayudarnos. Proceden a enviarnos un enlace en el cual le damos control total de nuestro aparato a la otra persona.
Desde ese momento, ya están dentro de nuestro sistema y pueden hacer todo tipo de cambio, incluyendo tomar total control de nuestro sistema y todas nuestras aplicaciones.
Las consecuencias pueden ser terribles, dado que no sólo pueden adquirir el total control de todo lo que hacemos a través de nuestro aparato electrónico, sino también de nuestras cuentas bancarias y otras cuentas para causarnos pérdidas monetarias considerables.
El fraude de apoyo técnico nos pone en riesgo de que el estafador nos robe y tome control casi total y permanente sobre todo lo que hacemos a través de nuestros aparatos electrónicos, que hoy día se han convertido en la herramienta de trabajo básica para nuestro diario vivir.
