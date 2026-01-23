Javascript is not enabled.

Estafas de ambición: loterías, rifas o sorteos

Lo que ocurre:

  • Operan partiendo de la misma premisa: El deseo natural de las personas de ganarse algo y gozar el entusiasmo de recibir algún tipo de compensación o premio inesperado por sorpresa.
  • Por eso es que el esquema de fraude de premios comienza con una llamada o mensaje de contacto en el cual te felicitan de una manera efusiva y te invitan a disfrutar de un premio qué has recibido.
  • En muchos casos, el entusiasmo de la persona es tal que no se detiene a pensar si en efecto ha participado o no de algún concurso o rifa.
  • El estafador se enfoca en hacerte sentir bien sobre lo afortunado que ha sido de ganar este fabuloso premio, el cual te describen en detalle y resulta ser muy atractivo: un crucero, un viaje, un automóvil o algún otro premio que puede resultar de valor para la persona.
  • La clave de la estafa es lo que te piden para reclamar el premio: brindarle información personal y confidencial tuya o incluso algún número de tarjeta de crédito o la compra de una tarjeta de regalo.
  • El objetivo es obtener tu información sensitiva o incluso dinero mediante tarjeta de crédito o de regalo para la persona que te está anunciando el premio, a cambio de recibir tu recompensa.
  • Esta estrategia también suele ocurrir en el viejo esquema de los billetes de lotería ‘’premiados’’ en donde te ofrecen un billete de lotería que supuestamente cuenta con un premio, pero por alguna razón el individuo no lo puede reclamar, y te lo ofrecen por un precio menor al premio para tu disfrutarlo.
  • La intención en cada caso es ofrecerte algo atractivo con el objetivo de robar tu identidad, tu dinero o quedarse con lo que tú le des, pero dejándote a ti sin nada.

Las Consecuencias:

  • Como la estafa de premios pretende provocar tu entusiasmo y tu ambición de ganar algún tipo de recompensa, las consecuencias son variadas: robo de identidad, pérdida monetaria e impacto emocional.
  • Al pedirte información para reclamar tu premio, en tu entusiasmo pudieras estarle dando datos sensitivos que luego pueden utilizar para hacerte daño mediante robo de identidad y erogación de tu cuenta bancaria o de tu tarjeta de crédito.
  • Además, está el elemento de que te causan entusiasmo y te dejan esperando.
  • Muchas personas, cuando se dan cuenta de las consecuencias de lo que ha ocurrido, tienden a sentirse victimizados, deprimidos y ridiculizados.
  • Como puedes ver, este tipo de esquema no solamente afecta tu bienestar financiero sino también tu estabilidad emocional.

Protégete

  • Se suspicaz ante cualquier anuncio de qué te has ganado un premio.
  • OJO: ese tipo de recompensa es altamente improbable en el día a día. Si te refugias en esa realidad, tendrás una mejor oportunidad de protegerte contra este tipo de esquema.
  • De todos modos, si recibes algún anuncio ya sea vía telefónica o por otro medio de comunicación de que has ganado un premio, solicita información, verifica, coteja y procede con precaución.
  • En ninguna circunstancia te precipites a darle información personal o financiera al individuo que te anuncia el premio, es precisamente lo que buscan. Se precavido y cuidadoso.

    Pasos a seguir:
  1. Si piensas que ha sido víctima de una estafa de este tipo de esquema de premios, comunícate con la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) al siguiente contacto 1-877-438-4338 (presione dos para español). Es importante que, aún si no caíste en el esquema, te comuniques para asegurar que otras personas no caigan presos de este tipo de fraude.

 
Regla de oro:

  1. Los premios de rifas y sorteos son altamente improbables y cualquier anuncio sobre un premio debe ser considerado con mucho cuidado. Como siempre, si parece demasiado bueno para ser cierto seguramente no lo es.
  2. Si recibes una notificación o anuncio de un premio infórmate y bajo ninguna circunstancia respondas a tu impulso de dar información o emitir algún pago para reclamar tu premio. Pausa, piensa y protégete.

