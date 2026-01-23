Estafas de ambición: loterías, rifas o sorteos

Operan partiendo de la misma premisa: El deseo natural de las personas de ganarse algo y gozar el entusiasmo de recibir algún tipo de compensación o premio inesperado por sorpresa.
Por eso es que el esquema de fraude de premios comienza con una llamada o mensaje de contacto en el cual te felicitan de una manera efusiva y te invitan a disfrutar de un premio qué has recibido.
En muchos casos, el entusiasmo de la persona es tal que no se detiene a pensar si en efecto ha participado o no de algún concurso o rifa.
El estafador se enfoca en hacerte sentir bien sobre lo afortunado que ha sido de ganar este fabuloso premio, el cual te describen en detalle y resulta ser muy atractivo: un crucero, un viaje, un automóvil o algún otro premio que puede resultar de valor para la persona.
La clave de la estafa es lo que te piden para reclamar el premio: brindarle información personal y confidencial tuya o incluso algún número de tarjeta de crédito o la compra de una tarjeta de regalo.
El objetivo es obtener tu información sensitiva o incluso dinero mediante tarjeta de crédito o de regalo para la persona que te está anunciando el premio, a cambio de recibir tu recompensa.
Esta estrategia también suele ocurrir en el viejo esquema de los billetes de lotería ‘’premiados’’ en donde te ofrecen un billete de lotería que supuestamente cuenta con un premio, pero por alguna razón el individuo no lo puede reclamar, y te lo ofrecen por un precio menor al premio para tu disfrutarlo.
La intención en cada caso es ofrecerte algo atractivo con el objetivo de robar tu identidad, tu dinero o quedarse con lo que tú le des, pero dejándote a ti sin nada.
Las Consecuencias:
Como la estafa de premios pretende provocar tu entusiasmo y tu ambición de ganar algún tipo de recompensa, las consecuencias son variadas: robo de identidad, pérdida monetaria e impacto emocional.
Al pedirte información para reclamar tu premio, en tu entusiasmo pudieras estarle dando datos sensitivos que luego pueden utilizar para hacerte daño mediante robo de identidad y erogación de tu cuenta bancaria o de tu tarjeta de crédito.
Además, está el elemento de que te causan entusiasmo y te dejan esperando.
Muchas personas, cuando se dan cuenta de las consecuencias de lo que ha ocurrido, tienden a sentirse victimizados, deprimidos y ridiculizados.
Como puedes ver, este tipo de esquema no solamente afecta tu bienestar financiero sino también tu estabilidad emocional.
