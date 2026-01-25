Javascript is not enabled.

Javascript must be enabled to use this site. Please enable Javascript in your browser and try again.

Get a free job search toolkit with tools to improve your resume, job search tips and interactive worksheets.

Content starts here
CLOSE
Buscar
Temas con más busquedas

Salud

Dinero

Beneficios para socios

Descuentos de viaje de AARP

Inscripción abierta de Medicare

Sugerido
Ayuda Accede a tu perfíl en línea de AARP Actualiza tu información Únete a AARP Contactar a AARP en español Imprime/reemplaza la tarjeta de membresía

AARP en inglés

Ayuda

Estafa Romántica

Lo que ocurre:

  • Recibes un acercamiento de alguien que se muestra interesado en comenzar una relación, ya sea por redes sociales, una aplicación de citas, por teléfono o algún otro medio remoto.
  • Por lo general, no se conoce a la persona presencialmente de inmediato. Inicia con una imagen, foto o por la voz.
  • Suele ocurrir a personas que buscan amistad, compañía o algún tipo de relación amorosa o íntima.
  • Involucra el interés de conocer otra persona y en a otro que muestra reciprocidad o igual interés .
  • Al principio, los intercambios son casuales. Pero, según la relación y el intercambio va progresando, surge mayor intimidad y se va creando confianza.
  • Esto ocurre a través de un periodo prolongado de tal vez semanas o meses. Al principio, la persona no pide nada, sino que simplemente se enfoca en conocernos y despertar interés.
  • La persona nos pide que no le mencionemos nada a otros sobre la relación o sobre las cosas que se conversan, supuestamente para mantenerlo todo en un ambiente de confianza.

Las Consecuencias:

  • Aunque no hay nada de malo en conocer personas de esta forma, debemos ser conscientes y estar pendientes de que hay gente malintencionada buscando utilizar estos medios para cometer fraude.
  • La experiencia indica que las estafas románticas suelen resultar en dos tipos de perjuicios: financieros y emocionales.
  • En cuanto a lo financiero, puede ocurrir que, aunque al principio la persona no nos pide nada, con el tiempo presenta situaciones en las cuales requiere que le enviemos dinero o hasta que nos ofrezcamos nosotros mismos para ayudarlo con dinero por el apego emocional que se ha desarrollado.
  • Esto puede resultar en miles de dólares de pérdidas para el individuo. En algunos casos, cuándo se comparten fotos íntimas, el esquema puede convertirse hasta en uno de extorsión, dado que una vez se comparte fotos íntimas se expone a que la otra persona nos amenace con utilizarlas para perjudicarnos en nuestra imagen ante la sociedad.
  • En cuanto al perjuicio emocional muchas víctimas de estafas románticas no necesariamente quedan tan afectadas en el aspecto financiero, sino en el hecho de que sentían genuinamente que la otra persona se había interesado en ellos y al final resultó ser un engaño. Esto puede causar menoscabo a la autoestima del individuo y hasta depresión.

Protégete

  • Alerta con las señales de riesgo de este tipo de estafa. En primer lugar, verifica qué la foto o imagen del individuo con quien te estás comunicando corresponda a una persona real
  • Segundo, consulta con alguien de confianza sobre la relación que estás llevando a cabo para que tengas un punto de referencia de alguien más que te aconseje y te advierta en caso de que la relación esté afectando tu juicio
  • Tercero, no respondas a peticiones de necesidad económica de ninguna índole. Si la relación es sincera no debe haber interés económico
  • Cuarto, no tomes medidas extremas sin antes tener pruebas corroborables de la identidad y la intención de la persona, por ejemplo, datos de identificación corroborables, referencias de la persona, etc. Cualquier resistencia de la persona a brindar esta información debe levantar sospecha.

Pasos a seguir:

  1. Si sientes que ha sido víctima, repórtalo inmediatamente al Negociado Federal de Investigaciones (FBI) al siguiente número: 787-987-6500.  Protege a otras personas, rompiendo el silencio. Aunque tal vez sientas vergüenza, recuerda que los estafadores son expertos que se dedican a hacer esto profesionalmente y para nada es reflejo de tu persona.

 
Regla de oro:

  1. Al conocer personas por Internet o medios remotos asegúrate de corroborar la identidad y asegúrate de percibir con suspicacia sus promesas y pretensiones.
  2. Procura tener una relación con alguien de confianza que te ayude a mantenerte centrado en tu bienestar primero y mira con sospecha cualquier asunto económico o de dinero que te traiga la persona.

Más información de AARP Estados

Most Popular

Recommended For You

Member Benefits

Benefits Recommended For you

See All