Estafa Romántica

Recibes un acercamiento de alguien que se muestra interesado en comenzar una relación, ya sea por redes sociales, una aplicación de citas, por teléfono o algún otro medio remoto.
Por lo general, no se conoce a la persona presencialmente de inmediato. Inicia con una imagen, foto o por la voz.
Suele ocurrir a personas que buscan amistad, compañía o algún tipo de relación amorosa o íntima.
Involucra el interés de conocer otra persona y en a otro que muestra reciprocidad o igual interés .
Al principio, los intercambios son casuales. Pero, según la relación y el intercambio va progresando, surge mayor intimidad y se va creando confianza.
Esto ocurre a través de un periodo prolongado de tal vez semanas o meses. Al principio, la persona no pide nada, sino que simplemente se enfoca en conocernos y despertar interés.
La persona nos pide que no le mencionemos nada a otros sobre la relación o sobre las cosas que se conversan, supuestamente para mantenerlo todo en un ambiente de confianza.
Las Consecuencias:
Aunque no hay nada de malo en conocer personas de esta forma, debemos ser conscientes y estar pendientes de que hay gente malintencionada buscando utilizar estos medios para cometer fraude.
La experiencia indica que las estafas románticas suelen resultar en dos tipos de perjuicios: financieros y emocionales.
En cuanto a lo financiero, puede ocurrir que, aunque al principio la persona no nos pide nada, con el tiempo presenta situaciones en las cuales requiere que le enviemos dinero o hasta que nos ofrezcamos nosotros mismos para ayudarlo con dinero por el apego emocional que se ha desarrollado.
Esto puede resultar en miles de dólares de pérdidas para el individuo. En algunos casos, cuándo se comparten fotos íntimas, el esquema puede convertirse hasta en uno de extorsión, dado que una vez se comparte fotos íntimas se expone a que la otra persona nos amenace con utilizarlas para perjudicarnos en nuestra imagen ante la sociedad.
En cuanto al perjuicio emocional muchas víctimas de estafas románticas no necesariamente quedan tan afectadas en el aspecto financiero, sino en el hecho de que sentían genuinamente que la otra persona se había interesado en ellos y al final resultó ser un engaño. Esto puede causar menoscabo a la autoestima del individuo y hasta depresión.
Más información de AARP Estados
Noticias locales, información y recursosNoticias locales, información y recursos que mejoran la vida de los residentes de Puerto Rico.
Noviembre es el Mes Nacional de los Cuidadores Familiares
Noviembre es el Mes Nacional de los Cuidadores Familiares, una oportunidad para reconocer las contribuciones, el compromiso y los sacrificios que hacen los 63 millones de cuidadores familiares en Estados Unidos cada día.
AARP New York publica datos a nivel estatal que detallan la prevalencia del cuidado en Nueva York
Nuevos datos muestran que el 26% de los adultos en Nueva York brindan cuidados, destacando la necesidad urgente de acción para apoyar a los cuidadores familiares