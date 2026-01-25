¿Es normal sentirse aliviado o culpable cuando ha terminado la labor de cuidado?

“Fue tan duro estar con mi esposo al final. Me sentí aliviada cuando por fin falleció”, confiesa la esposa de 80 años, un mes después de que su marido muriera a consecuencia de un cáncer de pulmón que avanzaba lentamente.

Pero entonces añade, acongojada: “Me siento muy mal por sentirme aliviada. Es como si hubiera querido que se muriera. ¡No fue así!”.

Hace una pausa de nuevo antes de decir, bajito: “En realidad no”.

Sus palabras reflejan la incómoda mezcla de emociones —en su mayoría tristeza, a veces enojo, pero además, un poquito de agradecimiento— contra la cual luchan muchas personas después de que el ser querido a su cargo fallece y sus labores como cuidador terminan de repente.

El alivio es real. Pocos cuidadores echan de menos el estar con los nervios de punta todo el tiempo, esperando el próximo grito por la noche, una caída u otra emergencia médica. Pocos extrañan la angustia de ver a un ser querido sufrir y no poder aliviarlo. Con el fallecimiento de la persona a su cargo viene mayor libertad y tiempo libre para disfrutar de los nietos, de los viejos amigos y de horas enteras absorto en un libro o entretenido tomando café.

Sin embargo, el cuidador promedio tampoco comparte a voces estos sentimientos por miedo a sentirse culpable o a ser malinterpretado. Justo cuando debería estarse felicitando a sí mismo por un trabajo bien realizado, en cambio se flagela por sentirse aliviado. Aún peor, quizás se preocupa porque, deliberada o inconscientemente, deseó que se muriera su familiar enfermo y ese deseo tuvo el poder mágico para, de alguna manera, apresurar su fallecimiento. Estos sentimientos pueden complicar su proceso de duelo y atrasar su adaptación a una vida menos estresante y de mayor sastisfacción luego de haberle cuidado a un ser querido.

Es difícil resolver las emociones contradictorias cuando ya no se tiene que cuidar de alguien. Las siguientes ideas te pueden ayudar a aliviar el sentimiento de culpabilidad que estas emociones causan a menudo:

El alivio es algo que se gana