¿Es hora de que tu ser querido deje de conducir?

Envejecer no es necesariamente una razón para dejar de conducir.

Si bien los conductores mayores mantienen sus licencias por más tiempo y recorren más millas en sus autos que en el pasado, la cantidad de accidentes fatales que involucraron a conductores de 70 años o más ha disminuido significativamente desde mediados de la década de 1990, según un estudio de junio del 2021 (enlace en inglés) del Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras (IIHS).

Aun así, los índices de choques fatales por millas recorridas tienden a aumentar considerablemente después de los 70 años y alcanzan su máximo entre los conductores de 85 años o más, según datos del IIHS.

Debido a que quieres asegurarte de que tu ser querido no se convierta en una de esas desafortunadas estadísticas, debes tomar una actitud proactiva para asegurar que tu padre, madre, pareja o cónyuge aún estén en condiciones de conducir.

Para muchos conductores mayores, conducir es una forma de independencia y a veces incluso una fuente de orgullo, por lo que es un tema delicado.

Si es posible, "haz que el médico de tu ser querido aborde el tema. Como profesionales de la salud, debemos aceptar la responsabilidad de conversar sobre este tema”, dice George T. Grossberg, director de Psiquiatría Geriátrica de la Facultad de Medicina de St. Louis University en Misuri. Si el médico de tu ser querido no habla del tema, pídele que lo haga.

La 'falsa sensación de seguridad'

No es realista confiar en que tu ser querido te entregará las llaves en el momento adecuado. Algunos adultos mayores lo harán, pero otros no.

"A medida que envejecemos, tendemos a desarrollar una visión más positiva de las cosas. El problema es que eso nos da una falsa sensación de seguridad cuando se trata de cosas como conducir", dice Gary J. Kennedy, director de Psiquiatría Geriátrica del Centro Médico Montefiore de la ciudad de Nueva York.

"El envejecimiento normal está asociado con la disminución del tiempo de reacción, los problemas de visión y la disminución de la audición, todo lo cual pone a alguien en riesgo a causa de otros conductores", agrega.

Además, ciertos trastornos —como la artritis, las enfermedades cardiovasculares, la demencia, el glaucoma y la degeneración macular, la enfermedad de Parkinson o un derrame cerebral— pueden comprometer la capacidad de conducir de una persona. "Mientras más medicamentos tomes y más enfermedades tengas, mayor será el riesgo de conducir", afirma Kennedy.