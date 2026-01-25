Equipos tecnológicos de seguridad y cómo pueden ayudar a los cuidadores

En este tiempo que nos ha tocado vivir cada día las personas quieren ser más independientes y desean vivir en su propio hogar. Nuestros seres queridos adultos mayores no son la excepción.

Algunos de nuestros seres queridos adultos mayores pueden tener alguna condición de salud que los hace más vulnerables, y les piden a sus hijos o cuidadores familiares que les ayuden a permanecer en su propio hogar. Esto trae como consecuencia que los cuidadores estén buscando constantemente recursos que puedan proveerles y así sentirse más tranquilos mientras sus seres queridos estén seguros en su entorno.

Hay algunos equipos tecnológicos de seguridad que son un excelente recurso para poder mantener a nuestro ser querido con su independencia y que los cuidadores familiares puedan sentirse tranquilos. Aquí algunos que podemos recomendar:

1. Sistema de respuesta de emergencia personal (Ángel Guardian Electrónico)

Se recomienda para personas que viven solas y tienen condiciones de salud que los hacen vulnerables a una caída o a sentirse mal constantemente.

Consiste en un botón que su familiar usa como collar o pulsera y debe tenerlo puesto en su casa todo el tiempo, incluyendo al bañarse porque el mismo es a prueba de agua, ya que muchas caídas suelen ser en el baño.

Al toque del botón recibirá ayuda inmediatamente si tiene una caída o se siente mal.

El personal del Centro de Monitoreo recibe el aviso de emergencia y se comunica con los familiares y vecinos más cercanos que se hayan determinado en el protocolo de manejo de la emergencia.

Monitore disponible las 24 horas.

Se instala en el hogar una consola digital con un alcance de hasta 200 pies alrededor de la máquina. Puede ser instalado a una línea de teléfono o de forma inalámbrica.

2. Sistema de emergencia personal celular con localizador de rastreo por GPS & Wifi

Se recomienda si su ser querido todavía sale solo, o guía su automóvil y es relativamente independiente.

Este sistema se puede utilizar en la casa y también para salir del hogar.

El equipo es independiente de cualquier sistema de comunicación que el cliente tenga.

De tener una emergencia podría solicitarla con solamente oprimir un botón, y tanto el operador de emergencia como el familiar sabrán donde se encuentra la persona para enviar ayuda.

El sistema le permite estar protegido en todas partes incluyendo en Estados Unidos.

3. Cámaras de seguridad inteligentes

Se recomienda para personas que viven solas y se necesitan monitorear visualmente.

a. Se instalan cámaras en diferentes lugares de la casa.

b. El cuidador familiar puede monitorear a través de su celular que su ser querido este bien.

c. Se requiere que en el hogar haya servicio de "Wireless".

Para más información se puede comunicar con Caregivers de Puerto Rico al 787-726-2272.

