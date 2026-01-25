Equipos tecnológicos de seguridad y cómo pueden ayudar a los cuidadores

Centro de recursos
En este tiempo que nos ha tocado vivir cada día las personas quieren ser más independientes y desean vivir en su propio hogar. Nuestros seres queridos adultos mayores no son la excepción.
Algunos de nuestros seres queridos adultos mayores pueden tener alguna condición de salud que los hace más vulnerables, y les piden a sus hijos o cuidadores familiares que les ayuden a permanecer en su propio hogar. Esto trae como consecuencia que los cuidadores estén buscando constantemente recursos que puedan proveerles y así sentirse más tranquilos mientras sus seres queridos estén seguros en su entorno.
Hay algunos equipos tecnológicos de seguridad que son un excelente recurso para poder mantener a nuestro ser querido con su independencia y que los cuidadores familiares puedan sentirse tranquilos. Aquí algunos que podemos recomendar:
1. Sistema de respuesta de emergencia personal (Ángel Guardian Electrónico)
Se recomienda para personas que viven solas y tienen condiciones de salud que los hacen vulnerables a una caída o a sentirse mal constantemente.
2. Sistema de emergencia personal celular con localizador de rastreo por GPS & Wifi
Se recomienda si su ser querido todavía sale solo, o guía su automóvil y es relativamente independiente.
3. Cámaras de seguridad inteligentes
Se recomienda para personas que viven solas y se necesitan monitorear visualmente.
a. Se instalan cámaras en diferentes lugares de la casa.
b. El cuidador familiar puede monitorear a través de su celular que su ser querido este bien.
c. Se requiere que en el hogar haya servicio de "Wireless".
Para más información se puede comunicar con Caregivers de Puerto Rico al 787-726-2272.
