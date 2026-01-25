El “mindfulness” como herramienta para el cuidador

Centro de recursos
“Hay solamente cuatro tipos de personas en el mundo: aquellos que han sido cuidadores, aquellos que son actualmente cuidadores, aquellos que serán cuidadores y aquellos que necesitarán de cuidadores.” Rosalyn Carter Ex Primera Dama EU
Si estas palabras son ciertas, entonces todos vamos a, inevitablemente, convertirnos en cuidadores en algún momento en nuestras vidas. Y es muy posible que también lleguemos a necesitar de alguien que nos cuide ya sea por un periodo corto o prolongado.
Algunas de las emociones más comúnmente identificadas por cuidadores son, por un lado, el sentido de compasión, lealtad y responsabilidad, y por el otro, el cansancio, el coraje y la culpa. La tarea de cuidar de otros y velar por su bienestar a largo plazo nos puede abrir a una montaña rusa de sentimientos que pueden terminar empujándonos hacia un peligroso desbalance emocional.
Y es en ese momento que la práctica del “mindfulness” o la presencia mental se convierte en una herramienta poderosa para alcanzar la estabilidad emocional. Los seres humanos vivimos casi siempre o en el futuro (pensando en lo que pudiese ocurrir), o en el pasado (agarrados de lo que pudo haber sido). Vivir en el futuro siempre va a causarnos ansiedad. Vivir en el pasado siempre va a generar tristeza.
Es viviendo en el presente que podemos respirar el momento, reconocer nuestras emociones, y detenernos cuando sabemos que necesitamos un espacio. Comparto algunas recomendaciones para poder practicar el “mindfulness” y, en el proceso, aprender a escuchar nuestras mentes y reconocer tus emociones.
Más información de AARP Estados
Noticias locales, información y recursosNoticias locales, información y recursos que mejoran la vida de los residentes de Puerto Rico.
Noviembre es el Mes Nacional de los Cuidadores Familiares
Noviembre es el Mes Nacional de los Cuidadores Familiares, una oportunidad para reconocer las contribuciones, el compromiso y los sacrificios que hacen los 63 millones de cuidadores familiares en Estados Unidos cada día.
AARP New York publica datos a nivel estatal que detallan la prevalencia del cuidado en Nueva York
Nuevos datos muestran que el 26% de los adultos en Nueva York brindan cuidados, destacando la necesidad urgente de acción para apoyar a los cuidadores familiares