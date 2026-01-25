El Desafío de Mantener la Salud Nutricional en los Cuidadores de Adultos Mayores

Centro de recursos
La alimentación y nutrición adecuadas son elementos esenciales para mantener una buena salud y bienestar en todas las etapas de la vida. Sin embargo, a menudo se pasa por alto el impacto que tienen estos asuntos en los cuidadores de adultos mayores. En este artículo, exploraremos el problema de la falta de una alimentación saludable y las posibles soluciones para los cuidadores de adultos mayores.
El desafío de la sana alimentación y nutrición:
Los cuidadores suelen enfrentarse a una carga de trabajo intensa y constante, lo que puede llevar a descuidar su propia salud. Esto incluye, pero no se limita, a:
la elección de alimentos rápidos y poco saludables debido a la falta de tiempo,
el estrés,
la falta de conocimientos nutricionales adecuados,
falta de apoyo y recursos para satisfacer sus propias necesidades dietéticas,
tener dificultades para encontrar tiempo para preparar comidas equilibradas y
pueden sentirse culpables por dedicar tiempo a sí mismos mientras cuidan de otros.
Como resultado, es común que los cuidadores no reciban los nutrientes necesarios y se enfrenten a problemas de salud a largo plazo.
Más información de AARP Estados
Noticias locales, información y recursosNoticias locales, información y recursos que mejoran la vida de los residentes de Puerto Rico.
Noviembre es el Mes Nacional de los Cuidadores Familiares
Noviembre es el Mes Nacional de los Cuidadores Familiares, una oportunidad para reconocer las contribuciones, el compromiso y los sacrificios que hacen los 63 millones de cuidadores familiares en Estados Unidos cada día.
AARP New York publica datos a nivel estatal que detallan la prevalencia del cuidado en Nueva York
Nuevos datos muestran que el 26% de los adultos en Nueva York brindan cuidados, destacando la necesidad urgente de acción para apoyar a los cuidadores familiares