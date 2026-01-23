Javascript is not enabled.

El cuidado en el hogar: una tarea de amor, compromiso y dedicación

En cualquier momento pueden ser necesarios apoyo y cuidados para manejar la vida personal y llevar a cabo actividades de autocuidado de las que dependen la salud y el bienestar. Algunas personas podrían necesitarlos mientras se recuperan de eventos incapacitantes, pero serán esenciales para los que tienen impedimentos para el cuidado propio de cualquier edad, particularmente a una edad avanzada, hasta el fin de la vida.

Ante la necesidad de cuidado, la mayoría los reciben de familiares disponibles, pero con el pasar del tiempo, las exigencias del cuidado a diario pueden resultar en agotamiento, problemas personales y, financieros, enfermedad, aislamiento que resultan en deterioro de la relación cuidador/cuidado, con familiares, y aumentan seriamente el riesgo de deshumanización del trato, negligencia y maltrato.

La mayoría de los cuidadores familiares a largo plazo, necesitan apoyo consistente de la familia y amigos para periodos de respiro, pero con frecuencia no está disponible en la medida necesaria. El cuidado formal, con remuneración, a un auxiliar en el hogar es una respuesta viable para asistir a tiempo completo o apoyar al cuidador familiar. El servicio está disponible, principalmente mediante compañías especializadas, como beneficio de programas del gobierno y municipios, y a través de individuos que se dedican al cuidado.

El o la auxiliar en el hogar capacitada cumplirá con rigurosos requisitos para ejercer cabalmente, con compasión y sensibilidad su oficio. Por lo que se deberán examinar y evaluar cuidadosamente sus cualificaciones y personalidad. Esencialmente, deberá cumplir con los requisitos para empleo del gobierno de Puerto Rico: ser residente bonafide, cumplir con los requisitos de la Ley 300/Sistema Integrado de Credenciales e Historial Delictivo del Departamento de Salud (Background Check), tener certificado de salud y vacunación requerida al día. Además, se sugiere solicitar cartas de recomendación de patronos previos y verificar preparación y aptitud para el cuidado, por estudios acreditados y, o experiencia de trabajo.

Más de una entrevista podría ser necesaria para determinar si tiene agradable y paciente disposición, capacidad para comunicarse adecuadamente, y los conocimientos tanto para el desempeño competente y ágil de las tareas como para ofrecer trato con respeto y amabilidad. Previo a inicio es muy importante establecer periodo y forma de pago, horarios y días de trabajo, describir las tareas y, la frecuencia y el orden de preferencia para hacerlas. Deben informarse y discutirse estado de salud y capacidad funcional, limitaciones auditivas y visuales, alergias, dieta alimentaria y preferencias, uso y manejo de equipo asistivo, enfermedades transmisibles y, normas particulares del hogar. Es esencial que tenga disponible nombre completo de quien cuida, condiciones y listado de medicamentos y su uso, nombre completo y teléfono de familiar cuidador, y con quien se comunicará en caso de emergencia; el listado incluirá médico de cabecera, farmacia de preferencia, vecinos y amigos disponibles. Si cuidador y auxiliar cuidador no tienen contacto diario se recomienda que el o la auxiliar lleven un diario de observaciones y eventos que necesiten atención o seguimiento.

