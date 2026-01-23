El cuidado en el hogar: una tarea de amor, compromiso y dedicación

En cualquier momento pueden ser necesarios apoyo y cuidados para manejar la vida personal y llevar a cabo actividades de autocuidado de las que dependen la salud y el bienestar. Algunas personas podrían necesitarlos mientras se recuperan de eventos incapacitantes, pero serán esenciales para los que tienen impedimentos para el cuidado propio de cualquier edad, particularmente a una edad avanzada, hasta el fin de la vida.

Ante la necesidad de cuidado, la mayoría los reciben de familiares disponibles, pero con el pasar del tiempo, las exigencias del cuidado a diario pueden resultar en agotamiento, problemas personales y, financieros, enfermedad, aislamiento que resultan en deterioro de la relación cuidador/cuidado, con familiares, y aumentan seriamente el riesgo de deshumanización del trato, negligencia y maltrato.

La mayoría de los cuidadores familiares a largo plazo, necesitan apoyo consistente de la familia y amigos para periodos de respiro, pero con frecuencia no está disponible en la medida necesaria. El cuidado formal, con remuneración, a un auxiliar en el hogar es una respuesta viable para asistir a tiempo completo o apoyar al cuidador familiar. El servicio está disponible, principalmente mediante compañías especializadas, como beneficio de programas del gobierno y municipios, y a través de individuos que se dedican al cuidado.