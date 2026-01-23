El Alzheimer, cuidador y paciente: herramientas para mejorar tu calidad de vida

Centro de recursos
El Alzheimer es la forma más común de demencia, afectando a más de 6 millones de personas en los Estados Unidos. Según los datos más recientes, presentados en el Simposio de Investigación del Alzheimer en Puerto Rico, la cifra estimada de prevalencia fue de casi 116,000 casos para el 2022 y se proyecta que para el 2050 este número aumente a más del doble...
El Alzheimer es una condición progresiva que va incapacitando a los que lo padecen requiriendo total dependencia del cuidador. En muchas ocasiones el cuidador primario tiene la responsabilidad de desarrollar las destrezas para trabajar con las necesidades individuales de una persona, mientras que el estado cognitivo del paciente va en declive...
No debemos olvidar el arduo trabajo que realizan los cuidadores. Según la Asociación de Alzheimer muchos de los cuidadores reportan altos niveles de estrés y un 40 por ciento puede experimentar depresión...
Exhorto a todos los cuidadores y pacientes a buscar las herramientas necesarias para mejorar su calidad de vida. En Puerto Rico, los farmacéuticos, somos los profesionales de la salud accesibles y a tu alcance dedicados a ayudar tu calidad de vida. Siéntete en la confianza de dialogar con tu farmacéutico más cercano.
Más información de AARP Estados
Noticias locales, información y recursosNoticias locales, información y recursos que mejoran la vida de los residentes de Puerto Rico.
Noviembre es el Mes Nacional de los Cuidadores Familiares
Noviembre es el Mes Nacional de los Cuidadores Familiares, una oportunidad para reconocer las contribuciones, el compromiso y los sacrificios que hacen los 63 millones de cuidadores familiares en Estados Unidos cada día.
AARP New York publica datos a nivel estatal que detallan la prevalencia del cuidado en Nueva York
Nuevos datos muestran que el 26% de los adultos en Nueva York brindan cuidados, destacando la necesidad urgente de acción para apoyar a los cuidadores familiares