El Alzheimer, cuidador y paciente: herramientas para mejorar tu calidad de vida

¿Qué es el Alzheimer?

El Alzheimer es la forma más común de demencia, afectando a más de 6 millones de personas en los Estados Unidos. Según los datos más recientes, presentados en el Simposio de Investigación del Alzheimer en Puerto Rico, la cifra estimada de prevalencia fue de casi 116,000 casos para el 2022 y se proyecta que para el 2050 este número aumente a más del doble...

Rol del Cuidador en el cuidado de pacientes con Alzheimer

El Alzheimer es una condición progresiva que va incapacitando a los que lo padecen requiriendo total dependencia del cuidador. En muchas ocasiones el cuidador primario tiene la responsabilidad de desarrollar las destrezas para trabajar con las necesidades individuales de una persona, mientras que el estado cognitivo del paciente va en declive...

  • El cuidador asegura los cuidados y calidad de vida del paciente. Ayudando en la rutina diaria de aseo personal y alimentación.
  • El cuidador es pilar esencial ya que puede ser testigo de efectos adversos a medicamentos y monitoreo del progreso de la condición para así notificar a sus proveedores de salud.
  • Ayudar en el manejo de medicamentos, tomar el medicamento a tiempo y la cantidad correcta...
  • Identificando problemas al tomar ciertos medicamentos, como cápsulas y tabletas de gran tamaño...

¿Como mitigar el Síndrome de “burnout” en el cuidador?

No debemos olvidar el arduo trabajo que realizan los cuidadores. Según la Asociación de Alzheimer muchos de los cuidadores reportan altos niveles de estrés y un 40 por ciento puede experimentar depresión...

  • Conozca los recursos disponibles en la comunidad que pueden ayudarlo.
  • Busque apoyo...
  • Utilice técnicas de relajación...
  • Realice actividad física...
  • Cuídese y aliméntese saludable...

Exhorto a todos los cuidadores y pacientes a buscar las herramientas necesarias para mejorar su calidad de vida. En Puerto Rico, los farmacéuticos, somos los profesionales de la salud accesibles y a tu alcance dedicados a ayudar tu calidad de vida. Siéntete en la confianza de dialogar con tu farmacéutico más cercano.

