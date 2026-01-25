Diversidad y aspectos psicológicos del cuido

Colaboración de Mercedes Rodríguez, psicóloga

Cuidar de un ser querido en sus últimos años puede ser el trabajo más especial de nuestras vidas, el que no vamos a olvidar jamás. También, puede convertirse en un enorme reto para nuestra salud y en una carga emocional tan pesada que no podamos llevar sin que nos cause daño. Reconocer las dimensiones y las implicaciones de la responsabilidad de cuidar puede ser el primer paso para que esta experiencia sea tan enriquecedora como llevadera en el marco del desarrollo de nuestras vidas. Mira a ver si esto te sirve: