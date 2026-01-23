Diez consejos para evitar incendios en la cocina

Muchos incendios residenciales ocurren en la cocina. A continuación, ofrecemos diez consejos de seguridad:

No dejes la estufa sin atender. Si tienes que moverte fuera del área de la cocina, aunque fuera por poco tiempo, se recomienda apagar la estufa.

Utiliza un cronómetro para recordar que la estufa o el horno están encendidos y de este modo disminuir la probabilidad de un fuego.

Asegura que los niños y las mascotas estén al menos tres pies de distancia de la estufa, para así evitar accidentes por quemaduras.

Mantener a distancia cualquier artículo que pueda incendiarse como: agarraderas, guantes de cocina, envases de alimentos, toallas y cualquier otra pieza en la cocina que genere calor.

Cuando cocines, no uses vestimenta suelta o mangas colgantes para evitar que se pueda extender el fuego hacia ti.

Gira los mangos de los sartenes hacia la parte posterior de la estufa para que no puedan tropezar con ellos y no se conviertan en detonantes.

Antes de dormir o salir de la casa, verifica la cocina para asegurarte que todas las estufas, hornos y pequeños electrodomésticos estén apagados.

Instala detectores de humo en cada piso y habitación del hogar. Para aprovechar su utilidad, cambia sus baterías por lo menos una vez al año y reemplaza el detector cada diez años.

No fumes en la cama.

Evita utilizar velas.