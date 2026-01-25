Cuidando la memoria

Como cuidadores nos preocupamos cuando comienzan las situaciones de pérdida de memoria de nuestros seres queridos. Pero, ¿cuán importante es la memoria? La memoria es una función cerebral importantísima con la que contamos. Juega un rol fundamental en nuestro diario vivir y en la composición de quienes somos como individuos. Gracias a ella somos capaces de almacenar, codificar, recuperar y adquirir nueva información sobre temas diversos. La memoria nos ayuda a evocar buena parte de nuestras vivencias personales y de la información que recibimos a lo largo de nuestra vida. En otras palabras es como un gran almacén donde guardamos nuestros recuerdos recientes y lejanos.

No nacemos con una buena memoria, sino que la misma se puede mejorar y trabajar para mantenerla. Por ello, según nos acercamos a la vejez, es importante ejercitarla y nutrirla de manera que se vaya fortaleciendo poco a poco. ¿Cómo mantener y ejercitar nuestra memoria?

Hacer cualquier deporte ayuda a oxigenar el cerebro y que la sangre circule mejor. Puedes hacer algo tan simple como caminar unos 30 minutos.

Aprender cosas nuevas como un nuevo idioma o tomar un curso online ayuda sobremanera a ejercitar tu cerebro.

Mantenerse activo mentalmente ya sea leyendo, con juegos de palabras o juegos de cartas.

Socializar con otras personas para evitar la depresión y el aislamiento.

Controlar los factores de riesgo de nuestra salud como lo es la diabetes, hipertensión, entre otros.

Mantener una dieta saludable que incluya frutas, vegetales, granos o cereales integrales y proteínas bajas en grasa.

Para entender un poco mejor cómo podemos apoyar la buena salud de nuestra memoria y de aquellos a los que cuidamos, es importante destacar que se debe mantener una alimentación adecuada y balanceada para tener una buena nutrición. Igualmente destacar que en ocasiones y por razones diversas no siempre se reciben, a través de los alimentos, las cantidades necesarias de nutrientes para mantener nuestra salud tanto física como la cognitiva que es la que está asociada a nuestra memoria.

Es importante que tomemos una multivitamina diariamente ya que es la mejor manera de asegurar la disponibilidad de vitaminas y minerales esenciales cuando a través de nuestra dieta muchas veces no alcanzamos a cubrir.

Tomar diariamente una multivitamina tiene un efecto positivo en nuestra proceso cognitivo y memoria. Ello ya que hay dos estudios, uno solicitado a las universidades de Harvard y Wake Forest por la Sociedad Americana de Nutrición y otro por la Universidad de Columbia para la Asociación de Alzheimer y Demencia, que han presentado resultados alentadores al tomar una multivitamina diaria.

Recuerde que son muchos los factores que ayudan a apoyar positivamente una salud óptima de nuestra memoria y la de nuestros seres queridos. Seguir estas recomendaciones resulta en una mejor calidad de vida para todos.