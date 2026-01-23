Cuidador: invierte en tu bienestar emocional

Centro de recursos
El ser cuidador es una tarea muy estresante que requiere habilidades, competencias y sensibilidad hacia otra persona y hacia sí mismo. El bienestar emocional es parte de la inversión que se debe realizar e implica poder satisfacer nuestras propias necesidades. ¿Y qué se requiere para tener bienestar emocional? La Organización Mundial de la Salud refiere que para lograr el bienestar emocional se necesita que la persona esté consciente de sus propias capacidades, al mismo tiempo que pueda enfrentar las presiones y las tensiones normales de la vida y que pueda contribuir a la comunidad.
El bienestar emocional influye en la salud del cuerpo, y a la inversa. Por ejemplo, los adultos mayores cuidadores con enfermedades, como apnea del sueño, presentan tasas más elevadas de depresión que quienes no padecen problemas de salud. Esto nos lleva a establecer alternativas dirigidas a mejorar el bienestar emocional. Algunas de ellas son:
Recuerda que para lograr el bienestar emocional necesitas invertir en ti. Debes darle significado a lo que eres y realizas así como vivir con las dificultades diarias. Trabaja con, por y para tu bienestar emocional.
Astrid E. Santiago Orria, PhD, MPHE, MSW
Especialista en Educación en Salud Comunal
Trabajo Social y Gerontología
Colaboradora SAGE Puerto Rico
astridsantiagoorria@gmail.com
Más información de AARP Estados
Noticias locales, información y recursosNoticias locales, información y recursos que mejoran la vida de los residentes de Puerto Rico.
Noviembre es el Mes Nacional de los Cuidadores Familiares
Noviembre es el Mes Nacional de los Cuidadores Familiares, una oportunidad para reconocer las contribuciones, el compromiso y los sacrificios que hacen los 63 millones de cuidadores familiares en Estados Unidos cada día.
AARP New York publica datos a nivel estatal que detallan la prevalencia del cuidado en Nueva York
Nuevos datos muestran que el 26% de los adultos en Nueva York brindan cuidados, destacando la necesidad urgente de acción para apoyar a los cuidadores familiares