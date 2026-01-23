Cuidador: invierte en tu bienestar emocional

El ser cuidador es una tarea muy estresante que requiere habilidades, competencias y sensibilidad hacia otra persona y hacia sí mismo. El bienestar emocional es parte de la inversión que se debe realizar e implica poder satisfacer nuestras propias necesidades. ¿Y qué se requiere para tener bienestar emocional? La Organización Mundial de la Salud refiere que para lograr el bienestar emocional se necesita que la persona esté consciente de sus propias capacidades, al mismo tiempo que pueda enfrentar las presiones y las tensiones normales de la vida y que pueda contribuir a la comunidad.

El bienestar emocional influye en la salud del cuerpo, y a la inversa. Por ejemplo, los adultos mayores cuidadores con enfermedades, como apnea del sueño, presentan tasas más elevadas de depresión que quienes no padecen problemas de salud. Esto nos lleva a establecer alternativas dirigidas a mejorar el bienestar emocional. Algunas de ellas son:

Mantén buenos hábitos del sueño. Mantén una vida social activa. Llama a tus amigos y familiares, no esperes que ellos lo hagan. Realiza ejercicios de estimulación cognitiva. Esto incluye leer (libros, revistas, periódicos), escribir (enviar postales), completar busca palabras (sopas de letras), jugar ajedrez y realizar juegos electrónicos. Organiza actividades e integra a los adultos mayores. Esto incluye visitas al museo, parques, visitas a universidades y realizar “chinchorreo boricua”. Convoca la celebración de tu cumpleaños. Incorpora en tu rutina de vida sonreír y caminar. Incorpora en tu alimentación el pescado, nueces, hortalizas, frutas y frutos secos. Realiza meditación, Yoga, Tai-Chi y Reiki, entre otros. Aprende nuevas cosas. Matricúlate en cursos cortos o talleres que te permitan ampliar tus conocimientos y habilidades. No olvides visitar al profesional de la salud. Lleva una agenda estricta y control de tus visitas médicas.

Recuerda que para lograr el bienestar emocional necesitas invertir en ti. Debes darle significado a lo que eres y realizas así como vivir con las dificultades diarias. Trabaja con, por y para tu bienestar emocional.

Astrid E. Santiago Orria, PhD, MPHE, MSW

Especialista en Educación en Salud Comunal

Trabajo Social y Gerontología

Colaboradora SAGE Puerto Rico

astridsantiagoorria@gmail.com