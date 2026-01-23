Cuando un adulto mayor sale de casa y se pierde

Una de las preocupaciones de seguridad más comunes en cuanto a las personas con demencia es que salgan de la casa y se pierdan. En mis 35 años de experiencia en el cuidado de otros, ninguna de las personas con demencia con las que he trabajado ha divagado sin rumbo.

En su mente, las personas con demencia tienen un propósito, buscan a alguien o algo, necesitan ir a alguna parte, quiere hacer algo o están asustadas.

Quizás es que no entendemos la razón y a lo mejor ellas no saben cómo comunicarla.

No obstante, necesitamos estar listos en caso de que esto suceda.

A continuación, te ofrezco algunos consejos:

1. Instala alarmas y cerraduras donde sea necesario. Considera algún tipo de tecnología que te avise dónde están y qué hacen tus seres queridos antes de que salgan de la casa, como alarmas en las puertas o monitores de audio y vídeo, alarmas en las alfombras o en los cojines de los asientos, cerraduras adicionales en las puertas para dificultarles el poderlas abrir (pero asegúrate de que se pueda salir en caso de emergencia) o cerraduras de puertas digitales programables. Comparte el código solo con aquellos en quienes confíes para que tengan acceso a la casa. Puedes hasta programar las cerraduras para que ciertas personas puedan entrar solo durante ciertas horas.

2. Asegúrate de que puedan identificarlos. Asegúrate de que tus seres queridos tengan algún tipo de identificación y ten en cuenta de que podrían quitarse alguna pieza de ropa o haber perdido la billetera. Una buena idea es utilizar varias formas de identificación, como números de contacto de emergencia y una explicación de su diagnóstico médico de demencia; entre estas, una identificación en forma de brazalete o colgante dentro de su ropa o en su billetera.