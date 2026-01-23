Javascript is not enabled.

Cuando un adulto mayor sale de casa y se pierde

Una de las preocupaciones de seguridad más comunes en cuanto a las personas con demencia es que salgan de la casa y se pierdan. En mis 35 años de experiencia en el cuidado de otros, ninguna de las personas con demencia con las que he trabajado ha divagado sin rumbo.  

En su mente, las personas con demencia tienen un propósito, buscan a alguien o algo, necesitan ir a alguna parte, quiere hacer algo o están asustadas.

Quizás es que no entendemos la razón y a lo mejor ellas no saben cómo comunicarla.

No obstante, necesitamos estar listos en caso de que esto suceda.

A continuación, te ofrezco algunos consejos:

1. Instala alarmas y cerraduras donde sea necesario. Considera algún tipo de tecnología que te avise dónde están y qué hacen tus seres queridos antes de que salgan de la casa, como alarmas en las puertas o monitores de audio y vídeo, alarmas en las alfombras o en los cojines de los asientos, cerraduras adicionales en las puertas para dificultarles el poderlas abrir (pero asegúrate de que se pueda salir en caso de emergencia) o cerraduras de puertas digitales programables. Comparte el código solo con aquellos en quienes confíes para que tengan acceso a la casa. Puedes hasta programar las cerraduras para que ciertas personas puedan entrar solo durante ciertas horas.

2. Asegúrate de que puedan identificarlos. Asegúrate de que tus seres queridos tengan algún tipo de identificación y ten en cuenta de que podrían quitarse alguna pieza de ropa o haber perdido la billetera. Una buena idea es utilizar varias formas de identificación, como números de contacto de emergencia y una explicación de su diagnóstico médico de demencia; entre estas, una identificación en forma de brazalete o colgante dentro de su ropa o en su billetera.

3. Usa un rastreador con tecnología GPS. Si tu ser querido tiene un teléfono celular, asegúrate de que tiene un sistema GPS instalado y al que puedes acceder si no lo encuentras o si necesitas saber dónde está cuando viajen solos. También puedes colocarle un rastreador con GPS en la ropa, las llaves, la billetera, el auto o en cualquier otra parte. Si llevan un sistema de respuesta de emergencia personal (PERS o alerta de emergencia médica), considera uno que tenga GPS disponible en cualquier lugar —no solo en la casa— para que puedas rastrearlos dondequiera que vayan en caso de que se pierdan.

4. Presta atención a las salidas y a los riesgos de seguridad en el patio o el garaje. Las personas que tienen demencia e impedimentos visuales o perceptivos pueden tropezarse con una puerta de cristal, así que coloca calcomanías en estas. Instala una verja y portones con candado en el patio, además de una verja separada para la piscina. Revisa cuán seguros son los pasillos y las escaleras, incluso cuando llueve o nieve o haya hielo; asegúrate de que hay buena iluminación. Si el asador es una preocupación, cierra con llave la tapa y el acceso a los tanques de gas y a todos los iniciadores de fuego. Verifica cualquier riesgo a la seguridad que pueda haber en el garaje como gasolina, herramientas y escaleras, y bloquea accesos que puedan representar un peligro para tus seres queridos.

5. Evalúa si es seguro que conduzca un auto. Muchas personas conducen aun después de un diagnóstico de demencia. Si tus seres queridos todavía conducen, asegúrate de verificar cómo está su juicio y sus destrezas de seguridad y de conducir. Habla con su médico y considera el seminario en línea de AARP Tenemos que hablar acerca de cuándo debemos quitarles las llaves a nuestros seres queridos.

Ten presente que nuestros seres queridos saben que al dejar de conducir ponen en riesgo su independencia.  Pueden sentirse aislados, así que asegúrate de que tienen alternativas de transportación disponibles. Algunos cuidadores tienen que esconder las llaves del auto o llevarse el auto de la casa para prevenir que sus seres queridos conduzcan.

6. Identifica el acceso a las bicicletas, las cortadoras de césped, los tractores y los carritos de golf. Ten en cuenta que tu ser querido podría pensar que es buena idea utilizar alguno de estos vehículos (en especial si ya no conducen), así que verifica si tienen la capacidad de utilizarlos de manera segura; de lo contrario, evita que tengan acceso a ellos.

Recuerda que las capacidades y las necesidades varían grandemente entre los individuos con demencia y que las preocupaciones por su seguridad pueden cambiar a medida que progresa su enfermedad. Debes verificar de manera continua qué tan probable es que tu ser querido se pueda perder o lastimar si sale de la casa y haz todo lo que puedas para minimizar las probabilidades de que enfrente una situación peligrosa.

