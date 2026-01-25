Cuando se declara incapacidad: restricciones a la capacidad de obrar del adulto mayor

Centro de recursos
Se presume la capacidad de la persona natural mayor de edad, de obrar por sí misma. Contra esta presunción solo se admite la sentencia de incapacitación absoluta o de restricción parcial de la capacidad por las causas y la extensión que determina la ley.
Hay dos tipos de incapacitación según el Código Civil de Puerto Rico:
Incapacitación absoluta
Incapacitación parcial.
En ambas, procede el nombramiento de un tutor para que la asista en los actos ordinarios de la vida civil y le represente legalmente en asuntos jurídicos de los que sean parte.
Las causas para la incapacitación absoluta:
La persona que tiene disminuida o afectadas permanentemente y significativamente sus destrezas cognoscitivas o emocionales y ese estado le impide percatarse del contenido y alcance de los actos ordinarios y jurídicos que realiza;
La persona que padece de una condición física o mental que le imposibilita cuidar de sus propios asuntos e intereses, mientras se encuentra en ese estado.
Las causas para la incapacitación parcial:
La persona que padece de discapacidad mental moderada pero tiene una vida útil e independiente;
La persona con discapacidad física que no puede comunicarse efectivamente por ningún medio, y que requiere asistencia para hacerse entender, para participar consciente o activamente en algún acto jurídico o para consentir expresamente y por escrito una obligación.
La persona que dilapida su patrimonio de manera desenfrenada, con menosprecio de las atenciones de previsión familiar que le son propias y de sus obligaciones.
La persona que habitualmente consume bebidas embriagantes, drogas o sustancias controladas, que haya desarrollado tal grado de dependencia fisiológica o psicológica de ellas que le produzca un estado físico, mental y anímico que le impide tomar decisiones acertadas sobre su estabilidad y su seguridad personal; sobre sus bienes y su solvencia económica; sobre la atención de sus obligaciones jurídicas; y sobre su inserción en procesos conducentes a su rehabilitación.
Cuando la sentencia no inhabilita a la persona para atender todos sus asuntos personales y económicos, indicará expresamente los actos específicos que quedan prohibidos y las facultades que ejercerá el tutor en su nombre.
Quiénes pueden solicitar incapacitación:
El cónyuge, siempre que convivan a la fecha de la solicitud;
Los progenitores;
Y en todos los casos, cualquier pariente con plena capacidad de obrar que tenga derecho a sucederle
