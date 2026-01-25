¿Cuáles son las ventajas y desventajas de que te paguen por cuidar de un familiar?

Imagina a una mujer de 53 años llamada Melissa que, seis meses después de comenzar a recibir un salario por servir como cuidadora personal de su padre, se siente generalmente satisfecha con el acuerdo. Aunque solo gana $13 la hora por ayudarlo a vestirse, asearse y moverse por su apartamento, así como limpiar y cocinar para él, el dinero que gana le permite pagar los copagos médicos de su padre, comprar los suplementos de proteína y hacer las reparaciones básicas de su casa, donde ahora vive con él. También se queda con una parte de sus salarios para compensar el ingreso que perdió al dejar su trabajo mejor remunerado como asistente administrativa para convertirse en su cuidadora a tiempo completo.

Una revisión sistemática reciente de estudios de investigación en la edición de septiembre del 2024 de The Gerontologist parece confirmar las impresiones de Melissa. Los estudios analizados trataban todos sobre familiares que recibieron dinero por cuidar a un familiar bajo un programa de cuidados autodirigido y administrado por el estado. El programa permite a los beneficiarios de Medicaid elegir quién es contratado para cuidarlos y muchos eligen a familiares. (Otros cuidadores familiares cuyos seres queridos no reúnen los requisitos para Medicaid aún pueden recibir un pago acordado directamente por su ser querido u otros parientes). La revisión encontró, como era de esperar, que los cuidadores familiares remunerados experimentan una mejora en su bienestar personal y social. También se señaló que pagarles aumentaba su intención de continuar siendo cuidadores.

Podemos interpretar estas conclusiones para decir que el dinero importa material y psicológicamente para los cuidadores familiares. Incluso un salario modesto puede ayudar a mantener el hogar de un cuidador. Puede ayudar a que los cuidadores familiares se sientan reconocidos y valorados, no dados por sentado, como muchos cuidadores familiares no remunerados se sienten.

Sin embargo, la revisión no fue completamente positiva. Se descubrió que los cuidadores familiares remunerados experimentan más "tensión emocional" que los asistentes de cuidado personal que no tienen parentesco con quien cuidan. Eso sugiere que cuidar de alguien con quien se tiene un vínculo familiar causa más estrés (aunque esto probablemente también sea cierto para los cuidadores familiares no remunerados). También es posible que recibir dinero pueda complicar la dinámica familiar.

Por ejemplo, sin decirlo directamente, parece que los dos hermanos de Melissa resienten que ella se esté beneficiando del deterioro de su papá como si fuera una especie de mercenaria codiciosa en lugar de su hija amorosa. Desde que empezó a recibir un salario, pasan por la casa con menos frecuencia y rara vez ofrecen ayudarla. Es como si creyeran que el trabajo de cuidador familiar ahora es solo de ella y de nadie más.