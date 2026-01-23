Javascript is not enabled.

Javascript must be enabled to use this site. Please enable Javascript in your browser and try again.

Get a free job search toolkit with tools to improve your resume, job search tips and interactive worksheets.

Content starts here
CLOSE
Buscar
Temas con más busquedas

Salud

Dinero

Beneficios para socios

Descuentos de viaje de AARP

Inscripción abierta de Medicare

Sugerido
Ayuda Accede a tu perfíl en línea de AARP Actualiza tu información Únete a AARP Contactar a AARP en español Imprime/reemplaza la tarjeta de membresía

AARP en inglés

Ayuda

Consejos para viajar con los nietos

Volar puede ser muy estresante debido a los retrasos y cancelaciones de los vuelos, los asientos estrechos y la interminable lucha por encontrar espacio para el equipaje en el compartimiento superior.

Pero si estás planeando llevar a tus nietos a algún destino especial —quizá su primer parque de atracciones grande—, volar puede ser la mejor opción. Y con la preparación adecuada y la mentalidad correcta, el tiempo que pases a 30,000 pies de altura puede ser incluso agradable.

Aquí tienes algunos consejos profesionales que te conviene saber para que la experiencia sea lo más fácil posible.

Infórmate sobre los seguros de viaje y las autorizaciones necesarias

Antes de viajar, considera obtener una carta de consentimiento firmada por ambos padres o tutores legales de tus nietos. Aunque no es obligatorio en los vuelos nacionales, el formulario firmado ayuda en caso de emergencia o si los nietos necesitan atención médica, dice Michelle Couch-Friedman, fundadora y directora general de Consumer Rescue (en inglés), una organización de defensa del consumidor. En los vuelos internacionales, es una buena idea tomar la precaución adicional de notarizar la carta, ya que las autoridades fronterizas pueden prestar especial atención a los niños que viajan con adultos que no son sus padres. 

Un seguro de viaje puede ser tu salvación en caso de contratiempos con los vuelos, y probablemente cubra también a tus nietos. "Conviene que los abuelos sepan que la mayoría de los seguros de viaje permiten añadir gratis a un menor de 18 años", señala Couch-Friedman.

Comprueba que has empacado todos los dispositivos y lleva refrigerios

Un iPad o un sistema de entretenimiento a bordo es todo lo que algunos niños necesitan para entretenerse durante el vuelo. Antes de partir, asegúrate de que los dispositivos estén cargados y de que hayas empacado auriculares cómodos. Ten en cuenta que los auriculares internos o externos que son cómodos para ti pueden no serlo para tus nietos, así que pruébalos. Bob Bacheler, enfermero de vuelo y director gerente de Flying Angels (en inglés), un servicio de transporte médico no urgente, recomienda los auriculares clásicos que se conectan mediante un cable en lugar de depender de la conexión por Bluetooth. "No es buena idea experimentar con un dispositivo electrónico en un avión", afirma.

Bacheler señala que los refrigerios aptos para niños son otro artículo indispensable. Abastécete de alimentos fáciles de transportar, como barras de granola y pretzels, y asegúrate de incluir más de la cuenta en caso de retrasos.

Obtén asientos juntos sin pagar más

En el 2023, el Departamento de Transporte de EE.UU. (DOT) abordó una antigua queja de los viajeros adultos que vuelan con niños: las aerolíneas les cobraban por sentarse juntos. El departamento presionó a las aerolíneas para que garantizaran que los niños de 13 años o menos pudieran sentarse con un familiar mayor durante el vuelo, sin cargos adicionales.

El Departamento de Transporte ha publicado un tablero (en inglés) que muestra qué aerolíneas nacionales permiten a las familias con niños menores de 13 años reservar asientos juntos sin cargos adicionales para todos los tipos de tarifas, así como las compañías aéreas que ofrecen a las familias más ayuda en caso de interrupciones en los vuelos. Solo cuatro aerolíneas —Alaska, American, Frontier y JetBlue— ofrecen asientos familiares gratuitos. 

El proceso para reservar asientos familiares gratuitos en línea varía según la aerolínea. JetBlue cuenta con un proceso automatizado de asignación de asientos a familias que sienta a los menores junto a los adultos en el momento de la reserva, en función de la disponibilidad. El sistema en línea de American Airlines detecta que viajas con tu familia si no seleccionas los asientos al hacer la reserva y asigna automáticamente los asientos el día antes de la salida, manteniendo a los menores de 15 años junto a al menos un adulto. 

Si vuelas con una aerolínea que no tiene una política oficial sobre asientos familiares, Couch-Friedman recomienda reservar asientos juntos lo antes posible, quizá llamando a la compañía por teléfono en lugar de hacer la reserva por internet.

El equipaje facturado y la política de embarque

Las compañías aéreas tienen distintas políticas de embarque para las familias y, si es que las tienen, suelen ser para los niños más pequeños. Southwest, que no tiene asientos reservados, permite que las familias con niños de 6 años o menos embarquen temprano. La política de United permite el preembarque de familias con niños de hasta 2 años.

Facturar las maletas es otra forma de agilizar el proceso de embarque, ya que te permite evitar tener que encontrar espacio para el equipaje en el compartimiento superior y ayudar a tus nietos a instalarse a bordo. La mayoría de las aerolíneas cobran un suplemento por facturar las maletas, pero Southwest ofrece dos maletas facturadas gratis, y otras compañías ofrecen la facturación gratuita de equipaje en función de su programa de millas o recompensas.

Utiliza filas de seguridad rápidas

Tanto si viajas dentro o fuera de Estados Unidos, los programas para viajeros de confianza y las filas de seguridad rápidas pueden ayudarte.

Los niños de hasta 12 años que viajen con adultos inscritos en el programa TSA PreCheck pueden beneficiarse de ventajas como filas más cortas y no tener que quitarse los zapatos al pasar por el control de seguridad. Clear, un servicio no afiliado al Gobierno, permite a los niños de hasta 17 años acceder a la fila de seguridad rápida con la persona inscrita, sin necesidad de una cuenta separada.

Si viajas al extranjero, Global Entry (en inglés), un programa de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EE.UU. que permite acortar el tiempo de espera en el control de aduanas a los viajeros que regresan a EE.UU., te puede ayudar a evitar las largas filas después de un viaje internacional. Sin embargo, los niños deben inscribirse por separado; si no están inscritos, no podrán acompañarte en la fila designada.

Cuando viajas de regreso a Estados Unidos de otro país, la aplicación gratuita Mobile Passport Control (en inglés) permite que hasta 12 personas de una familia carguen documentos de viaje y respondan a las preguntas de seguridad necesarias a través de la aplicación. Tus nietos y tú tendrán que mostrar el pasaporte y hablar con un agente de aduanas, pero la aplicación puede ayudar a agilizar el proceso en los 33 aeropuertos internacionales participantes de EE.UU. 

Involucra a tus nietos

Jean McMillan, de 70 años, educadora de la primera infancia jubilada, que ha llevado a sus nietos a Inglaterra, Costa Rica y México como regalo de cumpleaños, tiene un motivo oculto para cada vuelo: enseñarles a ser viajeros autosuficientes. "Mi objetivo es que cuando tengan que viajar solos, sepan cómo hacerlo", explica. "Es parte del proceso".

Para ello, McMillan deja que sus nietos a partir de los 9 años pasen primero por las filas de seguridad y respondan a las preguntas de los funcionarios del aeropuerto. También son responsables de llevar un control de sus maletas y mochilas.

Dejar que tus nietos encuentren sus asientos es otra forma de mantenerlos ocupados. Puedes convertirlo en un juego para los más pequeños, dice Bacheler. También es útil para los nietos mayores saber dónde están sus asientos, ya que la disposición de un avión puede ser desorientadora. "Y de esta forma, si tienen que levantarse en mitad del vuelo, saben cuál es su asiento y eso puede facilitarles la vida y reducir la ansiedad de todos", añade Bacheler.

Ten distracciones a mano

Aunque algunos niños pueden disfrutar del tiempo adicional frente a la pantalla mientras viajan, es una buena idea tener a mano actividades no digitales, como libros para colorear y marcadores, libros o una baraja de cartas. Estas actividades pueden sacarte de apuros si el entretenimiento a bordo no funciona o si tus nietos se cansan de ver dibujos animados.

Asegúrate de tener a mano sus juguetes y mantas favoritos para que sean fáciles de acceder cuando los necesiten. Cuando hay turbulencias el abrazo de un peluche puede ayudar mucho a calmar los temores y no querrás tener que rebuscar en el compartimiento superior mientras esté encendida la señal del cinturón de seguridad.

Una actitud positiva es muy importante

Volar está lleno de retos. Los abuelos deben dar buen ejemplo cuando inevitablemente surjan imprevistos, dice Mira Temkin, escritora de viajes con sede en Chicago que ha volado varias veces con sus nietos.

"Los niños respetan tus decisiones como adulto en el papel de padre", dice. "Así que haz todo lo posible por tranquilizarlos diciendo: 'Estaremos allí pronto, piensen en lo bien que lo vamos a pasar y no nos estresemos por las cosas pequeñas'".

Red AARP membership card displayed at an angle

AARP Membership — $15 for your first year when you sign up for Automatic Renewal

Get instant access to members-only products and hundreds of discounts, a free second membership, and a subscription to AARP the Magazine.

Join AARP

Más información de AARP Estados

Most Popular

Recommended For You

Member Benefits

Benefits Recommended For you

See All