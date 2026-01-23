Consejos para viajar con los nietos

Volar puede ser muy estresante debido a los retrasos y cancelaciones de los vuelos, los asientos estrechos y la interminable lucha por encontrar espacio para el equipaje en el compartimiento superior.



Pero si estás planeando llevar a tus nietos a algún destino especial —quizá su primer parque de atracciones grande—, volar puede ser la mejor opción. Y con la preparación adecuada y la mentalidad correcta, el tiempo que pases a 30,000 pies de altura puede ser incluso agradable.

Aquí tienes algunos consejos profesionales que te conviene saber para que la experiencia sea lo más fácil posible.

Infórmate sobre los seguros de viaje y las autorizaciones necesarias

Antes de viajar, considera obtener una carta de consentimiento firmada por ambos padres o tutores legales de tus nietos. Aunque no es obligatorio en los vuelos nacionales, el formulario firmado ayuda en caso de emergencia o si los nietos necesitan atención médica, dice Michelle Couch-Friedman, fundadora y directora general de Consumer Rescue (en inglés), una organización de defensa del consumidor. En los vuelos internacionales, es una buena idea tomar la precaución adicional de notarizar la carta, ya que las autoridades fronterizas pueden prestar especial atención a los niños que viajan con adultos que no son sus padres.

Un seguro de viaje puede ser tu salvación en caso de contratiempos con los vuelos, y probablemente cubra también a tus nietos. "Conviene que los abuelos sepan que la mayoría de los seguros de viaje permiten añadir gratis a un menor de 18 años", señala Couch-Friedman.

Comprueba que has empacado todos los dispositivos y lleva refrigerios

Un iPad o un sistema de entretenimiento a bordo es todo lo que algunos niños necesitan para entretenerse durante el vuelo. Antes de partir, asegúrate de que los dispositivos estén cargados y de que hayas empacado auriculares cómodos. Ten en cuenta que los auriculares internos o externos que son cómodos para ti pueden no serlo para tus nietos, así que pruébalos. Bob Bacheler, enfermero de vuelo y director gerente de Flying Angels (en inglés), un servicio de transporte médico no urgente, recomienda los auriculares clásicos que se conectan mediante un cable en lugar de depender de la conexión por Bluetooth. "No es buena idea experimentar con un dispositivo electrónico en un avión", afirma.

Bacheler señala que los refrigerios aptos para niños son otro artículo indispensable. Abastécete de alimentos fáciles de transportar, como barras de granola y pretzels, y asegúrate de incluir más de la cuenta en caso de retrasos.

Obtén asientos juntos sin pagar más

En el 2023, el Departamento de Transporte de EE.UU. (DOT) abordó una antigua queja de los viajeros adultos que vuelan con niños: las aerolíneas les cobraban por sentarse juntos. El departamento presionó a las aerolíneas para que garantizaran que los niños de 13 años o menos pudieran sentarse con un familiar mayor durante el vuelo, sin cargos adicionales.