Consejos para retener tu hogar si te atrasas en la hipoteca

Desde el 2013 todo deudor en Puerto Rico que posea una Hipoteca, bajo residencia principal, y caiga en atrasos tiene derecho a solicitar un proceso de mediación compulsoria, Ley 184 -Ley de Mediación Compulsoria para la Preservación del Hogar. La mediación tiene como beneficio el invitar al Acreedor Hipotecario o a la Institución Financiera a un dialogo compulsorio para atender este asunto de forma comprometida y dentro de un periodo de tiempo ya predeterminado (o sea 60 sesenta días) y la Institución Financiera atenderá el cobro y comparecerá a la cita junto con el deudor. En medio de un Puerto Rico bajo donde cada año se suman más las propiedades que los Bancos ejecutan a sus clientes por falta de pago. Esta medida ha sido el eslabón para que miles y miles de familias continúen beneficiándose de esta Ley. La probabilidad de no perder su hogar bajo atrasos es muy alta y actualmente se mantiene activa en Puerto Rico. A continuación, te ofrezco 12 guías actualizadas que te ayudaran o colaboraran y a preservar tu hogar:

En medio de un cobro legal es necesario e importante contestar la demanda. Es recomendable colocarte alerta a los cobros y a las correspondencias que te envíen vía postal o electrónicamente, más aún si eres emplazado. Debes conocer los servicios del Acreedor Hipotecario. (Departamentos, teléfonos, donde opera, etc.) Si eres citado debes comparecer a la cita con el Acreedor (presencial o vía zoom), es un proceso compulsorio y es ley. El proceso de citas virtuales es uno muy utilizado. Con el referido a mediación el deudor y el Acreedor deben asistir compulsoriamente a la cita. La ley provee 60 días para identificar una alternativa con el objetivo de preservar el Hogar. Si no puede asistir puede enviar un representante con los debidos requisitos.

Cabe destacar que la medida obliga a cualquier Institución Bancaria a atender el asunto, entendiéndose por esto todas las Instituciones Financieras y Cooperativas que brindan servicios hipotecarios en Puerto Rico.

En adición destacamos que AARP fue un gran colaborador y jugo un rol de envergadura para apoyar esta población, la medida y todos sus beneficios.

No tome el cobro o el cobro vía ejecución de hipoteca muy liviano un cobro hipotecario, está en juego su hogar, su techo, su familia. Es un asunto que hay que atender con suma importancia y prioridad. Hoy en Puerto los productos Hipotecarios que son ofrecidos por las Instituciones Financieras son muy técnicos con llevan el atender en detalle no ignore el cobro puede ser su peor enemigo.

Busque ayuda de un profesional del tema y que sea comprometido que se mantenga actualizado y con la seriedad de este asunto. La Ley 184 ley de Mediación Compulsoria será un gran aliado para usted y para ese adulto mayor.

Para más información puede contactar a Alexander Pagan Burgos, mediador de conflictos privado, al teléfono (787) 904-8438, correo electrónico info@mediadordeconflictospr.com.

