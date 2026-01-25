Consejos para hospitalizaciones

Soy profesional de la salud. En mi carácter personal mi esposo, de 82 años, ha presentado serias situaciones de salud que le llevaron a estar hospitalizado en tres momentos diferentes. En una de ellas fue intervenido quirúrgicamente para un procedimiento, el cual fue efectivo para su salud y está en franca mejoría. La experiencia de estar hospitalizado es preocupante, tanto para el enfermo como para el familiar a cargo. Además, en muchas ocasiones, ante la escasez de servicios de apoyo dentro del hospital, nos invade el miedo y el coraje de que su situación empeore o adquiera una infección por bacterias o virus.

Les diré lo que me ayudó cuando tuve que llevar a mi esposo a una sala de emergencia:

Tener disponible las tarjetas de su plan médico, de "MEDICARE" e identificación.

Llevar la lista de los medicamentos que toma y de los que es alérgico, las pruebas de sus últimos laboratorios.

Tener libreta de notas y bolígrafo para anotar los medicamentos que le dan, los resultados de la presión, temperatura, oxigenación y prueba de azúcar.

Tener una muda de ropa abrigada extra en caso de necesidad.

Cuando no entendamos algún término médico, no debemos quedarnos con la duda; preguntemos al profesional que nos atiende y/o utilizar "Medline Plus en español."

Otra alternativa para agilizar la atención es llevar un referido médico explicando la necesidad de atenderlo de emergencia. Esto sirve de guía y ahorra tiempo para una atención más rápida.

Cuando llegas a la sala de emergencia nos podemos encontrar que a veces el que está dando el servicio puede estar agotado, frustrado, mal pago, agobiado y manejando muchas emergencias a la vez. Respirar hondo y pensar primero en el bienestar de nuestro familiar nos ayuda a controlar nuestros impulsos de a veces exigir de manera atropellada una pronta atención. Recuerda que esas personas son las que dan el servicio. Ser agradecidos tantas veces como se pueda es la clave.