Consejos para hospitalizaciones

Soy profesional de la salud. En mi carácter personal mi esposo, de 82 años, ha presentado serias situaciones de salud que le llevaron a estar hospitalizado en tres momentos diferentes. En una de ellas fue intervenido quirúrgicamente para un procedimiento, el cual fue efectivo para su salud y está en franca mejoría. La experiencia de estar hospitalizado es preocupante, tanto para el enfermo como para el familiar a cargo. Además, en muchas ocasiones, ante la escasez de servicios de apoyo dentro del hospital, nos invade el miedo y el coraje de que su situación empeore o adquiera una infección por bacterias o virus.

Les diré lo que me ayudó cuando tuve que llevar a mi esposo a una sala de emergencia:

  • Tener disponible las tarjetas de su plan médico, de "MEDICARE" e identificación.
  • Llevar la lista de los medicamentos que toma y de los que es alérgico, las pruebas de sus últimos laboratorios.
  • Tener libreta de notas y bolígrafo para anotar los medicamentos que le dan, los resultados de la presión, temperatura, oxigenación y prueba de azúcar.
  • Tener una muda de ropa abrigada extra en caso de necesidad.
  • Cuando no entendamos algún término médico, no debemos quedarnos con la duda; preguntemos al profesional que nos atiende y/o utilizar "Medline Plus en español."
  • Otra alternativa para agilizar la atención es llevar un referido médico explicando la necesidad de atenderlo de emergencia. Esto sirve de guía y ahorra tiempo para una atención más rápida.

Cuando llegas a la sala de emergencia nos podemos encontrar que a veces el que está dando el servicio puede estar agotado, frustrado, mal pago, agobiado y manejando muchas emergencias a la vez. Respirar hondo y pensar primero en el bienestar de nuestro familiar nos ayuda a controlar nuestros impulsos de a veces exigir de manera atropellada una pronta atención. Recuerda que esas personas son las que dan el servicio. Ser agradecidos tantas veces como se pueda es la clave.

Una vez se da la orden de hospitalizarlo y le asignan cuarto, si es posible, ten alguien que le acompañe. Lo recomendable es:

  • El familiar a cargo debe estar atento del seguimiento, de los medicamentos que le dan por boca y por vena, tratamientos que recibe y velar por su aseo personal y el de la habitación.
  • Recomendable tener un pastillero con los medicamentos de mantenimiento que toma y saber si se le deben seguir dando y quién lo va a proveer.
  • Si va a contratar a una persona para que le ayude en la atención del paciente, oriéntele de lo que debe estar pendiente y que escriba quién lo ve, los tratamientos que recibe y los medicamentos que toma.
  • Generalmente, los hospitales dan una guía de sus servicios a las personas que se hospitalizan donde explican lo que ofrecen y el procedimiento a seguir en caso de que el familiar o la persona hospitalizada tenga una queja por el servicio que está recibiendo.
  • Consejería espiritual y servicios de capellanía siempre son bienvenidos y de gran fortaleza para todas las partes, más si son de su preferencia religiosa.

Cuando lo dan de alta, debe recibir un informe, generalmente de la enfermera graduada de turno, con un resumen del servicio recibido, entiéndase diagnóstico, medicamentos y las recomendaciones que debe seguir en su casa, como los medicamentos que debe tomar y el seguimiento médico a seguir.

Recuerda que autoeducarnos nos da poder para reclamar tanto nuestros derechos como reconocer nuestras responsabilidades. 18 de septiembre 2023.

