Consejos para hospitalizaciones

Centro de recursos
Soy profesional de la salud. En mi carácter personal mi esposo, de 82 años, ha presentado serias situaciones de salud que le llevaron a estar hospitalizado en tres momentos diferentes. En una de ellas fue intervenido quirúrgicamente para un procedimiento, el cual fue efectivo para su salud y está en franca mejoría. La experiencia de estar hospitalizado es preocupante, tanto para el enfermo como para el familiar a cargo. Además, en muchas ocasiones, ante la escasez de servicios de apoyo dentro del hospital, nos invade el miedo y el coraje de que su situación empeore o adquiera una infección por bacterias o virus.
Les diré lo que me ayudó cuando tuve que llevar a mi esposo a una sala de emergencia:
Cuando llegas a la sala de emergencia nos podemos encontrar que a veces el que está dando el servicio puede estar agotado, frustrado, mal pago, agobiado y manejando muchas emergencias a la vez. Respirar hondo y pensar primero en el bienestar de nuestro familiar nos ayuda a controlar nuestros impulsos de a veces exigir de manera atropellada una pronta atención. Recuerda que esas personas son las que dan el servicio. Ser agradecidos tantas veces como se pueda es la clave.
Más información de AARP Estados
Noticias locales, información y recursosNoticias locales, información y recursos que mejoran la vida de los residentes de Puerto Rico.
Noviembre es el Mes Nacional de los Cuidadores Familiares
Noviembre es el Mes Nacional de los Cuidadores Familiares, una oportunidad para reconocer las contribuciones, el compromiso y los sacrificios que hacen los 63 millones de cuidadores familiares en Estados Unidos cada día.
AARP New York publica datos a nivel estatal que detallan la prevalencia del cuidado en Nueva York
Nuevos datos muestran que el 26% de los adultos en Nueva York brindan cuidados, destacando la necesidad urgente de acción para apoyar a los cuidadores familiares