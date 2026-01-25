Consejos de preparación para las personas mayores

Estamos ante una temporada de huracanes sumamente activa. Para que las personas mayores estén preparadas para manejar futuros desastres, AARP Puerto Rico y la Cruz Roja Americana Capítulo de Puerto Rico se unen para ofrecer los siguientes consejos:

Crea una red de apoyo:

Esta red te ayudará a identificar y conseguir los recursos necesarios para manejar un desastre. v

Es importante que cuentes con personas de confianza que puedan verificar si te encuentras bien. Ten identificado personas que puedan visitar tu hogar para asegurar tu bienestar y puedan ofrecerte asistencia si es necesario.

Conversa sobre cómo tú y las personas de tu red de apoyo se comunicarán antes, durante y después de la emergencia.

Considera amigos, familiares, vecinos y personas de tu confianza con quienes puedas intercambiar llaves importantes y coordina los métodos de contacto entre ustedes, ya que es posible que luego de un desastre los teléfonos no funcionen.

Preparación:

Confecciona una mochila o maleta con ruedas como tu kit de suministros esenciales.

Incluye en tu mochila artículos de higiene personal, suministros de desinfección que pueda usar si saldrás fuera de tu hogar (pañuelos de papel, desinfectante para manos con 60% de alcohol y toallas desinfectantes). Además, ten mascarillas adicionales en tu mochila.

Completa el plan familiar de desastres de la Cruz Roja Americana. Esto te ayudará a organizar información necesaria antes, durante y después de un desastre. Esto debe incluir: Lista de contactos de emergencia. Espejuelos y baterías adicionales para audífonos. Lista de médicos, parientes y amigos que deberían ser notificados en caso de que sufras una lesión. Lista de información médica que incluya datos sobre tus médicos, seguro médico, tarjetas de Medicare, medicinas, dosis, frecuencia y para qué se utilizan. Comparte con vecinos inmediatos números de teléfono y teléfonos de persona de contacto. Aprende a enviar mensajes de texto

Suministro de medicamentos recetados para un mes y medicamentos no recetados u “over the counter” tales como: jarabes para la tos, medicamentos para reducir la fiebre y suministros o equipo médico. Mantenga estos artículos en un recipiente separado para que pueda llevárselos si tiene que desalojar.

Descarga la lista de verificación para estar preparado de acuerdo con la Cruz Roja.