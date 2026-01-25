Consejos de preparación para las personas mayores

Centro de recursos
Estamos ante una temporada de huracanes sumamente activa. Para que las personas mayores estén preparadas para manejar futuros desastres, AARP Puerto Rico y la Cruz Roja Americana Capítulo de Puerto Rico se unen para ofrecer los siguientes consejos:
Crea una red de apoyo:
Preparación:
Descarga la lista de verificación para estar preparado de acuerdo con la Cruz Roja.
Noviembre es el Mes Nacional de los Cuidadores Familiares
Noviembre es el Mes Nacional de los Cuidadores Familiares, una oportunidad para reconocer las contribuciones, el compromiso y los sacrificios que hacen los 63 millones de cuidadores familiares en Estados Unidos cada día.
AARP New York publica datos a nivel estatal que detallan la prevalencia del cuidado en Nueva York
Nuevos datos muestran que el 26% de los adultos en Nueva York brindan cuidados, destacando la necesidad urgente de acción para apoyar a los cuidadores familiares