Consejos de modificaciones en el hogar para cuidadores de adultos mayores o con alguna discapacidad

Terapeuta Ocupacional Independiente

Evaluar que el pavimento o camino a la entrada de la casa esté libre de grietas o desniveles que puedan provocar el tropiezo y la pérdida de balance. Puede colocar una cinta adhesiva de color brillante que ayude a recordar el desnivel. (Entrada o exterior)

Eliminar muebles muy acolchonados y bajitos. Esto dificulta el poderse levantar y asumir una posición de pie. Considera colocar muebles con superficie más dura y elevados que tengan descansabrazos. (Sala)

En el comedor, las sillas deben tener descansabrazos. Estos deben ser utilizados para sentarse y levantarse de la silla utilizando ambos brazos. (Comedor)

Si la persona a quien cuida tiene dificultad para caminar y no utiliza algún equipo como andador, puede colocar rieles o pasamanos en el pasillo. Esto alivia la carga del cuidador de tenerlo que dirigir o hacer fuerza tratando de que no se le vaya a caer. (Pasillos)

Si cuida a una persona con algún tipo de demencia, en la cocina, puede colocar láminas en las puertas de los gabinetes indicando lo que hay dentro de ese espacio. O colocar rótulos que indiquen dirección. (Cocina)

Si la persona que cuida se levanta mucho en la noche para ir al baño, puede colocar un inodoro portátil (commode) al lado de la cama. Esta recomendación sería adecuada consultarla con un Terapista Ocupacional. (Cuarto)

Si a la persona se le dificulta sentarse en la cama cuando está acostada, puede colocar una baranda pequeña para que pueda sujetarse, y así el cuidador no se lastima la espalda asistiéndole. No es bueno ayudar a la persona a sentarse halándolo por el brazo. Esto le lastima los hombros y luego puede presentar dolor o pérdida de movimiento. (Cuarto)

En la ducha, instale una ducha de mano con barra de seguridad ajustable para que le facilite asistir a la persona al bañarse. (Baño)

Si le gusta integrar a la persona que cuida en actividades instrumentales como doblar ropa o preparar alimentos, puede colocar una silla cerca del área de trabajo para que no se canse fácilmente y tolere mejor la actividad.

Para la seguridad, es importante tener funcionando adecuadamente una alarma de humo o fuego y tener un extintor.

Si la persona que usted cuida está teniendo problemas de movilidad, no le regale un equipo para caminar. Primero consulte con el médico, terapeuta ocupacional o un terapeuta físico para recomendar el equipo adecuado. El mal uso de los equipos provoca caídas en las personas.