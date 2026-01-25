Javascript is not enabled.

Javascript must be enabled to use this site. Please enable Javascript in your browser and try again.

Get a free job search toolkit with tools to improve your resume, job search tips and interactive worksheets.

Content starts here
CLOSE
Buscar
Temas con más busquedas

Salud

Dinero

Beneficios para socios

Descuentos de viaje de AARP

Inscripción abierta de Medicare

Sugerido
Ayuda Accede a tu perfíl en línea de AARP Actualiza tu información Únete a AARP Contactar a AARP en español Imprime/reemplaza la tarjeta de membresía

AARP en inglés

Ayuda

Compra de medicamentos y entregas a domicilio

Con el paso del tiempo, los adultos comienzan a desarrollar nuevas condiciones de salud y, con ello, aumenta el consumo de medicamentos. No obstante, esto no tiene que ser una carga adicional en la vida de un paciente y sus cuidadores.

En un sistema de salud como el nuestro, los medicamentos pueden resultar muy onerosos y costearlos se convierte en una preocupación adicional para nuestros adultos mayores y sus cuidadores. Si este es su caso o el de la persona que cuida, sepa que no está solo y existen múltiples alternativas para ayudarle con los gastos de sus medicamentos.

Plan Médico

Los planes médicos son la forma más común y conocida para disminuir el costo de sus medicamentos. Sin embargo, esto no significa que siempre van a costear la totalidad del precio del medicamento. Algunos factores que influyen en la cantidad que el paciente tiene que pagar para recibir su tratamiento son:

  • Disponibilidad del medicamento dentro del formulario
  • Disponibilidad del medicamento de marca vs. genérico en el mercado
  • Designación de una red de farmacias preferidas
  • Cantidad de días de suplido de los medicamentos (30 vs. 90 días)
  • Coordinación de planes médicos
  • Procesos de preautorizaciones
  • Tipo de cubierta y de contrato
  • Periodo sin cubierta (mejor conocido como “coverage gap” o “donut hole”)
  • Programas de envíos por correos

Tarjetas de Copago/Manufacturero (Manufacturer Co-pay Assistance Programs)

En el caso de los medicamentos que sólo se encuentran disponibles bajo su nombre de marca original en el mercado, en ocasiones se pueden encontrar programas de prueba con el manufacturero que ofrece el suplido del primer mes sin costo, e incluso algunos ofrecen descuentos en los deducibles de las repeticiones siguientes. Su médico o su farmacia podrían tener acceso a estas tarjetas o conseguirlas a través de internet. Una de las ventajas de este tipo de programas es que en algunas ocasiones puede ser combinado con el plan médico para obtener precios aún más bajos. Cabe recalcar que las tarjetas de copago del manufacturero no son lo mismo que las tarjetas de descuento, de las cuales hablaremos en la próxima sección.

Tarjetas de Descuentos

Las tarjetas de descuento, tal como su nombre lo indica, permiten un precio reducido (descuento) del precio regular de los medicamentos. Estas sólo aplican a productos que no se procesan a través de un plan médico, bien sea porque los pacientes están sin seguro o con seguro insuficiente.

Estas tarjetas se obtienen fácilmente en internet. Existen varias, y siempre es bueno que obtenga más de una para que pueda comparar los precios, ya que hay múltiples factores que influyen en el precio. Por ejemplo, la cantidad del medicamento, la formulación, el manufacturero y otros detalles. Incluso su costo podría variar de mes a mes. Algunas tarjetas se pueden usar para medicamentos “over-the-counter” (es decir, que no requieren receta médica) y asimismo suministros médicos, siempre y cuando medie una receta.

Otras alternativas

Finalmente, además de las alternativas presentadas, hay otras opciones que son menos comunes pero que pudieran estar disponibles:

  • Verificar con la farmacia si tiene algún tipo de programa de lealtad
  • Verificar con las agencias de gobierno pertinentes si en su área existe algún tipo de programa de asistencia gubernamental
  • Solicitar asistencia a través de entidades sin fines de lucro
  • Solicitar una reconciliación de medicamentos al farmacéutico para simplificar terapias y evitar gastos duplicados

Adherencia y comunicación con el médico

Algo sumamente importante para que los pacientes puedan ahorrar en sus medicamentos es su adherencia y que sea honesto con su prescribiente. Muchas veces, los médicos hacen cambios de dosis mayores o más frecuentes, añaden medicamentos o cambian a medicamentos más costosos porque piensan que el tratamiento actual del paciente no está funcionando, cuando la realidad es que el paciente no los toma como fueron prescritos.

Entrega a domicilio y sincronización de medicamentos

Además, hay otras dos alternativas que pueden facilitar el proceso de obtener los medicamentos: los servicios de entrega al hogar y las sincronizaciones de los medicamentos. Algunas farmacias cuentan con servicio de entrega al hogar, lo cual puede ayudar a simplificar su vida, ahorrar en tiempo y gasolina, y a mejorar la adherencia. También puede solicitar que se sincronicen los medicamentos para que, en lugar de acudir a la farmacia en múltiples ocasiones durante el mes, reciba todos sus medicamentos el mismo día.

Conclusión

En conclusión, existen opciones para incorporar los medicamentos dentro del plan de cuidado de un paciente. Los medicamentos, lejos de ser una carga en la vida de los pacientes, deben ser un aliado para mantener o mejorar la calidad de vida de las personas. El equipo de las farmacias puede ayudarle con estas y otras sugerencias para incorporar los medicamentos en el diario vivir de los pacientes sin mayores inconvenientes.

Más información de AARP Estados

Most Popular

Recommended For You

Member Benefits

Benefits Recommended For you

See All