Compra de medicamentos y entregas a domicilio

Con el paso del tiempo, los adultos comienzan a desarrollar nuevas condiciones de salud y, con ello, aumenta el consumo de medicamentos. No obstante, esto no tiene que ser una carga adicional en la vida de un paciente y sus cuidadores.

En un sistema de salud como el nuestro, los medicamentos pueden resultar muy onerosos y costearlos se convierte en una preocupación adicional para nuestros adultos mayores y sus cuidadores. Si este es su caso o el de la persona que cuida, sepa que no está solo y existen múltiples alternativas para ayudarle con los gastos de sus medicamentos.

Plan Médico

Los planes médicos son la forma más común y conocida para disminuir el costo de sus medicamentos. Sin embargo, esto no significa que siempre van a costear la totalidad del precio del medicamento. Algunos factores que influyen en la cantidad que el paciente tiene que pagar para recibir su tratamiento son:

Disponibilidad del medicamento dentro del formulario

Disponibilidad del medicamento de marca vs. genérico en el mercado

Designación de una red de farmacias preferidas

Cantidad de días de suplido de los medicamentos (30 vs. 90 días)

Coordinación de planes médicos

Procesos de preautorizaciones

Tipo de cubierta y de contrato

Periodo sin cubierta (mejor conocido como “coverage gap” o “donut hole”)

Programas de envíos por correos

Tarjetas de Copago/Manufacturero (Manufacturer Co-pay Assistance Programs)

En el caso de los medicamentos que sólo se encuentran disponibles bajo su nombre de marca original en el mercado, en ocasiones se pueden encontrar programas de prueba con el manufacturero que ofrece el suplido del primer mes sin costo, e incluso algunos ofrecen descuentos en los deducibles de las repeticiones siguientes. Su médico o su farmacia podrían tener acceso a estas tarjetas o conseguirlas a través de internet. Una de las ventajas de este tipo de programas es que en algunas ocasiones puede ser combinado con el plan médico para obtener precios aún más bajos. Cabe recalcar que las tarjetas de copago del manufacturero no son lo mismo que las tarjetas de descuento, de las cuales hablaremos en la próxima sección.

Tarjetas de Descuentos

Las tarjetas de descuento, tal como su nombre lo indica, permiten un precio reducido (descuento) del precio regular de los medicamentos. Estas sólo aplican a productos que no se procesan a través de un plan médico, bien sea porque los pacientes están sin seguro o con seguro insuficiente.

Estas tarjetas se obtienen fácilmente en internet. Existen varias, y siempre es bueno que obtenga más de una para que pueda comparar los precios, ya que hay múltiples factores que influyen en el precio. Por ejemplo, la cantidad del medicamento, la formulación, el manufacturero y otros detalles. Incluso su costo podría variar de mes a mes. Algunas tarjetas se pueden usar para medicamentos “over-the-counter” (es decir, que no requieren receta médica) y asimismo suministros médicos, siempre y cuando medie una receta.