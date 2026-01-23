Javascript is not enabled.

Cómo seleccionar un centro de cuidado de larga duración para nuestros Adultos Mayores

Por: Bárbara González Nieves - Directora Oficina de Licenciamiento, Departamento de la Familia

 

La expectativa de vida del ser humano va en aumento gracias a los avances científicos. Consecuentemente, es mayor el número de adultos mayores con necesidades especiales que deben ser atendidos por sus familiares o terceras personas. En la mayoría de los casos la situación se convierte en una insostenible y abrumadora para el cuidador. Este es el momento en que el cuidador deber tomar la decisión proveerle un cuidado adecuado a su ser querido y garantizarle la mejor atención posible dentro de su estado de vulnerabilidad.

 

El Gobierno de Puerto Rico, consciente de este cambio social y de la necesidad de reglamentar la industria de cuidado de larga duración cuenta con la Ley 94 del 22 de junio de 1977, según enmendada; que faculta al Departamento de la Familia a licenciar y supervisar los establecimientos que se dedican al cuidado de adultos mayores.

 

El licenciamiento de estos establecimientos cumple con la política pública y responde a la preocupación del estado de que se le garantice a la población servida la debida protección de las leyes para que no sean explotados, abandonados, maltratados o expuestos a daños físicos emocionales y sociales, de cualquier persona que intervenga directa o indirectamente con éstos.

 

Antes de seleccionar el hogar ideal para su familiar querido, comuníquese a la Oficina Regional del Departamento de la Familia más cercana al lugar donde están las facilidades que desea utilizar, para obtener información sobre su licencia, certificación o adquirir el registro de establecimientos licenciados. Del mismo modo, puede acceder el registro a través de la página web de la Agencia: www.familia.pr.gov

 

Criterios para considerar al seleccionar el hogar de cuidado de larga duración para un adulto mayor

Investigue - Aprenda tanto como pueda sobre el cuidado de larga duración para adultos mayores en su comunidad.

Pregunte, ¿Tiene licencia del Departamento de la Familia?

¿El hogar está cerca de su residencia?

Visite y observe el centro, ¿Cómo se encuentra la planta física del centro? ¿Es segura? ¿Está limpia?

Verifique el menú, debe estar visible y certificado por un nutricionista licenciado. Pregunte, por la variedad de alimentos y dietas especiales. Observe la interacción entre empleados y residentes durante el periodo para servir los alimentos.

Observe las actividades recreativas y de entrenamiento ¿Se trabaja en la atención de intereses y gustos que promuevan el mantenerse activo: físico, social, emocional e intelectual?

Hable con el personal de todos los niveles y observe ¿Hay suficiente personal para el número de adultos mayores? ¿Hay proporción adecuada de adultos mayores por empleado?

Observe a los adultos mayores en el centro. ¿Existe un clima de respeto, tranquilidad y sensibilidad hacia el adulto mayor? ¿Están aseados? Mire el cabello, la ropa, las uñas y el aspecto físico en general de los adultos mayores en hogar.

Pregunte sobre los protocolos: fuga, atención de emergencias médicas, COVID, desastres naturales y otros que le preocupen.

Pregunte sobre horario de visitas, costo de los servicios y que incluye, métodos de pago y reglamento interno de hogar.

