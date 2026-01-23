Cómo preparar tu equipo de suministros

Para que las personas mayores estén preparadas para manejar futuros desastres, AARP Puerto Rico y la Cruz Roja Americana Capítulo de Puerto Rico se unen para ofrecer los siguientes consejos: Confeccione dos equipos de suministros y recuerde renovarlos cada seis meses. Cada miembro de la familia debe tener su propio kit o mochila. Personalice los kits para satisfacer las necesidades personales de todos y en función de los desastres que sean frecuentes en su área. Tenga presente a las mascotas en la confección de la mochila.

Kit para quedarse en casa (suministros de emergencia para dos semanas): Incluya todo lo que necesita para quedarse en casa durante al menos dos semanas con artículos tales como alimentos, agua, suministros de limpieza y desinfectante, jabón, productos de papel y artículos de higiene personal.

Kit de desalojo (tres días de suministros en una mochila): El segundo kit debe ser una versión liviana y más pequeña que pueda llevar con usted si debe salir de su hogar rápidamente. Incluya todo lo que necesita para mantenerse durante tres días: Alimentos no perecederos y agua Artículos de higiene personal Suministros de limpieza y desinfección que pueda usar si está fuera de casa (pañuelos de papel, desinfectante para manos con 60% de alcohol y toallas desinfectantes) Fórmula, biberones, toallitas y crema para la dermatitis del pañal Alimento para mascotas y agua adicional para su mascota Dinero en efectivo o cheques de viajero Documentos importantes de la familia como copias de las pólizas de seguro, identificación y registros de cuentas bancarias guardados de manera electrónica o en una bolsa plástica sellada a prueba de agua

Suministro de medicamentos recetados para un mes y medicamentos no recetados u “over the counter” tales como: jarabes para la tos, medicamentos para reducir la fiebre y suministros o equipo médico. Mantenga estos artículos en un recipiente separado para que pueda llevárselos si tiene que desalojar.

Descarga la lista de verificación para estar preparado de acuerdo con la Cruz Roja.