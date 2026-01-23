Cómo manejar relaciones entre hermanos afectadas por el cuidado familiar

Sarah Ferguson* tenía una relación cercana con su única hermana hasta que la salud de su madre empeoró y su hermana comenzó a salir con un hombre que parecía estar más interesado en el dinero de su madre que en su bienestar.

"Se puso muy feo cuando él se involucró y pareció tratar de alejar a [mi hermana] de mí y de mi familia", explica Ferguson, de 59 años.

"Creo que ambos pensaron que había mucho dinero en algún lugar al que yo tenía acceso, así que no vieron a mi mamá el último año de su vida".

Ferguson cree que la raíz del descontento de su hermana fue el hecho de que Ferguson y su esposo habían comprado la casa de su madre, añadiendo un ala para ella, y luego cuidándola allí durante los últimos 12 a 15 años de su vida.

"[Mi hermana] siempre pareció estar un poco molesta por eso. Mirando hacia atrás, no sé qué hubiera hecho diferente. Es difícil saber, porque yo sentía que estaba haciendo las cosas de buena fe".

Expectativa y obligación

El conflicto en torno al cuidado no es inusual, especialmente entre hermanas, dice Megan Gilligan, quien tiene un doctorado y es profesora asociada de Desarrollo Humano y Ciencia Familiar en la Universidad de Misuri. Gilligan es coautora del estudio longitudinal Within-Family Differences que busca entender las "relaciones entre padres y sus hijos adultos y nietos, así como entre hermanos en la adultez".

Gilligan y sus colegas descubrieron que las hermanas tienden a ser más críticas entre sí que los hijos cuando se trata del cuidado de los padres.

"Las hijas son criadas con un sentido de expectativa y obligación de querer proveer esos cuidados, y que esos cuidados se vean de cierta manera", explica. "Y descubrimos que cuando varias hijas participaban en el cuidado, a veces interferían en el espacio de la otra, mientras que... los hijos eran más propensos a apartarse y dejar que las hermanas manejaran la situación", dice.

Curiosamente, Ferguson no fue quien terminó la relación con su hermana. Un mes después de la muerte de su madre, Ferguson dice, "[El novio de mi hermana] me escribió una carta diciendo, 'Estoy escribiendo esto con tu hermana. Ella te odia. Siempre te ha odiado'". ... Así que simplemente dije, está bien, solo necesitamos ir por caminos separados por ahora".

Ferguson tiene sentimientos encontrados sobre la separación. Aunque extraña a su hermana y la oportunidad de sus hijos de tener una relación con su tía, la toxicidad de esos últimos años alrededor de la muerte de su madre la hace dudar. Ahora, ella se comunica aproximadamente una vez al año por correo electrónico y le desea lo mejor, pero por lo demás está en paz con el distanciamiento.

Reduce la fricción

Gilligan sugiere que reemplacemos la idea de igualdad por equidad en el cuidado. Los hermanos deben preguntar qué quieren los padres que cada hijo haga y luego dividir ese trabajo de manera equitativa, si no igual, para reducir las fuentes de estrés para el padre enfermo y entre los hermanos.

Ella y otros expertos dicen que la clave para reducir la fricción familiar en este contexto es que los padres hagan conocer clara y definitivamente sus deseos temprano y por escrito.

"Mucho de esto se puede manejar en términos de las cosas tangibles antes de la muerte", dice el Dr. Daniel G. Blazer, un profesor emérito de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento e investigador sénior en el Center for the Study of Aging and Human Development de la Universidad de Duke. "Y creo que si un padre está vivo —y me refiero a despierto y consciente—, probablemente debería hacerse eso. Pero sinceramente, creo que a veces los padres tienen ese pensamiento malvado que dice, 'Bueno, déjalos pelear'. Y eso no está bien, pero aun así, creo que se puede resolver mucho con anticipación".