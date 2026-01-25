Javascript is not enabled.

Cómo hacer un presupuesto cuando eres un cuidador de un adulto mayor

Ser el cuidador de un adulto mayor es una labor noble pero desafiante. Las preocupaciones financieras a menudo se suman a las emocionales. Según un estudio de AARP a nivel de Estados Unidos, “Family Caregiving and Out-of-Pocket Costs: 2016 Report”, casi un 20% de los ingresos de los cuidadores están destinados a la prestación de los cuidos del adulto mayor y entre los hispanos se incrementa dicho costo en un 44% del total de los ingresos anuales. Sus gastos de bolsillo relacionados con la prestación de cuidados en promedio equivalen a $6,954 al año, casi un 20% de sus ingresos. Los hispanos/latinos y las personas de bajos ingresos que cuidan de un ser querido gastan todavía más: en promedio, el 44% del total de sus ingresos anuales.

Eso sin contar las otras presiones económicas que enfrentan muchos cuidadores, tales como tener que reducir las horas laborales o pedir licencia sin sueldos para estos fines.

Queremos compartir una guía de cómo preparar un presupuesto financiero personal que no solo aborde las limitaciones financieras, sino que también resalte la importancia del apoyo familiar, organizaciones sin fines de lucro y la salud financiera del propio cuidador.

Paso 1: Reúna su Equipo de Apoyo Financiero

El cuidado de un adulto mayor es una responsabilidad compartida. Reúna a su equipo de apoyo familiar y, si es necesario, busque apoyo en organizaciones sin fines de lucro y en la comunidad. Estas redes pueden proporcionar orientación y recursos valiosos. El compromiso financiero familiar es muy importante para que la carga económica no caiga solo en la responsabilidad del cuidador. Será apropiado abrir una cuenta de ahorro para dichos fines. Donde todos acuerdan hacer una aportación mensual sobre los gastos del familiar. Por lo tanto, la familia debe asignar un miembro de la familia la responsabilidad del manejo adecuado del dinero recolectado y brindar informes a los demás según se haya acordado. Si la responsabilidad recae sobre una sola persona, entonces tendremos que ir al paso siguiente.

Investigue los programas y recursos disponibles en Puerto Rico para cuidadores de adultos mayores. Esto podría incluir programas de asistencia financiera, servicios de atención médica gratuita o de bajo costo, y organizaciones benéficas locales. Existen ayudas a nivel municipal y estatal para asistencia de amas de llaves libre de costos, que representa un alivio en las tareas del cuidador.

Paso 2: Evalúe sus Finanzas Actuales

Antes de crear un presupuesto, comprenda su situación financiera actual. Calcule sus ingresos y gastos, incluidos los relacionados con el cuidado de su ser querido. Esto le dará una imagen clara de sus recursos disponibles.

Paso 3: Establezca Prioridades Financieras

Con su familia, determine las prioridades financieras. ¿Necesita fondos para gastos médicos? ¿Es importante adaptar su hogar para la comodidad de su ser querido? ¿Planea mantener a su familiar en su hogar o considera una instalación de cuidado a largo plazo? Establecer metas claras le ayudará a tomar decisiones financieras informadas. De esta manera se analizan cuales necesidades se pueden ejecutar de inmediato y cuales deben ser pospuestas para más tarde. Establecer metas prioridades claras le ayudará a mantenerse enfocado.

Paso 4: Crear un Presupuesto Realista

Utilice la información recopilada en el Paso 2 para crear un presupuesto realista. Asegúrese de incluir un fondo de emergencia para situaciones imprevistas. Recomendamos de primera vez monitorear los gastos de un mes para calcular de manera bastante especifica cuales son los desembolsos corrientes bajo este escenario especial. Asegúrese de incluir todos los gastos relacionados con el cuidado de su familiar, como medicamentos, citas médicas, y servicios de cuidado en el hogar. Recomendamos que descargue la aplicación gratuita de manejo de finanzas “Dinero en Mano”. Esta herramienta le ayudará a rastrear sus gastos mensuales, verificar en qué categoría se está usando más el dinero, de esta manera podrá priorizar el uso de su dinero de manera efectiva. Ajuste su presupuesto según sea necesario a medida que cambien las necesidades de su ser querido. Esto requiere una revisión mes a mes.

Tome nota sobre los siguientes gastos a considerar según cada caso:

  • Gastos de aseo personal (pañales desechables)
  • Alimentos especiales
  • Asistencia en el hogar por enfermera(o) o ama de llave
  • Servicio eléctrico (necesidad de un cuarto con aire acondicionado)
  • Sistema de planta eléctrica o placas solares para sostener equipo conectado al paciente
  • Cama o sillas flexibles para facilitar el trabajo del cuidador
  • Preparar la casa para la llegada del adulto mayor – aspectos de seguridad (barandas)

Paso 5: Cuide su Propia Salud Financiera

No olvide cuidar su salud financiera. Las presiones económicas pueden afectar su bienestar emocional y físico. Priorice el tiempo para cuidarse y busque apoyo emocional si es necesario. Un cuidador financiera y emocionalmente saludable es más efectivo. No olvide sus compromisos mensuales, busque la manera de salir de sus deudas de manera rápida.

Paso 6: Considere la Ayuda Profesional y Planifique para el Futuro

A medida que las responsabilidades crecen, considere la ayuda de profesionales en diversos campos relacionados con el cuidado de adultos mayores. Consultar con un asesor financiero, un abogado especializado en herencia (testamento) o un profesional de la salud puede proporcionar orientación valiosa.

Sobre todo, se debe planificar los gastos finales que llegarán al momento del fallecimiento del adulto que se está cuidando. En la medida que se hace estas gestiones con tiempo, se logra evitar decisiones emocionales que pueden conllevar gastos económicos extraordinarios, que puedan causar problemas financieros posterior al cuidador. Un consejero espiritual debe ser parte del equipo en este proceso hacia la jornada final del cuidador.

Conclusión

Cuidar de un adulto mayor es un desafío financiero, emocional y físico. No haga este proceso solo. Reúna su equipo de apoyo (familia, amigos, organizaciones de apoyo, vecinos, etc.), establezca un presupuesto realista y no olvide cuidar su propia salud financiera y emocional.

Recordemos que cuidar a nuestros seres queridos mayores es un acto de amor y compromiso, y una buena administración financiera es una parte fundamental de esa dedicación. Con el apoyo adecuado y una planificación cuidadosa, puede brindar el mejor cuidado posible mientras mantiene su salud financiera en equilibrio. Recuerden, el cuidado de los familiares mayores es un acto de amor, y una buena administración financiera les ayudará a hacerlo con confianza y tranquilidad.

Descargue la aplicación gratuita de “Dinero en Mano” y comience a evaluar como está usando el dinero día a día. Eres un dador, ahorrador, deudor o gastador. ¡Tome control de su dinero y construya una vida financiera saludable desde hoy!

NOTA: Dinero en Mano es aplicación móvil “APP” gratuita y bilingüe desarrollada para la comunidad hispana, Tiene un tutorial de cómo usarla y obtener el mejor beneficios de ella en la página web: https://dineroentumano.com/herramientas/

