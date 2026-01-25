Cómo hacer un presupuesto cuando eres un cuidador de un adulto mayor

Ser el cuidador de un adulto mayor es una labor noble pero desafiante. Las preocupaciones financieras a menudo se suman a las emocionales. Según un estudio de AARP a nivel de Estados Unidos, “Family Caregiving and Out-of-Pocket Costs: 2016 Report”, casi un 20% de los ingresos de los cuidadores están destinados a la prestación de los cuidos del adulto mayor y entre los hispanos se incrementa dicho costo en un 44% del total de los ingresos anuales. Sus gastos de bolsillo relacionados con la prestación de cuidados en promedio equivalen a $6,954 al año, casi un 20% de sus ingresos. Los hispanos/latinos y las personas de bajos ingresos que cuidan de un ser querido gastan todavía más: en promedio, el 44% del total de sus ingresos anuales.

Eso sin contar las otras presiones económicas que enfrentan muchos cuidadores, tales como tener que reducir las horas laborales o pedir licencia sin sueldos para estos fines.

Queremos compartir una guía de cómo preparar un presupuesto financiero personal que no solo aborde las limitaciones financieras, sino que también resalte la importancia del apoyo familiar, organizaciones sin fines de lucro y la salud financiera del propio cuidador.

Paso 1: Reúna su Equipo de Apoyo Financiero

El cuidado de un adulto mayor es una responsabilidad compartida. Reúna a su equipo de apoyo familiar y, si es necesario, busque apoyo en organizaciones sin fines de lucro y en la comunidad. Estas redes pueden proporcionar orientación y recursos valiosos. El compromiso financiero familiar es muy importante para que la carga económica no caiga solo en la responsabilidad del cuidador. Será apropiado abrir una cuenta de ahorro para dichos fines. Donde todos acuerdan hacer una aportación mensual sobre los gastos del familiar. Por lo tanto, la familia debe asignar un miembro de la familia la responsabilidad del manejo adecuado del dinero recolectado y brindar informes a los demás según se haya acordado. Si la responsabilidad recae sobre una sola persona, entonces tendremos que ir al paso siguiente.

Investigue los programas y recursos disponibles en Puerto Rico para cuidadores de adultos mayores. Esto podría incluir programas de asistencia financiera, servicios de atención médica gratuita o de bajo costo, y organizaciones benéficas locales. Existen ayudas a nivel municipal y estatal para asistencia de amas de llaves libre de costos, que representa un alivio en las tareas del cuidador.

Paso 2: Evalúe sus Finanzas Actuales

Antes de crear un presupuesto, comprenda su situación financiera actual. Calcule sus ingresos y gastos, incluidos los relacionados con el cuidado de su ser querido. Esto le dará una imagen clara de sus recursos disponibles.