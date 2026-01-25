Cómo dormir bien y recuperar la energía

Si existe un desafío común para quienes se dedican al cuidado de sus seres queridos, ese reto es lograr dormir lo suficiente como para recuperar energía y descansar. El descanso que nos proporciona un sueño de buena calidad es esencial para mantener la salud física y emocional. Una de las consecuencias físicas del estrés prolongado es el insomnio (incapacidad de conciliar el sueño o permanecer dormido). Cuando dormimos, nuestro cuerpo no solamente recobra energía, sino también regenera células aumentando la síntesis de proteínas, repara tejidos al incrementar la absorción de los aminoácidos por los tejidos, y ayuda a aumentar los glóbulos rojos.

La falta de un sueño reparador puede disminuir las capacidades intelectuales. Pero también puede causar deficiencias de memoria, falta de atención, depresión, e irritabilidad. Cuando uno está expuesto a la falta crónica de sueño no está en las mejores condiciones de mostrarse paciente y optimista, o de ser lógico en el cuidado de un ser querido. La irritabilidad y el cansancio pueden llevar fácilmente a comportamientos inapropiados en la labor de cuidado como, por ejemplo, llegar al punto de gritar, sacudir, y hasta golpear a la persona que recibe cuidados. De ninguna manera se debería llegar a esas conductas extremas; antes uno puede tomar medidas para evitar la irritabilidad, el cansancio y el estrés y mejorar la calidad del sueño.



Si cuidas de alguien es primordial que comiences por evaluar tus hábitos y rutinas de sueño, y descartes problemas de salud como: