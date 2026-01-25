Javascript is not enabled.

¿Cómo disfrutar de actividades familiares mientras cuidas a un ser querido?

Es normal que los cuidadores familiares se sientan agotados durante las actividades de recreación y los eventos familiares, ya que tienen una responsabilidad adicional de cuidar a sus seres queridos. Aquí comparto algunas ideas sobre cómo los cuidadores familiares pueden disfrutar de las actividades y eventos mientras cuidan de sus seres queridos:

Prioriza el autocuidado: Es importante que los cuidadores familiares se cuiden a sí mismos. Asegúrate de reservar un tiempo para descansar, hacer actividades que te gusten y recargar energías. Esto te ayudará a mantener un equilibrio entre tus responsabilidades y tu bienestar personal. Te invito a participar en YouTube de las meditaciones grupales que realiza la aplicación móvil llamada “Puramente”. Es un maravilloso espacio de compartir, hacer meditaciones guiadas y participar en sesiones de yoga para principiantes. La aplicación móvil puede ser un maravilloso espacio para la práctica de relajación. Anímate a descubrir nuevas maneras de manejar la ansiedad, el insomnio y el estrés ante el gran desafío de cuidar.

Comparto el enlace de la página en YouTube para que participes de forma gratuita de tan interesantes meditaciones guiadas https://www.youtube.com/@PuraMenteapp

2. Acepta la ayuda de otros: No tengas miedo de pedir ayuda a familiares, amigos o vecinos. Delegar tareas y responsabilidades te permitirá tener tiempo para disfrutar de las actividades. No asumas todas las cargas tú solo. Sugiero crear un grupo privado en WhatsApp con el propósito de compartir las tareas. No hay tarea pequeña, créeme.

3. Simplifica las actividades recreativas y de confraternización: No te sientas presionado para hacer todo de manera perfecta. Simplifica las actividades y adapta tus eventos habituales a tu situación actual. Recuerda que lo más importante es disfrutar y estar junto a tus seres queridos.

4. Crea momentos especiales: Aunque estés ocupado cuidando a tus seres queridos, trata de crear momentos especiales durante las actividades. Puedes organizar una merienda especial, escuchar música alegre o ver películas juntos. Esto ayudará a crear un ambiente positivo y traerá alegría a todos. También, sugiero utilizar pedidos por aplicaciones móviles de almuerzos y cenas liberándote de tiempo en la compra y preparación de alimentos, así como en la limpieza de la cocina, el comedor y la casa.

5. Busca apoyo y conexión: Busca grupos de apoyo de cuidadores informales donde puedas compartir tus experiencias y desafíos. También puedes conectarte con otros cuidadores a través de comunidades en línea. Compartir tus sentimientos y obtener apoyo puede hacer que te sientas menos solo y más fortalecido. Recuerda, no te aísles, usa la tecnología como puente de conexión.

6. Encuentra momentos de gratitud: A pesar de los desafíos del cuidado, trata de encontrar momentos de gratitud. Reconoce las pequeñas cosas que te hacen feliz y agradecido. Esto te ayudará a mantener una actitud positiva y a disfrutar más de las actividades. Te invito a llevar un diario de gratitud digital o tener una libreta.

7. Establece límites: Establece límites claros en cuanto a tus responsabilidades y tiempo. No te sientas obligado a hacer más de lo que puedes manejar. Aprende a decir "no" si es necesario y establece prioridades para asegurarte de que te dedicas tiempo a ti mismo.

Recuerda que es importante cuidar de ti mismo mientras cuidas a tus seres queridos. No te olvides de buscar ayuda y apoyo cuando lo necesites. ¡Espero que estas ideas te ayuden a disfrutar de los eventos recreativos y familiares mientras cuidas de tus seres queridos!

Este escrito es el segundo de la serie de escritos para Los Cuidadores de AARP Puerto Rico.

