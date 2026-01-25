Cómo detectar síntomas de desnutrición en tu ser querido

¿Tu padre, que antes era bastante robusto, ha bajado dos tallas de pantalón? ¿Tu madre dejó de cocinar y de tener frutas y verduras en la casa? ¿Tienes un familiar mayor que parece enfermarse constantemente?



Todos estos pueden ser signos o síntomas de malnutrición.

La malnutrición ocurre cuando el organismo no recibe la mezcla equilibrada de alimentos que necesita para mantenerse saludable. En los adultos mayores, el tipo más común de malnutrición es la desnutrición, que se produce cuando el organismo no obtiene suficientes calorías, proteínas u otros nutrientes que necesita para funcionar.

Aproximadamente 1 de cada 4 adultos mayores en el país padece o está en riesgo de desnutrición, según un estudio del 2023 publicado en BMC Medicine.

Mitos y consecuencias de la desnutrición

Aunque consumas muchas calorías, puedes sufrir carencias nutricionales si no comes suficientes alimentos saludables como frutas, verduras, cereales integrales y proteínas, dice Angel Planells, dietista registrado con sede en Seattle y portavoz de la Academia de Nutrición y Dietética.

"Una persona puede ser obesa y estar malnutrida", dice Planells. "Muchos de nosotros pensamos que una persona corpulenta no puede padecer desnutrición. Pero si comen mal, o si no comen bastantes frutas y verduras o no consumen suficiente fibra, sus cuerpos no funcionan de manera óptima”.

El problema es especialmente común entre los adultos mayores en hogares de ancianos y hospitales. Un estudio encontró que alrededor de un tercio de los pacientes bien alimentados que ingresan a un hospital se desnutren durante su estadía.

Las personas con deficiencias nutricionales tienen tasas más altas de fracturas óseas, una mayor probabilidad de experimentar hospitalizaciones prolongadas y responden peor a los tratamientos. La mala nutrición también aumenta el riesgo de muerte.

¿Qué aumenta el riesgo de desnutrición?

Los adultos mayores tienen un mayor riesgo de padecerla por varias razones:

Disminución de las sensaciones. A medida que envejecemos, las sensaciones de hambre y sed se debilitan, lo que puede reducir el apetito.

Efectos secundarios de la medicación. Los adultos mayores tienen más probabilidades de sufrir trastornos o tomar medicamentos asociados con la falta de apetito, o de tener efectos secundarios gastrointestinales como náuseas y vómitos.

Dificultad para masticar. La caries y otros problemas dentales pueden dificultar la masticación, y algunos adultos mayores tienen problemas para tragar.

Aislamiento. La depresión, el aislamiento social y la movilidad limitada también son factores de riesgo.

8 señales y síntomas de desnutrición