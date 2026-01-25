Javascript is not enabled.

Cómo detectar síntomas de desnutrición en tu ser querido

¿Tu padre, que antes era bastante robusto, ha bajado dos tallas de pantalón? ¿Tu madre dejó de cocinar y de tener frutas y verduras en la casa? ¿Tienes un familiar mayor que parece enfermarse constantemente?

Todos estos pueden ser signos o síntomas de malnutrición.  

La malnutrición ocurre cuando el organismo no recibe la mezcla equilibrada de alimentos que necesita para mantenerse saludable. En los adultos mayores, el tipo más común de malnutrición es la desnutrición, que se produce cuando el organismo no obtiene suficientes calorías, proteínas u otros nutrientes que necesita para funcionar.

Aproximadamente 1 de cada 4 adultos mayores en el país padece o está en riesgo de desnutrición, según un estudio del 2023 publicado en BMC Medicine

Mitos y consecuencias de la desnutrición

Aunque consumas muchas calorías, puedes sufrir carencias nutricionales si no comes suficientes alimentos saludables como frutas, verdurascereales integrales y proteínas, dice Angel Planells, dietista registrado con sede en Seattle y portavoz de la Academia de Nutrición y Dietética.

"Una persona puede ser obesa y estar malnutrida", dice Planells. "Muchos de nosotros pensamos que una persona corpulenta no puede padecer desnutrición. Pero si comen mal, o si no comen bastantes frutas y verduras o no consumen suficiente fibra, sus cuerpos no funcionan de manera óptima”.

El problema es especialmente común entre los adultos mayores en hogares de ancianos y hospitales. Un estudio encontró que alrededor de un tercio de los pacientes bien alimentados que ingresan a un hospital se desnutren durante su estadía. 

Las personas con deficiencias nutricionales tienen tasas más altas de fracturas óseas, una mayor probabilidad de experimentar hospitalizaciones prolongadas y responden peor a los tratamientos. La mala nutrición también aumenta el riesgo de muerte.

¿Qué aumenta el riesgo de desnutrición?

Los adultos mayores tienen un mayor riesgo de padecerla por varias razones:

Disminución de las sensaciones. A medida que envejecemos, las sensaciones de hambre y sed se debilitan, lo que puede reducir el apetito.

Efectos secundarios de la medicación. Los adultos mayores tienen más probabilidades de sufrir trastornos o tomar medicamentos asociados con la falta de apetito, o de tener efectos secundarios gastrointestinales como náuseas y vómitos.  

Dificultad para masticar. La caries y otros problemas dentales pueden dificultar la masticación, y algunos adultos mayores tienen problemas para tragar.

Aislamiento. La depresión, el aislamiento social y la movilidad limitada también son factores de riesgo.

8 señales y síntomas de desnutrición

Los síntomas de desnutrición no siempre son obvios, dicen los expertos, pero es fundamental detectarlos e intervenir temprano. Estos son algunos signos y síntomas de desnutrición a los que debes prestar atención:

1. Pérdida de peso involuntaria. La desnutrición generalmente se diagnostica si alguien ha perdido del 5 al 10% de su peso corporal de forma no intencional en tres a seis meses, o si su IMC (índice de masa corporal) baja a 18.5 o menos, dice Planells. (Usa la calculadora del IMC de AARP).

Si es difícil convencer a tu ser querido de que se suba a una báscula, busca otras señales de pérdida de peso significativa, como ropa, anillos y relojes holgados o dentaduras postizas flojas.

También puedes buscar cambios en su estructura facial, dice Planells. La pérdida de masa muscular y grasa en el rostro puede crear una mandíbula más marcada o más angular, pómulos más prominentes  y ojos o sienes hundidos.

2. Falta de interés en comer o beber. Si un ser querido ha dejado de cocinar, se salta comidas o no muestra interés en sus alimentos favoritos, estas pueden ser señales de alerta de desnutrición, dice la Dra. Maureen Andreassi, especialista en Medicina Interna de Novant Health Senior Care en Matthews, Carolina del Norte.

"Si estás comiendo con una persona y observas que solo come la mitad de lo que normalmente consumiría, eso debería dar pie a una conversación", señala Andreassi. "Puedes hacer preguntas como, '¿Te sientes lleno demasiado pronto? ¿Tienes problemas para tragar?'" 

Si tu ser querido está en el hospital o en un hogar de ancianos, Andreassi sugiere revisar su bandeja después de las comidas para ver qué ha comido y cuánto. "Si no ha comido nada excepto un bocado de postre y un poco de puré de papas, es entonces cuando debes preocuparte", advierte Andreassi.

3. El refrigerador y las alacenas están vacíos. Si tu ser querido todavía vive de manera independiente en su hogar, revisa discretamente el refrigerador y las alacenas cuando lo visites, sugiere la Dra. Elizabeth Landsverk, geriatra de San Francisco y autora de Living in the Moment: A Guide to Overcoming Challenges and Finding Moments of Joy in Alzheimer's Disease and Other Dementias.

"Si no hay comida en el refrigerador o los alimentos se han estropeado y están mohosos, y no parece que tu ser querido esté cocinando mucho, es una señal de que necesita más ayuda", explica Landsverk.

4. Cambios en el cabello, la piel y las uñas. Algunos de los primeros síntomas de desnutrición —incluso antes de que la pérdida de peso sea evidente— afectan a la piel, el cabello y las uñas, según un artículo publicado en la revista Nursing

Las uñas dejan de crecer y pueden “tener una forma extraña, y quebrarse y agrietarse mucho”, dice Planells. El cabello puede debilitarse y perder brillo; algunas personas también empiezan a perder cabello.

La desnutrición también cambia la piel, haciendo que se vuelva seca, escamosa y menos flexible. Además, la piel es más susceptible a hematomas y lesiones. "Un choque contra una mesa —un golpe que para ti o para mí sería insignificante— podría causar un hematoma grave", dice Planells. "Se produce un aumento en general del deterioro de la piel. Si una persona pasa un día entero en la cama, su piel puede deteriorarse y pueden aparecer úlceras de decúbito".

Más sobre la alimentación

5. Infecciones frecuentes y prolongadas. Si tu ser querido se resfría o tiene infecciones de las vías urinarias con frecuencia, eso también puede ser síntoma de desnutrición. "Las personas con más deficiencias nutricionales tienen una respuesta inmunitaria reducida a las infecciones", señala Landsverk. También tardan más en recuperarse si se enferman, añade.

6. Cicatrización de heridas más lenta. El sistema inmunitario debilitado de una persona desnutrida también puede retrasar la cicatrización de heridas, ya sea que se trate de una incisión quirúrgica o una úlcera por presión causada por permanecer en la misma posición durante mucho tiempo.

En estudios que comparan las tasas de curación después de una cirugía, los pacientes desnutridos presentaron el doble de probabilidades de experimentar un retraso en la curación de las heridas en comparación con aquellos que estaban bien alimentados.

7. Disminución de la fuerza de agarre. ¿Tu ser querido tiene dificultades para abrir frascos, sostener utensilios o cargar las bolsas del supermercado? Los estudios muestran que una disminución en la fuerza de agarre de las manos es un indicador de un bajo nivel nutricional, debido a la pérdida de masa muscular y a la debilidad  que se produce cuando alguien no obtiene suficientes nutrientes. 

El vínculo es tan fuerte que los médicos y dietistas a menudo comprueban la fuerza de agarre al hacer las pruebas para detectar la desnutrición, explica Andreassi.

8. Debilidad, fatiga y confusión. La desnutrición puede hacer que tu ser querido se sienta cansado y débil, y puede empezar a tener problemas de movilidad y para realizar las actividades de la vida diaria. La falta de nutrición también está vinculada con la confusión y la niebla mental. Incluso en los niños, la desnutrición está relacionada con el deterioro cognitivo. (Aquí se incluyen alimentos que pueden promover la salud cerebral). 

¿Cuál es la forma más rápida de corregir la desnutrición?

Si sospechas que un ser querido está desnutrido, el primer paso es involucrar a su proveedor de cuidados de salud. Un profesional médico puede diagnosticar una falta de nutrición a través de un examen físico, análisis de sangre y otras pruebas para determinar el alcance y la naturaleza específica de las deficiencias nutricionales, explica Landsverk.

El tratamiento depende en gran medida de cuál sea la raíz del problema, dicen los expertos. Aquí tienes algunos pasos que pueden ayudar:

Trabaja con un especialista. Un dietista registrado o un nutricionista certificado puede crear un plan de nutrición y sugerir estrategias que se ajusten al presupuesto, las capacidades y las preferencias de tu ser querido. (Medicare puede incluso ayudar a cubrir el costo). Es posible que recomienden un suplemento nutricional como Ensure o Boost para proporcionar proteínas y calorías adicionales.

Revisa sus medicamentos. Pídele a un médico, farmacéutico o geriatra que revise los medicamentos de tu ser querido para detectar efectos secundarios que afecten el apetito o la absorción de nutrientes, sugiere Andreassi. Y añade que, incluso si sus medicamentos recetados no pueden modificarse, cambiar la hora del día en que se toman o reducir la dosis también puede ser útil.

Aumenta el número de comidas. Anima a tu ser querido a consumir pequeñas cantidades de alimentos a lo largo del día en lugar de dos o tres comidas grandes. Incorpora grasas saludables, productos lácteos enteros y muchas proteínas, aconseja Planells. Coloca a su alcance refrigerios ricos en nutrientes, como nueces, frutos secos, queso y yogur. Y llena la despensa de alimentos fáciles de preparar.

Haz que cada sorbo cuente. Reemplaza el agua con bebidas altas en calorías como leche entera, batidos, bebidas proteicas y jugos 100% de frutas. "Es importante que todo lo que consuman cuente", dice Planells.

Fortifica sus alimentos. Agrega aceites saludables, mantequilla, leche entera u otros alimentos ricos en calorías a lo que ya comen, sugiere Landsverk. Una pizca de queso, nueces o semillas puede proporcionar calorías adicionales.

Considera ayudar con el costo. Muchas empresas entregarán a su puerta alimentos y comidas saludables y fáciles de preparar, por un precio. Si el costo es un problema, investiga si reúne los requisitos para SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria). (Un estudio de AARP del 2022 encontró que solo el 30% (en inglés) de las personas que reúnen los requisitos para el programa SNAP solicitaron la participación en este).﻿ O comunícate con organizaciones comunitarias como Meals on Wheels (en inglés) que entregan comidas a bajo costo o gratis a personas que cumplen con los requisitos de ingresos﻿, o que no pueden ir al supermercado o cocinar por sí mismas.

Cambia a alimentos más blandos. Si tu ser querido tiene problemas para masticar o tragar, ayúdalo a hacer la transición a una dieta blanda y casi totalmente triturada. Anímalo a comer alimentos blandos como pastel de carne, huevos, pescado y yogur, y tritura otros alimentos en una procesadora de alimentos.

Planifica comidas sociales. Anima a tu ser querido a establecer un horario de comidas regular y a comer con familiares o amigos siempre que sea posible. "Si a la hora de comer estás rodeado de personas con quienes disfrutas conversar, es más probable que comas en comparación con hacerlo solo", explica Landsverk.

