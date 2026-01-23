Cómo ayudar a tus padres ante las encrucijadas de la vida

Phil Burns*, un destacado empresario de Oakland, California, con un legado de filantropía, tenía alrededor de 70 años cuando se hizo evidente que sus habilidades cognitivas habían comenzado a deteriorarse. Su hija Caroline*, ahora de 62 años, y sus hermanos se dieron cuenta de que su familia no tenía el lenguaje para hablar sobre lo que estaba sucediendo. Su padre había sido el patriarca y su madre, su firme seguidora y confidente, también estaba fallando cognitivamente.

"No había forma de admitir lo que estaba pasando con mi padre, y él no quería ir al médico, así que no pudimos hacer nada", dice Caroline. "Mis padres ambos carecían de conciencia sobre sus deficiencias". Durante este tiempo, uno de los asistentes de confianza de su padre comenzó a cubrirlo, tomando decisiones, firmando papeles y eventualmente robando del negocio, alegando que le había regalado el dinero.

"Cuando mi mamá tuvo una gran caída, todo se desmoronó y pudimos traer a los médicos y establecer algunas medidas de protección", dice Caroline. "Pero había mucha ira de parte de [mi papá]".

La edad y la función ejecutiva fue un tema popular e importante este año electoral cuando el presidente Biden retiró su candidatura. La nación debatió el tema de cuándo es el momento de dar un paso atrás, apartarse, reconocer el final de un capítulo o simplemente admitir que nuestras capacidades son diferentes. ¿Cómo pueden ayudar los cuidadores y los familiares en este proceso mucho antes de que se cometan errores, se hiera la dignidad o, peor aún, alguien resulte herido?

"Muchos cuidadores pasan por este desafío", dice el Dr. Brent P. Forester, de 58 años, el director de Psiquiatría Dr. Frances S. Arkin en la Facultad de Medicina de la Universidad de Tufts y presidente del Departamento de Psiquiatría en el Centro Médico de Tufts. Trabajando con pacientes de demencia, Forester piensa mucho en lo que les sucede a los miembros mayores y productivos de la sociedad que quieren descubrir qué sigue. "En algún momento, las personas más cercanas a ellos pueden tener que intervenir y guiar, aconsejar o empujar suavemente a la persona", dice Forester. "La sociedad necesita considerar un enfoque multifacético y holístico hacia las decisiones en esta etapa de la vida, incluido el asesoramiento y el apoyo de los compañeros".

Reconoce el envejecimiento normal contra la demencia

Pero ¿qué y cuándo es exactamente la "vejez"? "Porque el envejecimiento depende de tantos factores diferentes, para muchos, la idea de dejar de trabajar puede ser devastadora", dice Forester. "Las personas pueden estar en su mejor momento en ciertos aspectos a sus 80 años, y cuando la gente ama lo que hace, eso está conectado con su identidad profesional y personal. Los pilotos de aerolíneas tienen una edad de jubilación obligatoria, pero no hay una fecha final establecida para que un neurocirujano opere".

Los cambios cognitivos no siempre afectan el día a día, dice Forester. "Un poco de pérdida de memoria no necesariamente es una señal de alerta. La mitad de las personas en el país no reciben un diagnóstico de demencia hasta que ya no pueden conducir o pagar sus facturas. Necesitamos dar más apoyo a las familias y animar a las personas a prestar más atención a lo que es 'envejecimiento normal' y lo que es demencia".

Establece más controles y equilibrios