Cinco consejos para abuelos primerizos

Mi nieta tenía 6 meses cuando sus padres introdujeron el "destete dirigido por el bebé". Mi hija y mi yerno colocaban trocitos de comida finamente picada en la bandeja de la silla alta de Annie. La idea era permitirle explorar diferentes sabores y texturas mientras aprendía a comer por sí misma en forma segura.



Francamente, yo estaba horrorizada. En mis tiempos de mamá joven, a mi bebé de 6 meses le daba comida de bebé en frascos con una cucharita. ¡Annie ni siquiera tenía dientes todavía! Además, sus padres le daban comida de adulto, aunque en porciones pequeñas o trituradas.

Como abuela, he luchado para mantener la boca cerrada en muchas ocasiones. Esta vez, no pude. Pensaba que lo que hacían era una tontería y se los dije. Mi hija me aseguró que estaba siguiendo las indicaciones del pediatra. Por supuesto, a los 2 años y medio, Annie es una comensal aventurera con una dieta variada y saludable.

Debí haberlo sabido. Después de todo, soy una graduada orgullosa de una clase virtual de dos horas para abuelos impartida a través del Programa Educativo Perinatal en el Lucile Packard Children's Hospital de Stanford, en California. Las clases para abuelos primerizos se están popularizando en todo el país. La mayoría tiene el mismo origen: los nuevos padres en grupos de bebés suplicaron a los instructores que educaran a los abuelos sobre cómo han cambiado las cosas desde que ellos criaron a sus hijos. "Nos dimos cuenta de que poner a todos en sintonía sería de gran ayuda", dice la gerente de relaciones comunitarias de Packard, Nancy Sanchez.

La realidad es que los estándares de cuidado del bebé han evolucionado en la última generación, y cuanto más informado estés, más fácil te será navegar una relación con los nuevos padres.

La seguridad del niño es primordial

Quizás decoraste la cuna de tu hijo con protectores acolchados, mantas y juguetes. Pero es probable que a tu nieto lo pongan dentro de un "saco de dormir" —una especie de bolsa de dormir para bebés— y lo acuesten sobre una sola sábana en un colchón de cuna. Todos esos extras cálidos y suaves, incluidos los ositos de peluche y las almohadas, ahora se consideran riesgos de asfixia. Y ese bonito móvil tampoco durará mucho tiempo. Tan pronto como el bebé puede agarrarlo, se convierte en un peligro de estrangulamiento.

Mejora tu capacidad para salvar vidas con un curso de RCP para bebés. Aprende a instalar de manera segura los nuevos asientos para automóvil, que son mucho más complicados que las versiones anteriores; muchos departamentos de policía y bomberos ofrecen inspecciones gratuitas.

Practica la seguridad en internet

Tu nieto es el ser humano más lindo que jamás haya nacido. Lo sé, el mío también. Pero debes seguir las reglas de los padres sobre publicar imágenes del bebé en las redes sociales. Probablemente conozcan mejor que tú los riesgos y las implicaciones de privacidad de la exposición en internet.

Mantente en tu carril y respeta a tus hijos