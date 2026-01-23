Testamento y tutela voluntaria

Testamento, tutela voluntaria, quién hereda ahora: Código Civil 2020

Importancia de instrumentos legales

Protección de derechos de personas de edad avanzada

Conocimiento para el cuidador en su función de asistir y cubrir necesidades de quienes cuidan respetando sus voluntades

Se mantiene la autonomía del individuo y ayuda a que la persona mantenga el control de sus bienes y persona aún después de la muerta respetando su última voluntad

Testamento

En el Código Civil anterior existían diferentes maneras y formalidades para hacer un testamento. En la aprobación del Código Civil 2020 hicieron su otorgamiento más sencillo.

Testamento se hace:

Ante notario o el testador lo hace escrito en su puño y letra*

* Existen testamentos especiales que veremos brevemente

Qué significa eso:

Ahora solo tenemos el testamento abierto que se hace por escritura pública ante notario. Sin testigos instrumentales y no tiene que haber unidad de acto.

Puede haber testigo de conocimiento

Nunca puede ser mancomunado

Para que sea válido no dejar fuera a herederos forzosos

Disponer ahí la última voluntad

Quién lo puede hacer:

Personas mayores de 14 años

Quién no lo puede hacer:

Personas incapacitadas mentalmente

Personas que no estén en estado lúcido

Importante sobre el testamento (excepción): Se puede otorgar un testamento en intérvalo lúcido: