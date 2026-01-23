Testamento y tutela voluntaria

Testamento, tutela voluntaria, quién hereda ahora: Código Civil 2020
Importancia de instrumentos legales
- Protección de derechos de personas de edad avanzada
- Conocimiento para el cuidador en su función de asistir y cubrir necesidades de quienes cuidan respetando sus voluntades
- Se mantiene la autonomía del individuo y ayuda a que la persona mantenga el control de sus bienes y persona aún después de la muerta respetando su última voluntad
Testamento
En el Código Civil anterior existían diferentes maneras y formalidades para hacer un testamento. En la aprobación del Código Civil 2020 hicieron su otorgamiento más sencillo.
Testamento se hace:
- Ante notario o el testador lo hace escrito en su puño y letra*
- * Existen testamentos especiales que veremos brevemente
Qué significa eso:
- Ahora solo tenemos el testamento abierto que se hace por escritura pública ante notario. Sin testigos instrumentales y no tiene que haber unidad de acto.
- Puede haber testigo de conocimiento
- Nunca puede ser mancomunado
- Para que sea válido no dejar fuera a herederos forzosos
- Disponer ahí la última voluntad
Quién lo puede hacer:
- Personas mayores de 14 años
Quién no lo puede hacer:
- Personas incapacitadas mentalmente
- Personas que no estén en estado lúcido
Importante sobre el testamento (excepción): Se puede otorgar un testamento en intérvalo lúcido:
- Comparecerá a la escritura un sicólogo o psiquiatra que certifique que esa persona está en un intérvalo lúcido para poder otorgar el testamento y así el notario dará fe de este testimonio.
