Aplicaciones disponibles para compra de alimentos

En la era digital la comodidad de comprar alimentos en línea se ha convertido en una parte importante de la vida del puertorriqueño. Con solo unos pocos “clics” podemos tener acceso a una amplia gama de productos locales, así como a nuestras marcas favoritas, sin necesidad de salir de nuestras casas o espacios de trabajo. Sabemos que la pandemia jugó un rol importante en la aceleración del uso de la tecnología para facilitar algunas tareas de la vida cotidiana. Como cuidador, tener acceso a servicios y recursos en línea puede ser una ventaja ya que te ayuda en la administración de tu tiempo y mejora tu organización. El siguiente artículo tiene la intención de orientarte sobre qué aplicaciones o páginas de internet hay disponibles a través de las cuales puedes adquirir los alimentos que necesitas, ya sea para ti y tu familia o para el ser querido al que cuidas.

Aplicaciones de supermercado

Están vinculadas a supermercados específicos y permiten realizar compras completas de alimentos y otros productos del hogar. En su mayoría, ofrecen el servicio de entrega a domicilio o de recogido directamente en la tienda. Para cada una, debes crear una cuenta de usuario y ofrecer ya sea tu dirección de domicilio o tienda de preferencia para el recogido de la compra. Algunas de las plataformas disponibles son:

Plataformas para la entrega de alimentos frescos

Son las que ofrecen entrega de alimentos frescos provenientes de agricultores locales. Usualmente son servicios que se ofrecen de manera recurrente, es decir, debes suscribirte y mensualmente o cada dos semanas te estará llegando una caja con alimentos frescos. Cada caja puede variar dependiendo de los productos de temporada o disponibles en el momento. Al igual que las aplicaciones de supermercado, tienes la opción de entrega a domicilio o recogido en un punto predeterminado. Para algunos servicios, la entrega tiene un costo adicional que debes considerar.

Aplicaciones de entrega de comida preparada

Conectan a los usuarios con una amplia gama de restaurantes y establecimientos de comida. Permiten pedir comida ya preparada y recibirla en casa u otro espacio. Estas aplicaciones las encuentras en el Apple Store (para iPhone) o Google Play (para Android).

Además de estas aplicaciones y plataformas, existen otros servicios de alimentos que igualmente pueden ser de utilidad cuando tienes el tiempo limitado. Estos son, por ejemplo, empresas que ofrecen menús de comidas preparadas. Al igual que las aplicaciones para la entrega de alimentos, este tipo de servicio puede acomodarse a tus necesidades de tiempo, horario, y preferencias alimentarias, entre otras. En su mayoría, ofrecen opciones de menús semanales que puedes elegir para cada día, así como combinar desayunos, almuerzos o cenas. Igualmente, pueden ofrecer opciones para personas vegetarianas o veganas, que prefieren comidas altas en proteínas, bajas en sodio, y sin gluten, entre otras. A continuación te compartimos algunas opciones disponibles:

Es importante saber que todos estos servicios varían de proveedor en proveedor, así como sus precios y ofertas. Cuando entres a las páginas, debes cerciorarte de cuáles son las reglas, el tipo de servicio que ofrecen, precios, combinación de menús, restricciones y entregas. Antes de realizar tu pedido, verifica las opciones de pago disponibles. Asegúrate de que la plataforma acepte métodos de pago seguros y convenientes para ti, como tarjetas de crédito, PayPal o ATH Móvil, entre otros.

Estos son solo algunos ejemplos de aplicaciones disponibles para la compra de alimentos en Puerto Rico. Cada una ofrece características únicas que pueden adaptarse a diferentes necesidades y preferencias. Considéralas como una oportunidad para ahorrar tiempo y liberarte de algunas de las responsabilidades que asumes como cuidador. Anímate a intentarlo y evalúa si son convenientes para ti, tu familia y para ese ser querido que cuidas.

