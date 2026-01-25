Actividades para ayudar a fortalecer y proteger el cerebro

Sandra Jean Rivera BSN, MSN

Existen actividades que, al ser realizadas por los adultos, les pueden ayudar a mantener y fortalecer sus funciones cognitivas. Estas funciones involucran la capacidad del cerebro para la memoria, el procesamiento de la información y las funciones ejecutivas (el conjunto de habilidades cognitivas que permiten el establecer metas, planificar, programar y desempeñar actividades mentales complejas por medio de un comportamiento adecuado y apropiado).

Además de ejercitar y fortalecer tu cuerpo debes hacer lo mismo con tu mente y las funciones que realiza. Aunque existe versiones encontradas en cuanto a la efectividad de realizar distintos ejercicios mentales para mantener y fortalecer las funciones cognitivas, hay varios estudios que han demostrado que sí ejercen una función protectora.

Los estudios científicos han establecido que el ejercicio y la nutrición adecuada, que incluyen el consumo de vegetales y frutas, ejercen una función protectora ante los cambios cognitivos asociados con el proceso del envejecimiento. Otras medidas para mantener la salud cerebral está el no fumar, si consume alcohol debe ser en cantidades moderadas y el mantener un peso saludable.

Lleva a cabo actividades físicas y de fortalecimiento muscular diariamente y al aire libre según tu condición de salud y consejo médico

Camina, baila

Establece un patrón de hábitos saludables para dormir

Medita, la meditación permite mejorar las habilidades mentales a través de la creación de nuevas conexiones en el cerebro (la neuroplasticidad)

Utiliza tu mano no dominante para lavarte la boca, peinarte, bañarte y escribir, entre otras cosas, estableciendo de este modo nuevas conexiones de información a nivel cerebral

Aprenda otras actividades, aunque no necesariamente sean primordialmente de tu interés como: las manualidades, tejidos, macramé, coser, dibujos, tocar instrumentos musicales, la pintura, la fotografía entre otros

Lleve a cabo juegos disponibles a nivel de la internet, la televisión y los equipos disponibles para esta función, ya que podrían desarrollar una mayor flexibilidad intelectual aunque, no todas las actividades deben centralizarse en éstos

El socializar a través de diferentes actividades y juegos involucra a varias áreas del cerebro.

Algunos juegos fomentan la participación social y estimulan las funciones cerebrales tales como:

Juegos de mesa: tales como el dominó, damas, las cartas, o el bingo