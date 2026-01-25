Actividades para ayudar a fortalecer y proteger el cerebro

Centro de recursos
Sandra Jean Rivera BSN, MSN
Existen actividades que, al ser realizadas por los adultos, les pueden ayudar a mantener y fortalecer sus funciones cognitivas. Estas funciones involucran la capacidad del cerebro para la memoria, el procesamiento de la información y las funciones ejecutivas (el conjunto de habilidades cognitivas que permiten el establecer metas, planificar, programar y desempeñar actividades mentales complejas por medio de un comportamiento adecuado y apropiado).
Además de ejercitar y fortalecer tu cuerpo debes hacer lo mismo con tu mente y las funciones que realiza. Aunque existe versiones encontradas en cuanto a la efectividad de realizar distintos ejercicios mentales para mantener y fortalecer las funciones cognitivas, hay varios estudios que han demostrado que sí ejercen una función protectora.
Los estudios científicos han establecido que el ejercicio y la nutrición adecuada, que incluyen el consumo de vegetales y frutas, ejercen una función protectora ante los cambios cognitivos asociados con el proceso del envejecimiento. Otras medidas para mantener la salud cerebral está el no fumar, si consume alcohol debe ser en cantidades moderadas y el mantener un peso saludable.
Aprenda otras actividades, aunque no necesariamente sean primordialmente de tu interés como: las manualidades, tejidos, macramé, coser, dibujos, tocar instrumentos musicales, la pintura, la fotografía entre otros
Juegos de mesa: tales como el dominó, damas, las cartas, o el bingo
