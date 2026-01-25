Conoce la Plataforma de Gobierno de AARP 2025 - 2028

Puerto Rico es el cuarto país más envejecido del mundo, donde alrededor del 40% de la población es mayor de 50 años y los mayores de 60 ya son más del 30%. Ante la transformación que esta realidad exige en política pública y de cara al futuro, AARP Puerto Rico promueve la Plataforma de Gobierno 2025 – 2028 alineada con su Agenda del Adulto Mayor 360⁰, la cual se discutió con los partidos políticos para que modifiquen sus plataformas, conforme a los asuntos de mayor relevancia para la creciente población adulta mayor y las próximas generaciones.

La administración entrante ha dicho que los adultos mayores serán prioridad, y personas como tú son claves para que los compromisos en los planes de gobierno se cumplan en los próximos 4 años.

La Agenda 360° del Adulto Mayor comprende:

Salud y Cuido Prolongado

Seguridad Financiera

Comunidades Habitables

Conexiones Sociales

Intégrate a nuestra labor dejándonos saber tu sentir sobre los temas que te apasionan y te motivan a la acción para hacer una diferencia en nuestras vidas y comunidades.

Oprime aquí y déjanos saber qué es importante para ti. Participar es sencillo y rápido.

Conoce la nueva Asamblea Legislativa para el 2025-2028.

Para unirte a nuestro equipo de voluntarios comunícate con el Lcdo. Eddie Olivera, director de política pública de AARP PR, al 202-812-6964 o por e-mail: eolivera@aarp.org.

Accede la Plataforma de Gobierno 2025 - 2028 de AARP.

Conoce la nueva Asamblea Legislativa.