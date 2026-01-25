Javascript is not enabled.

Javascript must be enabled to use this site. Please enable Javascript in your browser and try again.

Get a free job search toolkit with tools to improve your resume, job search tips and interactive worksheets.

Content starts here
CLOSE
Buscar
Temas con más busquedas

Salud

Dinero

Beneficios para socios

Descuentos de viaje de AARP

Inscripción abierta de Medicare

Sugerido
Ayuda Accede a tu perfíl en línea de AARP Actualiza tu información Únete a AARP Contactar a AARP en español Imprime/reemplaza la tarjeta de membresía

AARP en inglés

Ayuda

Conoce la Plataforma de Gobierno de AARP 2025 - 2028

Puerto Rico es el cuarto país más envejecido del mundo, donde alrededor del 40% de la población es mayor de 50 años y los mayores de 60 ya son más del 30%. Ante la transformación que esta realidad exige en política pública y de cara al futuro, AARP Puerto Rico promueve la Plataforma de Gobierno 2025 – 2028 alineada con su Agenda del Adulto Mayor 360⁰, la cual se discutió con los partidos políticos para que modifiquen sus plataformas, conforme a los asuntos de mayor relevancia para la creciente población adulta mayor y las próximas generaciones.

La administración entrante ha dicho que los adultos mayores serán prioridad, y personas como tú son claves para que los compromisos en los planes de gobierno se cumplan en los próximos 4 años.

La Agenda 360° del Adulto Mayor comprende:

  • Salud y Cuido Prolongado
  • Seguridad Financiera
  • Comunidades Habitables
  • Conexiones Sociales

Intégrate a nuestra labor dejándonos saber tu sentir sobre los temas que te apasionan y te motivan a la acción para hacer una diferencia en nuestras vidas y comunidades.

Oprime aquí y déjanos saber qué es importante para ti. Participar es sencillo y rápido.

Conoce la nueva Asamblea Legislativa para el 2025-2028.

Para unirte a nuestro equipo de voluntarios comunícate con el Lcdo. Eddie Olivera, director de política pública de AARP PR, al 202-812-6964 o por e-mail: eolivera@aarp.org.

Accede la Plataforma de Gobierno 2025 - 2028 de AARP.

Conoce la nueva Asamblea Legislativa. 

Más información de AARP Estados

Most Popular

Recommended For You

Member Benefits

Benefits Recommended For you

See All