8 maneras de sacarle provecho a las citas médicas

Si te preparas para tu cita con el médico y sabes qué pedir, la consulta puede ser mejor para tu médico y para ti. Te presentamos algunos consejos para que tengas una cita productiva en la medida de lo posible.

1. Haz una lista de todos los medicamentos que te prescribieron

Muéstrale al médico una lista de todo lo que están tomando —tú o la persona a quien cuidas—, no solamente lo que ha prescrito ese médico, sino también otros. Generalmente, un médico no sabe lo que ha prescrito otro médico. Peor aún, si no compras estos medicamentos recetados al mismo tiempo o lo haces en distintas farmacias, el farmacéutico puede pasar por alto las interacciones entre los medicamentos. Al crear una lista completa y comprarlos en una sola farmacia, puedes ayudar a asegurar que todos tus medicamentos funcionen juntos de manera segura.

2. Verifica lo que te hace falta (¡recetas médicas!)

Antes de dirigirte a donde el médico, dirígete al botiquín. Anota todo lo que necesitas volver a surtir. Acuérdate de no llegar hasta las últimas pastillas antes de comprar más. Contar con esta información les ahorrará a ti y al consultorio de tu médico mucho tiempo en el teléfono. Es la razón de la mayoría de las llamadas que reciben muchos consultorios.

3. Haz una lista de preguntas

No empieces a elaborar la lista de todas tus preguntas justo antes de la cita. Mantén una lista en el refrigerador o cerca al teléfono, y anota lo que necesitas preguntar a diario, a medida que se te ocurren las preguntas.

4. Empieza a preguntar en cuanto llegues

No todas las preguntas las tiene que contestar el médico directamente. A menudo, un enfermero puede responder tus preguntas y quizá tenga más tiempo para darte explicaciones. Por lo general, el enfermero entrará a tomarte los signos vitales —la tensión arterial y el pulso— antes de que el médico te examine. Hazle al enfermero las preguntas de tu lista. Si no sabe alguna respuesta, sugerirá que le preguntes al médico. Los enfermeros son un gran recurso.

5. No faltes a las citas médicas