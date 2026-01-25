8 ejercicios sencillos, seguros y eficaces que se pueden hacer en la cama con la ayuda de un cuidador

Puede parecerte que ocurrió de la noche a la mañana: tu ser querido, antes activo, ha quedado incapacitado debido a una lesión, una enfermedad o mientras se recupera de una intervención quirúrgica. De repente, el simple hecho de levantarse de la cama es un gran desafío. Las estadías en el hospital pueden resultar particularmente desmoralizantes para una vecina aficionada al Zumba o para un tío que organizaba el club de marcha rápida de su cuadra.



"Pierdes alrededor del 1% de la masa muscular cada día que permaneces en el hospital", dice el Dr. Andrew J. Bach, médico osteópata y especialista en Medicina Física y Rehabilitación en el Programa de tratamiento no quirúrgico de la columna vertebral del Centro de Columna Vertebral Cedars-Sinai.

Aunque un problema físico puede ser muy desafiante, existen ejercicios que casi todo el mundo puede hacer en la cama con la ayuda de un cuidador (y, ante todo, con la aprobación de tu equipo médico, que siempre debes obtener antes de comenzar un nuevo plan de ejercicios). "Puedes hacer una rutina de ejercicios completa sin levantarte de la cama", dice Michelle Hudson, fisioterapeuta del Instituto Neurológico de Cleveland Clinic.

La duración del ejercicio importa menos de lo que tal vez te imagines. "Incluso las sesiones de 10 minutos pueden llevar a un cambio y una mejora significativos", dice Ashleigh McAdam, fisioterapeuta y especialista clínica en Geríatría del Hospital for Special Surgery de Nueva York. "Hacer algo es mejor que no hacer nada".

Los cuidadores pueden apoyar a su ser querido ayudándolo a colocarse en una posición cómoda, llevando la cuenta de cuántas series de ejercicios ha completado, o simplemente animándolo y recordándole que haga sus ejercicios. "Los cuidadores son muy importantes en este proceso, ya sea para brindar apoyo emocional o motivacional", dice Melissa Burns, fisioterapeuta y especialista clínica en Geriatría en Good Shepherd/Penn Partners, el proveedor oficial de fisioterapia del Hospital de la Universidad de Pensilvania. "Y cuando se trata de seres queridos con deterioro de la memoria, [llevar un registro de si alguien hizo un ejercicio] y cuántas veces lo hizo es muy importante".

Estas son algunas rutinas de ejercicios para hacer en la cama recomendadas por los expertos. Intenta que el paciente haga dos o tres series de cada ejercicio, de cinco a 10 repeticiones cada una. Como dice Hudson, "Si te resulta fácil, puedes hacer más. Si es un reto, está bien hacer menos".

Y recuerda, dice Bach: "Tienes que empezar por algún sitio e incluso unos pocos ejercicios en la cama pueden ser beneficiosos".

Rose Wong

"Siempre empiezo con una sencilla flexión de tobillo, simplemente moviendo los dedos del pie hacia arriba y hacia abajo, como si pisaras y soltaras el acelerador", explica Hudson. Puedes perder mucha amplitud de movimiento en los tobillos si estás confinado en cama, advierte Burns. "Cuando estás acostado en la cama, la gravedad hace que los dedos de tus pies se inclinen hacia abajo, y si no los estás moviendo activamente hacia arriba y hacia abajo, puedes desarrollar lo que llamamos contracturas, o una pérdida de amplitud de movimiento en esa articulación del tobillo. No te das cuenta de que estás perdiendo movilidad, y necesitas esa amplitud de movimiento para pararte y caminar. Beneficio adicional: estimular la circulación sanguínea de esta manera puede ayudarte a evitar coágulos de sangre, señala McAdam.

Deslizamientos de talón