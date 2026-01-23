7 maneras de evitar que alguien con demencia se pierda o se lastime

Una de las preocupaciones de seguridad más comunes relacionadas con las personas con demencia es que salgan de la casa y se pierdan. En mis 35 años de experiencia laboral y como cuidadora, no he encontrado un solo enfermo de demencia que “deambule” sin sentido. En su mente, todos tienen un propósito: están buscando algo o a alguien; piensan que deben ir a algún lado (al trabajo, a casa, a recoger a un niño en la escuela, etc.); quieren hacer algo (una vez perdí a un cliente de cuidados para adultos porque quería ir a pescar); tienen que satisfacer una necesidad (están hambrientos, sedientos, cansados, solitarios, etc.), o están asustados. Nosotros podemos no entender qué es lo que están pensando o por qué están confundidos, y ellos pueden no ser capaces de comunicarlo.

En los más de diez años que fui la cuidadora de mi padre, que sufría de Alzheimer, se perdió dos veces. En ambas ocasiones estaba válidamente buscando a alguien.

La primera vez, yo estaba en el consultorio de un médico con mi madre y él estaba con mi sobrina en la sala de espera. Mi sobrina se distrajo y papá se fue a buscar a mamá. Salió por la puerta trasera (que alguien había dejado abierta) y atravesó dos estacionamientos buscándonos. Por suerte, advertí que no estaba y me imaginé rápidamente adónde había ido. Lo vi a la distancia.

La segunda vez, mi sobrina estaba visitando a mis padres en el centro comunitario para adultos donde residían y decidió esperar a su madre, que pasaría a recogerla, en la entrada. Papá se preocupó por saber si la habían pasado a recoger y salió a buscarla. Cuando no la vio (ya la había recogido su madre), fue hasta la esquina de una avenida principal; entonces, no supo cómo volver. Afortunadamente, un vecino que pasaba en automóvil lo vio pidiendo ayuda a los autos detenidos, lo reconoció y lo llevó de nuevo al centro.

Es difícil explicar el terror absoluto que sentí en las dos ocasiones. Tuvimos muchísima suerte en ambos casos, y tomé más medidas de seguridad cuando sucedió esto. En la actualidad hay incluso más opciones de seguridad disponibles para ayudar. Aunque no pensemos que nuestro ser querido se puede perder, necesitamos estar preparados.

Estas son algunas medidas que puedes tomar para reducir el riesgo:

1. Instala alarmas y alertas

Considera aparatos y tecnología que te alerten de que tus seres queridos están en movimiento antes de que salgan del hogar, como monitores de audio y video; alarmas para alfombras o colchones; alarmas con sensor de movimiento (en el hogar, cerca de la puerta —dentro y fuera— junto al camino de entrada); o simples alarmas adhesivas de timbre para la puerta. Si tu sistema de seguridad tiene la opción, ajusta la alarma/timbre para que se encienda cada vez que se abra una puerta. Algunos dispositivos están diseñados específicamente para personas con demencia, como un parche resistente al agua que puedes aplicar en la parte posterior de una persona; si la persona se aleja demasiado del transmisor, te envía una alerta a través de un pequeño receptor portátil. Incluso una simple luz con sensor de movimiento debajo de la cama puede alertarte cuando tu ser querido se está levantando.