Salud

Dinero

Beneficios para socios

Descuentos de viaje de AARP

Inscripción abierta de Medicare

Sugerido
7 maneras de evitar que alguien con demencia se pierda o se lastime

Una de las preocupaciones de seguridad más comunes relacionadas con las personas con demencia es que salgan de la casa y se pierdan. En mis 35 años de experiencia laboral y como cuidadora, no he encontrado un solo enfermo de demencia que “deambule” sin sentido. En su mente, todos tienen un propósito: están buscando algo o a alguien; piensan que deben ir a algún lado (al trabajo, a casa, a recoger a un niño en la escuela, etc.); quieren hacer algo (una vez perdí a un cliente de cuidados para adultos porque quería ir a pescar); tienen que satisfacer una necesidad (están hambrientos, sedientos, cansados, solitarios, etc.), o están asustados. Nosotros podemos no entender qué es lo que están pensando o por qué están confundidos, y ellos pueden no ser capaces de comunicarlo.

En los más de diez años que fui la cuidadora de mi padre, que sufría de Alzheimer, se perdió dos veces. En ambas ocasiones estaba válidamente buscando a alguien.

La primera vez, yo estaba en el consultorio de un médico con mi madre y él estaba con mi sobrina en la sala de espera. Mi sobrina se distrajo y papá se fue a buscar a mamá. Salió por la puerta trasera (que alguien había dejado abierta) y atravesó dos estacionamientos buscándonos. Por suerte, advertí que no estaba y me imaginé rápidamente adónde había ido. Lo vi a la distancia.

La segunda vez, mi sobrina estaba visitando a mis padres en el centro comunitario para adultos donde residían y decidió esperar a su madre, que pasaría a recogerla, en la entrada. Papá se preocupó por saber si la habían pasado a recoger y salió a buscarla. Cuando no la vio (ya la había recogido su madre), fue hasta la esquina de una avenida principal; entonces, no supo cómo volver. Afortunadamente, un vecino que pasaba en automóvil lo vio pidiendo ayuda a los autos detenidos, lo reconoció y lo llevó de nuevo al centro.

Es difícil explicar el terror absoluto que sentí en las dos ocasiones. Tuvimos muchísima suerte en ambos casos, y tomé más medidas de seguridad cuando sucedió esto. En la actualidad hay incluso más opciones de seguridad disponibles para ayudar. Aunque no pensemos que nuestro ser querido se puede perder, necesitamos estar preparados.

Estas son algunas medidas que puedes tomar para reducir el riesgo:

1. Instala alarmas y alertas

Considera aparatos y tecnología que te alerten de que tus seres queridos están en movimiento antes de que salgan del hogar, como monitores de audio y video; alarmas para alfombras o colchones; alarmas con sensor de movimiento (en el hogar, cerca de la puerta —dentro y fuera— junto al camino de entrada); o simples alarmas adhesivas de timbre para la puerta. Si tu sistema de seguridad tiene la opción, ajusta la alarma/timbre para que se encienda cada vez que se abra una puerta. Algunos dispositivos están diseñados específicamente para personas con demencia, como un parche resistente al agua que puedes aplicar en la parte posterior de una persona; si la persona se aleja demasiado del transmisor, te envía una alerta a través de un pequeño receptor portátil. Incluso una simple luz con sensor de movimiento debajo de la cama puede alertarte cuando tu ser querido se está levantando.

2. Haz que la entrada y salida de tu hogar sea más segura.

Haz que sea más difícil abrir las puertas: utiliza trabas de seguridad para las manijas de palanca o cubiertas de seguridad para las perillas. Prueba a instalar cerraduras con pestillo en lugares donde es más difícil verlas, como por encima del nivel de visión o por debajo de la ubicación “normal”. Considera un protector de puerta o una cerradura que impide que se abra la puerta y es un poco más complicado para alguien con demencia, pero lo suficientemente simple para ti.

Otra opción que puedes intentar es colocar un cartel en la puerta, del tamaño de la puerta, que parezca una librería o una pared de ladrillo; a veces, la ilusión de que no es una puerta es un elemento disuasivo. Solo asegúrate de tener una manera segura de salir en caso de emergencia (incluso si te pasa algo y tu ser querido necesita salir del hogar). 

3. Asegúrate de que pueda ser identificado

Verifica que tu ser querido lleve algún tipo de identificación. Es una buena idea llevar varias formas de identificación con los números de contacto de emergencia y la divulgación del diagnóstico de demencia (y cualquier otra enfermedad), en caso de que una se remueva o se pierda. Puedes obtener una pulsera o colgante de identificación, o una que se encaje en los cordones de los zapatos o se fije a una pulsera de vigilancia, así como identificación dentro de su ropa, en su billetera y en su teléfono. Mi novio sugirió una pulsera Road ID como la que él usa cuando sale a correr, muy simple y con correa cómoda. Compré una para mi padre, y la usó día y noche durante ocho años; nunca trató de quitársela. Asegúrate de tener fotos recientes en caso de que sean necesarias en un esfuerzo de búsqueda.

4. Usa un rastreador con tecnología GPS

Si tu ser querido tiene un teléfono celular, asegúrate de que tenga instalado un sistema GPS al que puedas acceder si no lo encuentras o si necesitas saber dónde está cuando viaja solo. Por ejemplo, usa la aplicación Find My… en los dispositivos Apple (iPhone, reloj Apple, computadora portátil, iPad o un rastreador AirTag que hayas sujetado a las llaves o a algún otro artículo) o Find My Device y Find My Friends en los dispositivos Android. Otras aplicaciones para teléfonos inteligentes, como Life360 Family Locator y Glympse for Auto te ayudan a hacer el seguimiento de tus seres queridos en tiempo real. Otra opción es un dispositivo que se adhiera al tablero del auto, como MotoSafety (enlaces en inglés).

También puedes colocar rastreadores que no requieren un teléfono móvil a la ropa, las llaves, la billetera, el auto (en el maletero o debajo del parachoques) o prácticamente en cualquier lado, incluso hay plantillas para zapatos. Considera un dispositivo de alerta médica (o sistema personal de emergencia) compatible con GPS para que la persona tenga acceso a ayuda si la necesita o se la pueda ubicar dondequiera que esté.

﻿5. Presta atención a las vías de salida y a los peligros en el jardín y el garaje

Las personas con demencia y deficiencia visual podrían querer atravesar las puertas de vidrio: coloca calcomanías sobre ellas. Instala una verja y portones con candado en el patio, además de una verja separada con candado para la piscina. Revisa cuán seguros son los pasillos y las escaleras, incluso cuando llueve, cae nieve o hiela; asegúrate de que haya buena iluminación. Si la parrilla es una preocupación, cierra con llave la tapa y el acceso a los tanques de gas y a todos los encendedores de fuego. Inspecciona el garaje e identifica riesgos de seguridad, como gasolina, herramientas o escaleras, y bloquea el acceso a todo lo que pueda representar un peligro. Si tu ser querido puede desplazarse con facilidad al jardín de tu vecino, habla con el vecino sobre los aspectos de seguridad.

﻿6. Evalúa si es seguro que conduzca un auto

Muchas personas conducen aun después de un diagnóstico de demencia. Si tu ser querido todavía conduce, asegúrate de verificar constantemente cómo están su juicio, su visión y procesamiento visual, y sus destrezas de seguridad, orientación y conducción. Tal vez pueda conducir en forma segura, pero no pueda encontrar su camino. Habla con su médico y consulta el seminario en línea Tenemos que hablar, de AARP, sobre cómo abordar el tema de que un adulto mayor deje de conducir.

Ten presente que nuestros seres queridos saben que dejar de conducir es una amenaza a su independencia. Pueden sentirse aislados, así que asegúrate de que tienen alternativas de transportación disponibles. Algunos cuidadores deben esconder las llaves del auto o llevarse el auto de la casa para evitar que un adulto mayor conduzca. Incluso si no crees que existe la posibilidad de que tu ser querido se suba al auto y conduzca, es una buena idea colocar un rastreador con GPS en el vehículo.

﻿7. Identifica el acceso a bicicletas, cortadoras de césped, tractores y carritos de golf.

Ten presente que tu ser querido podría decidir que es una buena idea pasear en uno de estos vehículos (especialmente si ya no conduce automóviles). Asegúrate de monitorear su capacidad de usarlos con seguridad y bloquea el acceso si no puede hacerlo: podría recorrer una distancia considerable en uno de estos vehículos alternativos.

Recuerda que las capacidades y las necesidades varían grandemente entre los individuos con demencia y que las preocupaciones por su seguridad pueden cambiar a medida que su enfermedad avanza. Evalúa constantemente el riesgo que tiene tu ser querido de perderse o lesionarse si sale de la casa. Haz todo lo que puedas para minimizar la posibilidad de que esté en peligro y ten un plan que especifique lo que harás si se pierde, como notificar a las autoridades, los amigos y la familia. No lo demores: las medidas preventivas bien valen la pena cuando se trata de proteger a las personas que amamos.

