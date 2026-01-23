5 señales que indican que es hora de buscar a un cuidador

calidad de vida. Cualquiera de estas cinco señales de alerta podría indicar que tu ser querido necesita apoyo.

1. Riesgos de caídas. ¿Te das cuenta de que hay escaleras peligrosas en interiores o al aire libre (en particular sin pasamanos o con mala iluminación), alfombras sueltas, artículos amontonados o un lavadero que requiere que tu ser querido cargue por las escaleras canastas de ropa para lavar? ¿Él usa escaleras de mano o taburetes de escalón peligrosos para alcanzar las cosas? ¿El baño representa una pista de obstáculos atemorizante para él? ¿Ha tenido cambios en la vista, o se siente mareado? Si tu ser querido ya tuvo una caída, tiene más probabilidades de volverse a caer. Es el momento de evaluar todos los riesgos de caídas.

Qué hacer: un especialista certificado en envejecimiento en el hogar, un especialista en cuidados para adultos mayores, un fisioterapeuta o un terapeuta ocupacional puede ayudar a evaluar las necesidades y capacidades de tu ser querido, y el entorno del hogar. Un especialista además puede recomendar modificaciones del hogar o ejercicios para mejorar el equilibrio y la fuerza. Comunícate con tu agencia local de la tercera edad o el Departamento de Asuntos de Veteranos para averiguar si hay fondos disponibles para ayudar a sufragar los costos.

Piensa en la posibilidad de instalar rampas, pasamanos a ambos lados de las escaleras, barras de agarre en el baño o una ducha de fácil acceso. Consulta con el optómetra u oftalmólogo, los médicos y el farmacéutico de tu ser amado sobre anteojos o cataratas, ajustes de medicamentos o equipo de asistencia de movilidad, como un andador o una silla de ruedas.

2. Asuntos sin terminar. Si ves montones de correspondencia sin abrir y cuentas sin pagar, o documentos clave de finanzas, del hogar o legales a los que no se les ha prestado atención, es posible que tu ser querido no sea capaz de encargarse de eso en términos cognitivos, físicos o emocionales. (Cuentas sin pagar o inexplicables, además de asuntos como por ejemplo cheques extraviados, también son señales de alerta del abuso financiero). Cuando la enfermedad de Alzheimer de mi padre comenzó a evolucionar, él colocaba notas adhesivas marcadas “¿Amy?” en pilas de cartas y cuentas porque no podía entenderlas.

Qué hacer: evalúa el alcance del problema. ¿Es algo temporal o continuo? Una solución puede ser tan sencilla como proporcionar ayuda para separar la correspondencia y establecer prioridades. Quizás también necesites ayudar a tu ser amado a simplificar sus asuntos o a contratar a un gerente financiero.

Ofrece ayuda con los asuntos más complicados mientras él sigue manejando los aspectos diarios del hogar y las finanzas personales. Cuando papá comenzó a luchar con varios asuntos de cuidado de salud, lo ayudé a abrir otra cuenta corriente que podía usar para el dinero en efectivo y las necesidades básicas, y yo pagaba las cuentas de su cuenta principal. Con frecuencia los cambios graduales son mejores que encargarse de todo de una vez.