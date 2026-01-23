5 formas de hacer que tu auto sea más accesible

A veces, los cuidadores tienen que intervenir para ofrecer transporte a los seres queridos que se enfrentan a problemas de movilidad, como el uso permanente de una silla de ruedas, andadores o bastón, o simplemente son poco flexibles y agradecen una mano de vez en cuando para subir y bajar de un vehículo.

Para muchos adultos mayores y personas discapacitadas, el simple hecho de entrar o salir de un vehículo puede resultar "bastante difícil", afirma John Schall, director ejecutivo de la organización sin fines de lucro Caregivers Action Network. Schall apunta al esfuerzo que puede suponer "girar el cuerpo para sacar las piernas, apoyarse en la manija de la puerta para no perder el equilibrio y salir del auto" cuando se usa una silla de ruedas o andador.

La buena noticia es que existen varios dispositivos fáciles de encontrar en las tiendas y en internet que pueden aliviar considerablemente ese esfuerzo tanto para las personas con problemas de movilidad como para sus cuidadores.

Estas herramientas portátiles y económicas son "un buen punto de partida" para hacer a los automóviles más accesibles, aunque es posible que algunos usuarios necesiten soluciones más permanentes, asegura Cassy Churchill, de BraunAbility, una empresa con sede en Winamac, Indiana, que fabrica y vende equipos de movilidad y vehículos adaptados.

Un terapeuta ocupacional puede ayudarte a encontrar el equipo más seguro y adecuado para tu ser querido, agrega.