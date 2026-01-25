10 verdades sobre el cuidado terminal

In English | Algo interesante sucede cuando Dawn Gross habla del cuidado terminal con pacientes o sus familias:

"Ah, no, ¡no queremos eso!", dicen frecuentemente.

"Está bien", dice Gross, doctora especializada en los cuidados paliativos y terminales en San Francisco. "Explíquenme exactamente lo que no desean, para asegurarnos de no prestar dichos cuidados".

Tener que irse lejos a alguna institución, le explican. Perder el control del cuidado. Perder el conocimiento al ser sedado con morfina. O —el punto clave— darse por vencido. Cuando Gross les asegura que los cuidados que se prestan al final de la vida no son así —que dos tercios de los cuidados terminales se prestan en el hogar o en un centro de cuidados a largo plazo, que el paciente continúa recibiendo atención médica y que Medicare y la mayoría de los seguros médicos privados cubren todos los costos— con frecuencia cambian de opinión.

En el 2011, aproximadamente un millón de personas fallecieron mientras recibían cuidados terminales —un 42% de todos los que fallecieron, según la National Hospice and Palliative Care Organization (NHPCO, Organización Nacional de Hospicio y Cuidados Paliativos) en Alexandria, Virginia— y su uso está en aumento.

Aun así, abundan ideas erróneas sobre este servicio que se presta al final de la vida. Como resultado, muchos que pudieran beneficiarse del cuidado terminal esperan hasta el último momento para inscribirse: aproximadamente un tercio de los usuarios del cuidado terminal se inscriben por menos de una semana, y el tiempo promedio es de unos 18 días.

Entonces, ¿cómo puedes saber si el cuidado terminal es la opción adecuada para ti o tu ser querido? La respuesta depende de lo que crees que es el cuidado terminal, tus metas actuales y lo que piensas que dicho cuidado puede —o no puede— hacer por ti.

A continuación, lo que necesitas saber al respecto.