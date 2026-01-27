Javascript is not enabled.

Encuesta exclusiva de AARP: Trump tiene ventaja sobre Biden entre los votantes mayores de 50 años de Pensilvania

El expresidente Donald Trump lidera al actual presidente Joe Biden entre los votantes de Pensilvania, según una encuesta exclusiva de AARP.

In English | Más votantes en Pensilvania, estado indeciso en las elecciones presidenciales, dicen que votarían por el expresidente Donald Trump que por el presidente Joe Biden, según una nueva encuesta exclusiva de AARP.

El 52% de los votantes de Pensilvania mayores de 50 años dijeron que apoyarían a Trump, frente al 42% que apoyaría a Biden, una ventaja de 10 puntos. A finales de abril, los encuestadores preguntaron a los votantes por quién votarían si las elecciones se celebraran en ese momento entre Biden, demócrata, y Trump, republicano.

Trump mantuvo una ventaja de 4 puntos porcentuales entre los votantes de Pensilvania de todas las edades, con un 49% a su favor, frente al 45% de Biden, mostró la encuesta. Entre los votantes mayores de 65 años, la ventaja de Trump se redujo, situándose por delante de Biden 48 a 46%. Entre las mujeres mayores de 50 años, la diferencia era aún menor, con Biden a la cabeza por un punto porcentual.

Pensilvania es uno de los estados en los que la batalla por la presidencia es reñida, ya que otorga al ganador 20 votos electorales del total de 270 necesarios. En el 2020, Biden ganó Pensilvania con el 50% de los votos frente al 48.8% de Trump. 

También se preguntó a los votantes sobre cómo se desempeñó cada candidato como presidente. En cuanto a Biden, el 41% de los votantes mayores de 50 años aprueba su función, mientras que el 58% la desaprueba. En el caso de Trump, el 55% de los votantes mayores de 50 años aprueba lo que hizo como presidente, frente al 43% que lo desaprueba. 

Los encuestadores entrevistaron a 1,398 probables votantes de Pensilvania sobre las elecciones presidenciales y al Senado de EE.UU. y sobre los temas que los motivan a votar, según la encuesta encargada por AARP y realizada entre el 24 y el 30 de abril por el equipo bipartidista de Fabrizio Ward e Impact Research. 

Los votantes estaban divididos en lo que respecta a la contienda al Senado estatal de Pensilvania. El actual demócrata Bob Casey Jr. y el contendiente republicano Dave McCormick estaban casi empatados entre los votantes mayores de 50 años: McCormick lideró por 1 punto porcentual. Sin embargo, la encuesta mostró que Casey lidera por 4 puntos porcentuales entre los votantes probables de todas las edades, con un 48% de apoyo a Casey frente al 44% para McCormick.

En la contienda por la fiscalía general de Pensilvania, el republicano Dave Sunday llevaba la delantera entre los votantes mayores de 50 años, con un 49% de apoyo, frente al 41% que respaldaba al demócrata Eugene DePasquale, según la encuesta. 

Bob Ward, de Fabrizio Ward, dijo que "todos los ojos estarán puestos" en Pensilvania desde ahora hasta el día de las elecciones.

"Esta encuesta muestra que Pensilvania es intensamente competitiva, con Trump a la delantera de Biden por un pequeño margen, y el demócrata Casey por delante del republicano McCormick por un pequeño margen para el Senado", dijo Ward. 

En general, el interés por votar en noviembre es alto. El 85% de los votantes de Pensilvania mayores de 50 años afirmaron estar "extremadamente motivados para votar" en las elecciones de noviembre a la presidencia, el Senado de EE.UU. y el Congreso. El 67% de los votantes de más edad dijo que tenían previsto votar en persona el día de las elecciones, mientras que el 21% dijo que votaría en ausencia o por correo. El 10% dijo que optaría por el voto anticipado en persona.

Bill Johnston-Walsh, director estatal de AARP Pennsylvania, dijo que los votantes mayores del estado desempeñarán un papel clave a la hora de determinar quién gana en noviembre, como lo han hecho en años anteriores. Alrededor de 5 millones de residentes de Pensilvania tienen 50 años o más, dijo. 

"Este es un grupo de votantes fuerte", dijo Johnston-Walsh, "y los candidatos políticos de todas las afiliaciones deben prestar atención a sus necesidades y preocupaciones si quieren ganar".

El Seguro Social y Medicare están entre las principales preocupaciones

Estos votantes se centran en los asuntos de su interés. El 80% de los votantes de más de 50 años afirma que la postura de un candidato sobre el Seguro Social es "extremadamente o muy importante" para ellos a la hora de decidir a quién apoyarán este noviembre. 

Después del Seguro Social, los votantes mayores de 50 años identificaron Medicare (73%), el costo de los medicamentos recetados (67%), las políticas para ayudar a la población mayor a vivir de forma independiente en casa a medida que envejecen (69%), el costo de la vivienda (58%) y el costo de los servicios públicos (68%) como cuestiones clave a la hora de elegir a un candidato. 

"No es de extrañar que los votantes mayores estén más inclinados a votar por los candidatos que dicen que se asegurarán de que los trabajadores reciban el Seguro Social al que han aportado y que se han ganado a través de toda una vida de duro trabajo", dijo Ward. "Los candidatos que no hablan de la importancia del Seguro Social cometen un gran error". 

En el grupo demográfico de más de 50 años, el 63% de los votantes declaró estar preocupado por sus finanzas, frente al 37% que no lo está. Los votantes mayores afirmaron que sus principales preocupaciones en materia de costos se centraban en el pago de servicios públicos como la electricidad, la calefacción y el agua; la alimentación; y la atención de salud y los medicamentos recetados. 

Cuando se les preguntó por la trayectoria del país, solo el 29% de los votantes del grupo de edad de 50 años o más dijeron que va en la "dirección correcta", mientras que el 68% dijo que el país va en la "dirección equivocada".

Los residentes mayores de Pensilvania también están preocupados por los costos de cuidar a un adulto mayor o enfermo o a alguien con una discapacidad, dijo Johnston-Walsh. Según la encuesta, el 27% de los votantes mayores de 50 años se consideraban cuidadores familiares. 

Los cuidadores "equilibran el trabajo con los cuidados y a menudo agotan sus propios ahorros para atender a un ser querido", afirma Johnston-Walsh. 

Matt Hogan, miembro de Impact Research, señaló que los votantes mayores de 50 años quieren que los candidatos se centren en los temas que les preocupan. "Más de tres cuartas partes de los votantes mayores de 50 años están dispuestos a recompensar a los candidatos que proporcionen apoyo a los cuidadores familiares que ayudan a sus seres queridos a vivir de forma independiente en sus hogares", dijo Hogan.

Michelle Tuccitto Sullo es una escritora colaboradora que cubre temas de política estatal y federal. Anteriormente se desempeñó como editora en jefe del Hartford Business Journal en Connecticut y trabajó para New Haven Register, Connecticut Law Tribune y New Haven Biz.

