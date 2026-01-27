Encuesta exclusiva de AARP: Trump tiene ventaja sobre Biden entre los votantes mayores de 50 años de Pensilvania

In English | Más votantes en Pensilvania, estado indeciso en las elecciones presidenciales, dicen que votarían por el expresidente Donald Trump que por el presidente Joe Biden, según una nueva encuesta exclusiva de AARP.

El 52% de los votantes de Pensilvania mayores de 50 años dijeron que apoyarían a Trump, frente al 42% que apoyaría a Biden, una ventaja de 10 puntos. A finales de abril, los encuestadores preguntaron a los votantes por quién votarían si las elecciones se celebraran en ese momento entre Biden, demócrata, y Trump, republicano.

Trump mantuvo una ventaja de 4 puntos porcentuales entre los votantes de Pensilvania de todas las edades, con un 49% a su favor, frente al 45% de Biden, mostró la encuesta. Entre los votantes mayores de 65 años, la ventaja de Trump se redujo, situándose por delante de Biden 48 a 46%. Entre las mujeres mayores de 50 años, la diferencia era aún menor, con Biden a la cabeza por un punto porcentual.

Pensilvania es uno de los estados en los que la batalla por la presidencia es reñida, ya que otorga al ganador 20 votos electorales del total de 270 necesarios. En el 2020, Biden ganó Pensilvania con el 50% de los votos frente al 48.8% de Trump.

También se preguntó a los votantes sobre cómo se desempeñó cada candidato como presidente. En cuanto a Biden, el 41% de los votantes mayores de 50 años aprueba su función, mientras que el 58% la desaprueba. En el caso de Trump, el 55% de los votantes mayores de 50 años aprueba lo que hizo como presidente, frente al 43% que lo desaprueba.

Los encuestadores entrevistaron a 1,398 probables votantes de Pensilvania sobre las elecciones presidenciales y al Senado de EE.UU. y sobre los temas que los motivan a votar, según la encuesta encargada por AARP y realizada entre el 24 y el 30 de abril por el equipo bipartidista de Fabrizio Ward e Impact Research.

Los votantes estaban divididos en lo que respecta a la contienda al Senado estatal de Pensilvania. El actual demócrata Bob Casey Jr. y el contendiente republicano Dave McCormick estaban casi empatados entre los votantes mayores de 50 años: McCormick lideró por 1 punto porcentual. Sin embargo, la encuesta mostró que Casey lidera por 4 puntos porcentuales entre los votantes probables de todas las edades, con un 48% de apoyo a Casey frente al 44% para McCormick.

En la contienda por la fiscalía general de Pensilvania, el republicano Dave Sunday llevaba la delantera entre los votantes mayores de 50 años, con un 49% de apoyo, frente al 41% que respaldaba al demócrata Eugene DePasquale, según la encuesta.