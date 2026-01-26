Javascript is not enabled.

Guía de recursos para cuidadores familiares en Ohio

Agencias locales y organizaciones que pueden hacer el proceso de cuidar más fácil, no importa en qué punto de tu trayectoria te encuentres.

(La información en algunos enlaces está en inglés)

In English | Cuidar de un ser querido puede ser una de las labores más importantes y exigentes que te tocará desempeñar en la vida. No importa en qué etapa de tu trayectoria como cuidador estés —empezando a planificar los cuidados de un ser querido, cuidando de alguien en tu propio hogar, en un centro de cuidados o a distancia, o encargándote del cuidado de alguien que está en la fase final de la vida—, tener recursos accesibles facilitará el proceso.

Pensando en ti, AARP creó esta guía de recursos para quienes cuidan de un ser querido como un punto de partida para ayudarte a encontrar los servicios y el apoyo que necesitas durante todo el proceso de prestación de cuidados.

Para pedir una copia impresa de esta guía en línea, llama a la Línea gratuita de recursos de AARP para cuidadores familiares al 877-333-5885 e indica qué guía o guías deseas recibir. Te enviaremos una copia por correo.

*Muchos de los recursos a los que se hace referencia en este guía no son ofrecidos por AARP, y cualquier información que proporciones a las organizaciones anfitrionas se regirá por sus políticas de privacidad.

Recursos generales

  • Ohio Department of Aging (Departamento sobre Envejecimiento de Ohio) (800-266-4346)
    • El Departamento sobre Envejecimiento ofrece programas y servicios —coordinados localmente por las Agencias del Área sobre Envejecimiento contratadas— para satisfacer las necesidades de los residentes mayores de Ohio. El Departamento de Medicaid de Ohio también contrata a esta agencia para administrar ciertos programas de Medicaid. Los residentes pueden usar el directorio de organizaciones para encontrar servicios en su región.
  • Ohio Area Agencies on Aging (O4A, Agencias de Área sobre Envejecimiento de Ohio) (866-243-5678, sin cargo)
    • Estas representan una red estatal sin fines de lucro de agencias que brindan servicios a los residentes mayores de Ohio, a las personas con discapacidades y a sus familias. Las 12 AAA que representan a los 88 condados abordan las necesidades de los adultos mayores en asuntos de defensa de derechos, planificación y financiamiento. Estos programas están financiados por la Older American Act (Ley de Estadounidenses Mayores), Medicaid y otras fuentes.
  • Ohio Department of Health (ODH, Departamento de Salud de Ohio) (614-466-3543)
    • El Departamento de Salud de Ohio brinda orientación, apoyo y coordinación para prevenir, preparar y responder a eventos que amenazan la salud pública. Un recurso vital para los cuidadores, el departamento ayuda a garantizar servicios y atención de salud de calidad a quienes reciben los cuidados.
  • Office of the State Long-Term Care Ombudsman (Oficina del defensor de cuidados a largo plazo del estado) (800-282-1206)
    • Esta oficina ayuda a los cuidadores de seres queridos que reciben cuidados en el hogar o que residen en un centro de vida asistida o en un hogar de ancianos. El personal remunerado y voluntario trabaja para resolver quejas sobre los servicios, ayudar a los cuidadores a seleccionar proveedores y ofrecer información sobre los beneficios y derechos del consumidor.
  • Eldercare Locator (Localizador de cuidados para adultos mayores) (800-677-1116)
    • Servicio público de la Administración de Asuntos sobre la Vejez de EE.UU. que conecta a los residentes de Ohio con servicios para adultos mayores y sus familias, incluidos los recursos de vivienda, transporte e información sobre los derechos de los adultos mayores.
  • Ohio Association of Senior Centers (Asociación de centros para adultos mayores de Ohio) (614-784-9772)
    • La asociación apoya y mejora la capacidad de la red de centros para adultos mayores de Ohio para servir eficazmente a los adultos mayores al proporcionar educación, mentoría y capacitación al personal de estos centros.
  • Alzheimer’s Association, Central Ohio Chapter (614-457-6003)
    • El capítulo de Ohio central de la Alzheimer’s Association sirve a Marion, Delaware, Marysville, Lancaster, Circleville, Columbus y todas las ciudades de los 10 condados en la zona central de Ohio. Los programas educativos y los grupos de apoyo se ofrecen tanto presenciales como virtuales.

Recursos de salud

  • OhioHealth (614-566-0888 | ohiohealth.com)
    • OhioHealth es una organización benéfica sin fines de lucro de la Iglesia Metodista Unida. Sus servicios de apoyo ofrecen orientación a pacientes de cáncer y sus cuidadores antes, durante y después del tratamiento.
  • John J. Gerlach Center for Senior Health (614-566-5858)
    • El John J. Gerlach Center for Senior Health ofrece consultas personales para ayudar a los cuidadores a adaptarse a la experiencia de prestación de cuidados. El centro también se enfoca en brindar cuidados de neurología cognitiva y servicios de apoyo que ayuden a los adultos mayores a tener una perspectiva positiva del envejecimiento.
  • Family Caregiver Alliance (FCA, Alianza de cuidadores familiares) (800-445-8106)
    • Durante más de 40 años, FCA ha prestado servicios a cuidadores familiares de adultos con discapacidades físicas y cognitivas, como Parkinson, derrame cerebral, Alzheimer y otros tipos de demencia. Sus servicios incluyen evaluación, planificación del cuidado, habilidades de cuidado directo, programas de bienestar, servicios de relevo y vales para consultas legales y financieras. También hay apoyo continuo para los cuidadores familiares.
    • Recursos basados en el hogar y la comunidad
    • Ohio Department of Medicaid (OMD, Departamento de Medicaid de Ohio) (800-324-8680, línea de ayuda)
      • El Departamento de Medicaid de Ohio ofrece servicios de exención para personas con discapacidades y enfermedades crónicas que desean recibir atención en su hogar en vez de en centros de cuidados a largo plazo, hospitales o centros de cuidados intermedios. El Departamento también ofrece HOME Choice (Helping Ohioans Move, Expanding Choice), un programa de transición que ayuda a las personas mayores de 18 años con cualquier tipo de discapacidad a pasar de un centro de cuidados a largo plazo (como un centro de enfermería o un hospital) a un entorno basado en el hogar y la comunidad.
    • Recursos financieros
    • NCOA BenefitsCheckUp (Verificación de beneficios del Consejo Nacional para el Envejecimiento)
      • Conecta a los adultos mayores con discapacidades con programas de beneficios que pueden ayudar a pagar alimentos, medicamentos, atención médica, servicios públicos y más.
    • Golden Buckeye Card Program (800-266-4346)
      • El Golden Buckeye es un programa gratuito para todos los residentes de Ohio de 60 años o más que ofrece ahorros especiales a los titulares de tarjetas, como descuentos, exención de tarifas, productos o servicios gratuitos y más. Este recurso también está disponible para los adultos de 18-59 años que tienen discapacidades, según lo define el Seguro Social.
    • Recursos legales
    • Disability Rights Ohio (Derechos por discapacidad de Ohio) (614-466-7264, presiona 2 para dejar un mensaje)
      • Disability Rights Ohio es una corporación sin fines de lucro que ayuda a los cuidadores familiares que cuidan de un ser querido con discapacidades. Aboga por los derechos humanos, civiles y legales, especialmente si un cuidador cree que los derechos de la persona que recibe la atención han sido violados debido a una discapacidad, como ser abusado o descuidado, discriminado, le han negado servicios o es incapaz de acceder a lugares públicos.
    • Recursos de vivienda
    • SeniorResource.com

