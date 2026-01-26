Guía de recursos para cuidadores familiares en Ohio

(La información en algunos enlaces está en inglés)

In English | Cuidar de un ser querido puede ser una de las labores más importantes y exigentes que te tocará desempeñar en la vida. No importa en qué etapa de tu trayectoria como cuidador estés —empezando a planificar los cuidados de un ser querido, cuidando de alguien en tu propio hogar, en un centro de cuidados o a distancia, o encargándote del cuidado de alguien que está en la fase final de la vida—, tener recursos accesibles facilitará el proceso.

Pensando en ti, AARP creó esta guía de recursos para quienes cuidan de un ser querido como un punto de partida para ayudarte a encontrar los servicios y el apoyo que necesitas durante todo el proceso de prestación de cuidados.

Para pedir una copia impresa de esta guía en línea, llama a la Línea gratuita de recursos de AARP para cuidadores familiares al 877-333-5885 e indica qué guía o guías deseas recibir. Te enviaremos una copia por correo.

*Muchos de los recursos a los que se hace referencia en este guía no son ofrecidos por AARP, y cualquier información que proporciones a las organizaciones anfitrionas se regirá por sus políticas de privacidad.

Recursos generales

Apoyo a los cuidadores familiares en tu estado AARP tiene un sitio web dedicado a brindarte información sobre cómo estamos defendiendo los derechos de los cuidadores en tu estado.



Ohio Department of Aging (Departamento sobre Envejecimiento de Ohio) (800-266-4346) El Departamento sobre Envejecimiento ofrece programas y servicios —coordinados localmente por las Agencias del Área sobre Envejecimiento contratadas— para satisfacer las necesidades de los residentes mayores de Ohio. El Departamento de Medicaid de Ohio también contrata a esta agencia para administrar ciertos programas de Medicaid. Los residentes pueden usar el directorio de organizaciones para encontrar servicios en su región.



Ohio Area Agencies on Aging (O4A, Agencias de Área sobre Envejecimiento de Ohio) (866-243-5678, sin cargo) Estas representan una red estatal sin fines de lucro de agencias que brindan servicios a los residentes mayores de Ohio, a las personas con discapacidades y a sus familias. Las 12 AAA que representan a los 88 condados abordan las necesidades de los adultos mayores en asuntos de defensa de derechos, planificación y financiamiento. Estos programas están financiados por la Older American Act (Ley de Estadounidenses Mayores), Medicaid y otras fuentes.



Ohio Department of Health (ODH, Departamento de Salud de Ohio) (614-466-3543) El Departamento de Salud de Ohio brinda orientación, apoyo y coordinación para prevenir, preparar y responder a eventos que amenazan la salud pública. Un recurso vital para los cuidadores, el departamento ayuda a garantizar servicios y atención de salud de calidad a quienes reciben los cuidados.



Office of the State Long-Term Care Ombudsman (Oficina del defensor de cuidados a largo plazo del estado) (800-282-1206) Esta oficina ayuda a los cuidadores de seres queridos que reciben cuidados en el hogar o que residen en un centro de vida asistida o en un hogar de ancianos. El personal remunerado y voluntario trabaja para resolver quejas sobre los servicios, ayudar a los cuidadores a seleccionar proveedores y ofrecer información sobre los beneficios y derechos del consumidor.



Eldercare Locator (Localizador de cuidados para adultos mayores) (800-677-1116) Servicio público de la Administración de Asuntos sobre la Vejez de EE.UU. que conecta a los residentes de Ohio con servicios para adultos mayores y sus familias, incluidos los recursos de vivienda, transporte e información sobre los derechos de los adultos mayores.

